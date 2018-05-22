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«Бункер S» Эфир передачи от 15 мая 2018г 
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В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде

В Самаре водитель автомобиля Hyundai сбил девочку 13 лет, ехавшую на велосипеде. ДТП произошло в центре города в понедельник, 21 мая, в 14:45. Иномаркой управлял 44-летний мужчина, его водительский стаж 24 года. Машина двигалась по улице Молодогвардейской со стороны Ярмарочной 

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Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом

В Самаре  на домах появятся изображения ярких событий Чемпионата мира по футболу. АНО «Дирекция-2018» запускает проект #ИсторииЧемпионов. Новый стрит-арт появится на фасадах домов в Самарском, Ленинском, Октябрьском, Промышленном и Красноглинском районах. 
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Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область

Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов 

21 мая 2018, 04:28
«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха

В Самаре сняли с воздуха «последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018. До старта чемпионата осталось 25 дней. Новое видео опубликовал в сети пользователь Александр Странник. Продолжительность ролика 3 минуты 56 секунд. Зрителю открывается вид на пешеходную дорогу, которая ведет от остановки 
21 мая 2018, 09:45
ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей

ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей

Совет директоров Центробанка разрешил «Агентству по страхованию вкладов» докапитализировать «Промсвязьбанк» на 113,4 миллиарда рублей. Сделка по увеличению капитала пройдёт путём передачи финансовому учреждению облигаций федерального займа на указанную сумму, которые АСВ, в свою очередь, уже получило от ЦБ в обмен 

18 мая 2018, 11:23
Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей

В Тольятти расследуется уголовное дело, возбужденное на заместителя директора одной из местных управляющих компаний. Его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия.

По версии следствия, 61-летний мужчин вывел активы УК. Для этого он заключил ряд сделок на крайне невыгодных условиях. В результате этой 

17 мая 2018, 11:52
На 26% вырос объем автокредитования в Самарской области

На 26% вырос объем автокредитования в Самарской области

В первом квартале 2018 года в Самарской области зафиксирован рост продаж машин, приобретенных за заемные деньги. В цифровом выражении рост автокредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26,1%. Соответствующие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.

Всего за первый квартал 

14 мая 2018, 02:35
Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ

Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ

Центробанк России сам займется санацией «АвтоВАЗбанка» вместо «Промсвязьбанка». Регулятор возложил функции временной администрации по управлению тольяттинским кредитным учреждением на Фонд консолидации банковского сектора. Речь идет о дочернем подразделении ЦБ, специально созданном в 2017 году для финансового оздоровления несостоятельных банков. Теперь 

6 апреля 2018, 03:10
ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары

ЦБ  отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Соответствующий приказ, под которым подпись поставил первый зампредседателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора Дмитрий Тулин, опубликован на сайте регулятора.

«Отозвать 29 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций 

29 марта 2018, 09:33
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