В Тольятти строительство транспортной развязки на М-5 завершат в конце 2019 года. Дорожники сейчас монтируют пролетные железобетонные строения путепровода, который строят на участке трассы М-5 «Урал» в районе Тольятти (км 971+890 – км 975+963). 63 регион посетила делегация Федерального дорожного агентства во главе с заместителем главы Росавтодора Игорем Астаховым для оценки результатов реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В Тольятти строительство новой развязки началось в конце 2014 года. В 2018 году на работы направлено 3,8 миллиарда рублей, а общий объем финансирования проекта – семь миллиардов. Новый путепровод пройдет над железнодорожным. Протяженность – более одного километра. Максимальная высота эстакады – 18 метров. За счет новой транспортной развязки пропускную способность участка планируют удвоить. Сдать объект в эксплуатацию планируют в конце 2019 года.
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