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Материалы по теме:

Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta

По итогам мая самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса. Всего в прошлом месяце на отечественном рынке было реализовано 8 с половиной тысяч Granta, что на 16 процентов выше аналогичного 

8 июня 2018, 02:51
Удивительной красоты растения нашел самарец на границе с Казахастаном

Удивительной красоты растения нашел самарец на границе с Казахастаном
24 мая 2018, 08:03
Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти

Тольяттинские фотошпионы в очередной раз засняли на дорогах города рестайлинговую версию автомобиля Lada Granta. Сейчас новинку видно со всех ракурсов. Несмотря на плотный слой камуфляжной ленты, заметно, что в дизайне Granta 
23 апреля 2018, 10:28
АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане

АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано 

5 марта 2018, 09:02
Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания

Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания

АвтоВАЗ выпустил на дорожные испытания обновленную версию седана Lada Granta. На днях в сети появились его фото. Машина плотно обернута в камуфляжную ленту, однако даже через нее можно кое-что заметить.

Так, видно, что передняя часть авто стала больше напоминать 
17 января 2018, 01:19
АвтоВАЗ переносит в Тольятти производство лифтбека Lada Granta

АвтоВАЗ переносит в Тольятти производство лифтбека Lada Granta

АвтоВАЗ объявил о переносе производства Lada Granta в кузове лифтбек из Ижевска в Тольятти. С нового года автомобиль начнут собирать на линии «Калина», на которой с 2011 года изготавливают Granta седан. Лифтбек Granta АвтоВАЗ начал выпускать в мае 2014 года, 

12 декабря 2017, 04:19
В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек

В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек

В Алма-Атинской области произошло столкновение внедорожника Range Rover с верблюдом. Эта авария унесла жизни пяти человек.
По данным сотрудников правоохранительных органов, дорожно-транспортное происшествие случилось на участке автотрассы "Западная Европа — Западный Китай" в ночь на 19 сентября.
Автомобиль, управляемый 43-летней 

19 сентября 2017, 10:06
Николас Кейдж побывал в Казахстане и стал героем фотожаб

Николас Кейдж побывал в Казахстане и стал героем фотожаб

В сети бурно обсуждают фотографию американского актера, который посетил кинофестиваль “Евразия” в Астане.

Николас Кейдж на совместном снимке с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой предстал в необычном костюме, а именно в национальном казахском костюме. Больше всего пользователей сети удивило странное выражение 

25 июля 2017, 05:16
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