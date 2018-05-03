В Самаре назначены публичные слушания по вопросу строительства новой дороги в Куйбышевском районе. Ее собираются построить от примыкания улицы Осетинской в микрорайоне «Волгарь» с выходом на улицу Народную. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания пройдут в период с 28 апреля по 17 мая включительно. Жители района могут оставлять свои отзывы и замечания лично в районной администрации, в письменном виде. Результаты слушаний станут известны 28 мая.
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Ново-Вокзальную отремонтируют большими картами
В Самаре к двадцатым числам мая планируют полностью отремонтировать дорогу по улице Ново-Вокзальной на участке от Солнечной до Вольской. В выходные в связи с проведением работ движение транспорта ограничивали, сообщает samru.ru. Всего обновят 65 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. …
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3 мая 2018, 02:09
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1 мая: какие дороги перекроют и что увидят самарцы на пл. Куйбышева
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27 апреля 2018, 01:45
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За 20 млн рублей спроектируют Южную обводную дорогу в Самаре
В Самаре новую Южную обводную дорогу, которая будет построена вдоль берега реки Самарки, спроектирует АО «Институт проектирования транспортных сооружений». Всего в конкурсе участвовали четыре организации. За проект двухкилометрового участка дороги - от улицы Водников до Южного шоссе с учетом выездов …
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26 апреля 2018, 11:13
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Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре
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25 апреля 2018, 02:47
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Мусор наконец-то вывезут из Куйбышевского района Самары
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13 апреля 2018, 11:30
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Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»
Продолжает решаться вопрос с транспортной доступностью микрорайона «Волгарь». Со 2 апреля оттуда начал курсировать автобус до площади Революции. Автобус выезжает из 17-го квартала и двигается в сторону улицы Казачьей, делая в пути несколько остановок, собирая пассажиров.
Судя по расписанию, автобус будет …
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3 апреля 2018, 08:49
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Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре
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1 марта 2018, 11:51
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Автобусный маршрут запустили в микрорайоне «Волгарь» в Самаре
В Самаре с 20 февраля запущен новый автобусный маршрут: микрорайон «Волгарь» - станция Красный Кряжок.
«Время в пути: 16-20 минут. Рейсы автобусов состыкованы по времени отправления-прибытия электропоездов», - сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания».
Как уже сообщала «ТЕРРА», новый маршрут проходит от улицы …
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20 февраля 2018, 11:32
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В центр Самары из микрорайона Волгарь можно будет доехать за 15 минут
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18 января 2018, 10:15
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В Волгаре открылся новый детский сад для 240 детей
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11 января 2018, 05:47
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В Куйбышевском районе Самары открыли новый детский сад на 240 мест
В Самаре, в четверг, 11 декабря, открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение под названием «Волгарята» расположено на территории Куйбышевского района, в микрорайоне «Волгарь». В церемонии открытия приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Детсад …
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11 января 2018, 04:47
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Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки
По Самаре распространился неприятный запах - превышена норма по сероводороду, передает портал samru.ru со ссылкой на данные центра мониторинга окружающей среды. Первые сообщения о неприятном запахе на территории разных районов Самары начали поступать вечером в четверг, 9 февраля. После …
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10 февраля 2017, 03:04