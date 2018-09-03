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В Самаре чемпиона России по дзюдо подозревают в грабеже
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3 сентября 2018, 03:34
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С 15 сентября на площади Куйбышева откроется сельхозярмарка
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3 сентября 2018, 03:07
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80% самарцев доверяют полиции
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3 сентября 2018, 02:34
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На площади Куйбышева в Самаре установят скульптуру «Архитектура танца»
В среду, 5 сентября, в 17:00 в сквере на площади Куйбышева (напротив Дома актера) откроется скульптурная композиция «Архитектура танца». Она посвящена творчеству выдающегося французского и русского солиста балета и балетмейстера Мариуса Петипа.
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3 сентября 2018, 02:10
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14 «черных риелторов» из Самары использовали для сделок маргиналов
В Самаре завершено расследование уголовного дела о мошенничестве с муниципальными квартирами. По версии следствия, 14 подозреваемых присвоили 27 квартир стоимостью около 40 млн рублей. Возбуждены уголовные дела по статьям «Мошенничество в особо крупном размере» и «Подделка документов».
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3 сентября 2018, 01:43