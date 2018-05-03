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Материалы по теме:

Ново-Вокзальную отремонтируют большими картами

Ново-Вокзальную отремонтируют большими картами

В Самаре к двадцатым числам мая планируют полностью отремонтировать дорогу по улице Ново-Вокзальной на участке от Солнечной до Вольской. В выходные в связи с проведением работ движение транспорта ограничивали, сообщает samru.ru. Всего обновят 65 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. 
3 мая 2018, 02:09
1 мая: какие дороги перекроют и что увидят самарцы на пл. Куйбышева

1 мая: какие дороги перекроют и что увидят самарцы на пл. Куйбышева

1 мая в Праздник Весны и Труда на пл. Куйбышева состоится праздничное шествие трудовых коллективов. Они пройдут колонной от улицы Ленинградской по Молодогвардейской до Студенческого переулка. Колонна стартует ровно в 11 утра. Вход на трибуны для всех желающих будет свободным. 

27 апреля 2018, 01:45
За 20 млн рублей спроектируют Южную обводную дорогу в Самаре

За 20 млн рублей спроектируют Южную обводную дорогу в Самаре

В Самаре новую Южную обводную дорогу, которая будет построена вдоль берега реки Самарки, спроектирует АО «Институт проектирования транспортных сооружений». Всего в конкурсе участвовали четыре организации. За проект двухкилометрового участка дороги - от улицы Водников до Южного шоссе с учетом выездов 

26 апреля 2018, 11:13
Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре

Ремонт улицы Солнечной стартовал в Самаре

В Самаре с этой недели стартовал ремонт улицы Солнечной: на участке от Ново-Вокзальной до улицы XXII Партсъезда протяженностью 1,4 километра обновят дорожное покрытие на площади 20 тысяч квадратных метров. Последний раз дорогу ремонтировали в 2013 году. В ходе последней проверки 

25 апреля 2018, 02:47
Мусор наконец-то вывезут из Куйбышевского района Самары

Мусор наконец-то вывезут из Куйбышевского района Самары

В последнее время в массовом порядке начали поступать жалобы от жителей Куйбышевского района. Люди сообщали о том, что в районе перестали регулярно вывозить мусор. Контейнеры оказались переполненными отходами, и их разносит ветром по окрестностям. Также было множество сообщений о неприятном 

13 апреля 2018, 11:30
Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»

Запущен автобусный маршрут между площадью Революции и микрорайоном «Волгарь»

Продолжает решаться вопрос с транспортной доступностью микрорайона «Волгарь». Со 2 апреля оттуда начал курсировать автобус до площади Революции. Автобус выезжает из 17-го квартала и двигается в сторону улицы Казачьей, делая в пути несколько остановок, собирая пассажиров.

Судя по расписанию, автобус будет 

3 апреля 2018, 08:49
Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре

Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре

В Самаре ночью три человека погибли в результате пожара. Трагедия произошла в Куйбышевском районе. Около четырех часов ночи пожарные получили сообщение, что на улице Большой Караванной загорелась крыша частного дома. К месту ЧП направили пять единиц пожарной техники. В тушении 

1 марта 2018, 11:51
Автобусный маршрут запустили в микрорайоне «Волгарь» в Самаре

Автобусный маршрут запустили в микрорайоне «Волгарь» в Самаре

В Самаре с 20 февраля запущен новый автобусный маршрут: микрорайон «Волгарь» - станция Красный Кряжок.

«Время в пути: 16-20 минут. Рейсы автобусов состыкованы по времени отправления-прибытия электропоездов», - сообщает «Самарская пригородная пассажирская компания».

Как уже сообщала «ТЕРРА», новый маршрут проходит от улицы 

20 февраля 2018, 11:32
В центр Самары из микрорайона Волгарь можно будет доехать за 15 минут

В центр Самары из микрорайона Волгарь можно будет доехать за 15 минут

В мэрии Самары состоялось совещание, посвященное развитию микрорайона Волгарь. Ожидается, что скоро из Волгаря в центр Самары можно будет доехать за 15 минут. Для этого предполагают пустить из микрорайона общественный транспорт к станции «Красный Кряжок», откуда можно будет без пробок 

18 января 2018, 10:15
В Волгаре открылся новый детский сад для 240 детей

В Волгаре открылся новый детский сад для 240 детей

Новый детский сад в микрорайоне Волгарь рассчитан на 240 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Это второе дошкольное учреждение, открытое здесь. Первое рассчитано на 115 мест, и их для всех желающих совершенно не хватало. Поэтому недавно возведенный садик 
11 января 2018, 05:47
В Куйбышевском районе Самары открыли новый детский сад на 240 мест

В Куйбышевском районе Самары открыли новый детский сад на 240 мест

В Самаре, в четверг, 11 декабря, открыли новый детский сад. Дошкольное учреждение под названием «Волгарята» расположено на территории Куйбышевского района, в микрорайоне «Волгарь». В церемонии открытия приняли участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина. Детсад 
11 января 2018, 04:47
Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

Самарцы жалуются на неприятный запах - появились результаты проверки

По Самаре распространился неприятный запах - превышена норма по сероводороду, передает портал samru.ru со ссылкой на данные центра мониторинга окружающей среды. Первые сообщения о неприятном запахе на территории разных районов Самары начали поступать вечером в четверг, 9 февраля. После 
10 февраля 2017, 03:04
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