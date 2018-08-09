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В блогах: современный бизнес-класс в историческом центре
Блогер en_abled ((эн эблед)) раскритиковал проект застройки нового жилкомплекса в Самаре в границах улиц Водников, Алексея Толстого, Крупской и Комсомольской. "Какой-то эталон безвкусицы, - считает автор. - И ведь застройщики, наверное, всерьёз уверены, что эта гробина за счёт всяких …
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9 августа 2018, 05:58
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В блогах: чиновники предложили жителям Зубчаниновки ездить в центр Самары с пересадками
Гордепартамент транспорта Самары через "Твиттер" предложил жителям Зубчаниновки ездить в центр города с пересадками. Граждане пожаловались чиновникам на нехватку автобусов, а также на возможное закрытие с 1 сентября 229-го маршрута. В Зубчаниновке вообще не понимают, что будет потом и …
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9 августа 2018, 05:52
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В Самаре нашли 15-метровую яму-монстра
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9 августа 2018, 05:44
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17-летний велосипедист попал под колеса «Приоры» в Самаре
Полицейские в областной столице ведут проверку обстоятельств аварии, в которой пострадал велосипедист. В среду, 8 августа в 17:50 27-летний водитель «Лады Приоры» ехал по улице Симферопольской в поселке Управленческий. Напротив дома № 7 автомобилист сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который ехал по …
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9 августа 2018, 05:16