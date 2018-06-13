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Главу управления физкультуры Тольятти сняли с поста по требованию прокуратуры

Главу управления физкультуры Тольятти сняли с поста по требованию прокуратуры

В Тольятти по требованию прокуратуры сняли с должности руководителя управления физической культуры и спорта мэрии города Александра Герунова. Надзорное ведомство выяснило, что 38-летний чиновник не подходит на пост «из-за недостаточности стажа работы по специальности». При этом он был назначен в 

15 июня 2018, 05:26
Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

Автодилера обязали освободить участок в Тольятти

Областной арбитражный суд обязал тольяттинского автодилера «Крумб-Сервис» освободить землю под собственным техцентром. Речь идет об участке площадью 3,5 тысячи квадратных метров в 6-м квартале Автозаводского района. С иском к компании, специализирующейся в основном на продажах «Лада» и «УАЗ», обращалась мэрия 

13 июня 2018, 07:00
Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

Одного из утонувших скутеристов нашли под Тольятти

13 июня в Центр гражданской защиты Тольятти поступило сообщение об обнаружении в акватории Волги тела погибшего мужчины. Как сообщает директор ЦГЗ Андрей Дербенев, это один из скутеристов, пропавших во время катания 27 мая. Приметы погибшего совпадают с описанием одного из 

13 июня 2018, 03:48
Более 1500 зрителей посетили тренировку сборной Швейцарии в Тольятти

Более 1500 зрителей посетили тренировку сборной Швейцарии в Тольятти

В Тольятти во вторник, 12 июня, сборная Швейцарии провела открытую тренировку на местном стадионе «Торпедо» в Автозаводском районе. Люди начали собираться у стадиона примерно за полтора часа до начала тренировки. Но пригласительные были не у всех. На занятие профессиональных игроков 
13 июня 2018, 09:40
Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой

Пять машин столкнулись на трассе М-5 под Самарой

В Самарской области в воскресенье, 27 мая, на трассе М-5 «Урал» произошло массовое ДТП. На 1037-м километре дороги в аварию попали пять машин: «Лада Калина», «Шевроле Лачетти», «Киа», «ВАЗ-2105», «Лада Гранта». Водитель на «Калине», ехавший со стороны Уфы в направлении 

28 мая 2018, 10:39
Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

Появилось фото жуткого ДТП с автовозом на М-5 в Самарской области

В Самарской области на 
24 мая 2018, 04:39
Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области

Реверсивное движение ввели на участке М-5 в Самарской области

На участке ремонта трассы М-5 в Самарской области в районе населенного пункта Печерское  - с 920-го по 922-й километр - организовано реверсивное движение. На участке затруднено движение. Представители «Поволжуправтодора» просят учитывать эту информацию при планировании поездок, соблюдать скоростной режим и 

14 мая 2018, 12:31
«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области

«Газель» с картошкой перевернулась на трассе М-5 в Самарской области

В Самарской области на участке федеральной трассы М-5 на территории Сызранского района перевернулась грузовая «Газель» с картошкой. ДТП произошло 3 мая в 
4 мая 2018, 03:20
В Самаре построят транспортную развязку на улице Главной

В Самаре построят транспортную развязку на улице Главной

Правительство Самарской области утвердило проект по строительству транспортной развязки на улице Главной в Самаре. Соответствующее распоряжение за подписью врио вице-губернатора Александра Нефёдова опубликовано на официальном портале правовой информации. Разработкой документации по планировке территории в целях строительства объекта инфраструктуры занималась компания 

7 декабря 2017, 07:49
Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе

Движение автомобилей по Луначарского в районе Московского шоссе планируют открыть уже на этой неделе

Движение автомобилей по улице Луначарского в районе Московского шоссе, по данным источников ТЕРРЫ, должны открыть уже на этой неделе. И если водители, уставшие от пробок, смогут вздохнуть относительно свободно, то у пассажиров и сотрудников метро может возникнуть ряд новых неудобств. 

7 ноября 2017, 04:56
В Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

В Тольятти на трассе М-5 появится новая развязка

В этом году в Тольятти, на трассе М-5,  начнется строительство  трехуровневой развязки. На днях она вошла в план работ, утвержденный правительством России.
Объект обойдется примерно в 6 с половиной миллиардов рублей. В 2017-м планируют освоить два - два с половиной.

6 февраля 2017, 02:05
В Самаре на улице Главной построят транспортную развязку за 2,1 млн рублей

В Самаре на улице Главной построят транспортную развязку за 2,1 млн рублей

21 ноября в Самаре должны объявить компанию, которая разработает проект планировки территории для строительства транспортной развязки на улице Главной. Торги объявило министерство транспорта Самарской области. Исполнителю могут заплатить 2,16 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

Средства поступят из областного бюджета двумя 

16 ноября 2016, 03:02
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