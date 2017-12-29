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Как встречать год Собаки: что говорят психологи о соблюдении новогодних традиций
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29 декабря 2017, 04:14
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Самарские астрологи сделали прогноз на 2018 год
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29 декабря 2017, 03:36
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В 2018 году в силу вступит ряд важнейших законов
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29 декабря 2017, 03:20
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Поздравление президента Путина впервые покажут по самарскому времени
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29 декабря 2017, 11:36
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Россияне запутались в праздниках
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3 ноября 2017, 09:09
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На разгон облаков в Москве 4 и 7 ноября потратят почти 200 млн рублей
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2 ноября 2017, 09:16
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Планируем отдых: появился график праздничных выходных в 2018 году
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18 сентября 2017, 08:02
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День отца может появиться в России
В Российской Федерации может в ближайшее время появиться новый официальный праздник. Идея об учреждении Дня отца активно обсуждается в президентской администрации, рассказывают отечественные СМИ со ссылкой на близкие к Кремлю источники.
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29 августа 2017, 11:21
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Сергей Шнуров выбрал победителя конкурса на лучшую афишу «Ленинграда»
Лидер музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров определился с выбором победителя объявленного им конкурса на создание афиши к 20-летию эпатажной группы. Как отмечают российские информагентства, им стал пользователь соцсети "Инстаграм" с ником @maksimshangin.
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12 октября 2016, 05:05
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Всю неделю на "ТЕРРА - РЕН ТВ" - сериал "Три мушкетера"!
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6 июля 2015, 05:33
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Самара: афиша выходного дня
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17 октября 2014, 07:01
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Для тех, кто не знает, что хочет
"Яндекс" разрабатывает сервис, который подскажет людям, что им нужно, сообщают "Ведомости".
"Афишу и Рамблер" покидают несколько ключевых топ-менеджеров: директор по продуктам Дмитрий Степанов, директор по разработке Виктор Ламбурт и арт-директор Ирина Волошина. Команда переходит в "Яндекс", чтобы заняться сервисами, предназначенными для …
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21 мая 2013, 03:21