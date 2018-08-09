17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре Полицейские в областной столице ведут проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал велосипедист. В среду, 8 августа в 17:50 27-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Симферопольской в поселке Управленческий. Напротив дома № 7 автомобилист сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по …