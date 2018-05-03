Мусор наконец-то вывезут из Куйбышевского района Самары В последнее время в массовом порядке начали поступать жалобы от жителей Куйбышевского района. Люди сообщали о том, что в районе перестали регулярно вывозить мусор. Контейнеры оказались переполненными отходами, и их разносит ветром по окрестностям. Также было множество сообщений о неприятном …