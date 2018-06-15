5
50
34
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 5 июня 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 июня 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888b    888  888888888      d8b                      8888888888  888888888  
 8888b   888  888            Y8P                      888         888        
 88888b  888  888                                     888         888        
 888Y88b 888  8888888b.     8888   .d8888b   .d88b.   8888888     8888888b.  
 888 Y88b888       "Y88b    "888  d88P"     d8P  Y8b  888              "Y88b 
 888  Y88888         888     888  888       88888888  888                888 
 888   Y8888  Y88b  d88P     888  Y88b.     Y8b.      888         Y88b  d88P 
 888    Y888   "Y8888P"      888   "Y8888P   "Y8888   8888888888   "Y8888P"  
                             888                                             
                            d88P                                             
                          888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала результат первой игры ЧМ-2018 в Самаре

17 июня на стадионе «Самара Арена» сыграют сборные Коста-Рики и Сербии. 
15 июня 2018, 05:21
Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

Из каких стран приехали болельщики на фанфест ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре подвели итоги первого дня фестиваля болельщиков. Напомним, место проведения – площадь Куйбышева. Фанфест открылся в четверг, 14 июня, и будет продолжаться одновременно с ЧМ-2018 по футболу вплоть до завершения чемпионата 15 июля. Матчи пройдут в 11 городах-организаторах. Самара 
15 июня 2018, 05:02
Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с болельщиками из Коста-Рики

Аэропорт «Курумоч» принял первый самолет с группой болельщиков из Коста-Рики. Лайнер Airbus-330-200 авиакомпании Iberia прибыл в наш город из Мадрида. На борту воздушного судна находились 283 пассажира и 4,5 тонны груза. Напомним, что национальная сборная Коста-Рики сыграет в Самаре против 

15 июня 2018, 02:11
Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Погода и ЧМ-2018: какое место получила Самара в рейтинге синоптиков

Росгидромет опубликовал рейтинг городов-организаторов ЧМ-2018: синоптики определили, где погода будет самой комфортной для игры в футбол, а где самой сложной. В топе рейтинга города, где «футболистам будет комфортно в первые дни чемпионата», в конце – где играть будет тяжело. 
15 июня 2018, 12:04
Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

Появилась программа второго дня фестиваля болельщиков в Самаре

В Самаре объявлена программа на второй день фестиваля болельщиков, который продлится на площади Куйбышева до окончания ЧМ-2018. В пятницу, 15 июня, там состоится трансляция трех матчей ЧМ-2018, а также запланирована музыкальная часть: выступят танцевальное шоу DNC, группы "Резонанс" и "Фернандос", инструментальное 
15 июня 2018, 10:47
Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре

Появилось расписание концертов на открытии фанфеста ЧМ-2018 в Самаре

В Самаре 14 июня состоится открытие фестиваля болельщиков, который пройдет на площади Куйбышева во время ЧМ-2018 по футболу. Чемпионат стартует сегодня и продлится до 15 июля. Хэдлайнером на открытии фанфеста, как уже сообщала «ТЕРРА», станет группа «ДДТ». На площади Куйбышева, 
14 июня 2018, 10:37
«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

«Хор Турецкого» при поддержке «Русского Радио» выступит на набережной в Самаре (6+)

В Самаре в субботу, 2 июня, на второй очереди набережной возле бассейна ЦСК ВВС состоится концерт «Праздник песни» (6+) – выступят «Хор Турецкого» и женская арт-группа Soprano. Вместе с «Хором Турецкого» все, кто пришел на концерт, хором споют любимые песни 

30 мая 2018, 02:32
Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

Burito и «На-на» споют 9 мая на площади Куйбышева в Самаре

В Самаре стала известна программа праздничного концерта, который состоится на площади Куйбышева в День Победы, 9 мая. Праздничные мероприятия, посвященные 73-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов «Победа эта на века нас общей памятью 

7 мая 2018, 12:29
Певица Елка выступит после второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

Певица Елка выступит после второго тестового матча на стадионе «Самара Арена»

6 мая на стадионе «Самара Арена» состоится второй тестовый матч. В рамках 37-го тура первенства Футбольной национальной лиги «Крылья Советов» примут на новом поле краснодарскую «Кубань».

Согласно требованиям ФИФА, встреча должна проходить с полной загрузкой трибун. Она соберет 45 тысяч зрителей. 

3 мая 2018, 09:26
Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

Концерт группы Louna на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»!

В это воскресенье программа «СОЛЬ» примет новых гостей – музыкантов группы Louna. Рокеры сыграют живой концерт, а солистка Лусинэ Геворкян расскажет про прекращение американского турне ради концертов в России.

Louna по праву входит в число главных альтернативных рок-групп на отечественной сцене. 

14 апреля 2018, 12:37
Не упустите шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

Не упустите шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

Уже завтра, 6 декабря, группа «ДДТ» выступит в «МТЛ Арена» с грандиозным шоу «История звука».

В новую концертную программу входят избранные песни с разных альбомов группы — с момента её основания и до наших дней. Выступление будет сопровождаться визуальными 
5 декабря 2017, 02:03
Не упусти шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

Не упусти шанс попасть на легендарное шоу «ДДТ» в Самаре!

6 декабря группа «ДДТ» выступит в Самаре в «МТЛ Арена» с грандиозным шоу «История звука». 
20 сентября 2017, 06:00
Ученые объяснили, почему в США резко выросло число комаров

Ученые объяснили, почему в США резко выросло число комаров

Американские ученые установили, что за последние 50 лет популяция комаров в США выросла в 10 раз, а количество видов - в 2-4 раза. Причина этого явления заключается в отказе от применения известного инсектицида ДДТ. Ранее препарат активно использовался в борьбе с 

7 декабря 2016, 10:33
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх