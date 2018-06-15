|
Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре
|
15 июня 2018, 05:21
|
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре
|
15 июня 2018, 05:02
|
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики
|
15 июня 2018, 02:11
|
Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков
Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. …
|
15 июня 2018, 12:04
|
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре
В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное …
|
15 июня 2018, 10:47
|
Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре
|
14 июня 2018, 10:37
|
«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)
|
30 мая 2018, 02:32
|
Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре
|
7 мая 2018, 12:29
|
Певица Елка выступит после второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»
|
3 мая 2018, 09:26
|
Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!
|
14 апреля 2018, 12:37
|
Не упустите шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!
|
5 декабря 2017, 02:03
|
Не упусти шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!
|
20 сентября 2017, 06:00
|
Ученые объяснили, почему в США резко выросло число комаров
|
7 декабря 2016, 10:33