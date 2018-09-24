В Казахстане запустили производство новой модели Lada Granta. Линию открыли в Усть-Каменогорске на заводе «Азия Авто». Машину показали в конце августа на Московском автосалоне. Жители республики уже могут оформить предзаказ новинки. Всего на заводе будут выпускать 4 типа авто: седан, хетчбэк, лифтбэк и универсал. Казахстан является одним из крупнейших зарубежных потребителей вазовских машин: в среднеазиатское государство уходит почти треть экспорта АвтоВАЗа. Тольяттинский концерн занимает первое место в этой стране по продажам авто.
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Самой продаваемой вазовской моделью в России стала Lada Granta
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8 июня 2018, 02:51
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24 мая 2018, 08:03
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Фото: обновленную Lada Granta засняли на улицах Тольятти
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23 апреля 2018, 10:28
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АвтоВАЗ перенес открытие завода в Казахстане
АвтоВАЗ перенес на два года (с 2019-го на 2021-й) открытие завода в Казахстане. Запуск задерживается из-за падения спроса на автомобили, заявил президент тольяттинского автогиганта Николя Мор. Строительство в соседней республике автозавода полного цикла (включающего сварку, окраску и сборку) будет реализовано …
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5 марта 2018, 09:02
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Обновленная Lada Granta вышла на дорожные испытания
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17 января 2018, 01:19
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АвтоВАЗ переносит в Тольятти производство лифтбека Lada Granta
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12 декабря 2017, 04:19
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В Казахстане в ДТП с верблюдом погибли пять человек
В Алма-Атинской области произошло столкновение внедорожника Range Rover с верблюдом. Эта авария унесла жизни пяти человек.
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19 сентября 2017, 10:06
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Николас Кейдж побывал в Казахстане и стал героем фотожаб
В сети бурно обсуждают фотографию американского актера, который посетил кинофестиваль “Евразия” в Астане.
Николас Кейдж на совместном снимке с народной артисткой Казахстана Айман Мусаходжаевой предстал в необычном костюме, а именно в национальном казахском костюме. Больше всего пользователей сети удивило странное выражение …
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25 июля 2017, 05:16