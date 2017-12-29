Правительство России составило календарь праздников на 2018 год. Согласно проекту документа, выходной день в субботу, 6 января, будет перенесен на пятницу, 9 марта. С воскресенья, 7 января, на среду, 2 мая.

Таким образом, россияне будут отдыхать с 30 декабря 2017 года …