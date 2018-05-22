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С начала года 295 нелегалов выдворили из Самарской области
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22 мая 2018, 03:15
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Названы даты шоу ДДТ и "Чайф" на фан-фесте ЧМ-2018 в Самаре
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22 мая 2018, 02:48
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В блогах: «В Самаре студентка упала в обморок из-за духоты в 67 автобусе»
На городских чиновников в "ВК" нападает жительница Самары Анна Назарова. "Студентка из Крутых Ключей упала в обморок из-за духоты в 67-м автобусе, - пишет автор. - Нас везли, как кильку. Внезапно несчастной стало плохо, она потеряла сознание, завалилась на …
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22 мая 2018, 02:32
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В блогах: зачем «развели свинарник» в самарском парке Победы
В паблике "Новости Самары - Самара life" соцсети "ВКонтакте" ругают мэрию Самары. "Почему в парке Победы в озере почти нет воды? Утки, бедные, плавают в грязи. Вы куда смотрите? Почему никто не уберет мусор со дна и не облагородит …
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22 мая 2018, 02:14
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Все акции «Автовазбанка» перешли ЦБ
Центральный Банк России стал единоличным владельцем «Автовазбанка». Регулятор выкупил все 100 процентов акций тольяттинской финансовой организации у «Промсвязьбанка» (ПСБ), сообщает пресс-служба ЦБ. Сумма сделки составила всего 1 рубль. Именно до такого значения была уменьшена стоимость пакета бумаг АВБ в рамках …
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22 мая 2018, 01:58
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В Самаре водитель Hyundai сбил 13-летнюю девочку на велосипеде
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22 мая 2018, 12:40
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Названы дома Самары, которые в честь ЧМ-2018 украсят стрит-артом
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22 мая 2018, 11:50
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В хищении 540 тыс. рублей подозревают страховщицу из Самары
В Самаре в суд направлено уголовное дело по факту хищения более полумиллиона рублей. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники следственного отдела самарского УМВД из Кировского района. Подозреваемая – женщина 1977 года рождения, руководитель одного из подразделений страховой компании. По версии следствия, …
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22 мая 2018, 10:43
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Деньги на Фрунзенский мост и детские сады получит Самарская область
Самарская область в ближайшее время получит почти два миллиарда рублей из федерального бюджета. 700 миллионов пойдут на продолжение стройки Фрунзенского моста, более миллиарда – на создание детских садов. Вопросы включения 63-го региона в государственные программы глава региона обсуждал с представителями …
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22 мая 2018, 07:40
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Сборная Швейцарии назвала дату своего приезда в Самарскую область
Сборная Швейцария планирует приехать в Тольятти 11 июня, сообщила Федерация футбола этой страны. Как известно, швейцарцы выбрали Автоград своим официальным местом размещения во время игр ЧМ-2018. «Тим-отелем» для сборной станет четырехзвездочная гостиница «Лада-Резорт», она будет в полном распоряжении 55 членов …
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21 мая 2018, 04:28
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«Последнюю милю» к стадиону ЧМ-2018 «Самара Арена» сняли с воздуха
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21 мая 2018, 09:45
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ЦБ разрешил АСВ передать «Промсвязьбанку» 113,4 млрд рублей
Совет директоров Центробанка разрешил «Агентству по страхованию вкладов» докапитализировать «Промсвязьбанк» на 113,4 миллиарда рублей. Сделка по увеличению капитала пройдёт путём передачи финансовому учреждению облигаций федерального займа на указанную сумму, которые АСВ, в свою очередь, уже получило от ЦБ в обмен …
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18 мая 2018, 11:23
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Тольяттинец обанкротил управляющую компанию, выведя из нее более 2 миллионов рублей
В Тольятти расследуется уголовное дело, возбужденное на заместителя директора одной из местных управляющих компаний. Его подозревают в преднамеренном банкротстве предприятия.
По версии следствия, 61-летний мужчин вывел активы УК. Для этого он заключил ряд сделок на крайне невыгодных условиях. В результате этой …
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17 мая 2018, 11:52
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На 26% вырос объем автокредитования в Самарской области
В первом квартале 2018 года в Самарской области зафиксирован рост продаж машин, приобретенных за заемные деньги. В цифровом выражении рост автокредитования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 26,1%. Соответствующие данные приводит Национальное бюро кредитных историй.
Всего за первый квартал …
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14 мая 2018, 02:35
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Санацией «АвтоВАЗбанка» займется ЦБ
Центробанк России сам займется санацией «АвтоВАЗбанка» вместо «Промсвязьбанка». Регулятор возложил функции временной администрации по управлению тольяттинским кредитным учреждением на Фонд консолидации банковского сектора. Речь идет о дочернем подразделении ЦБ, специально созданном в 2017 году для финансового оздоровления несостоятельных банков. Теперь …
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6 апреля 2018, 03:10
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ЦБ лишил лицензии «АктивКапитал Банк» из Самары
ЦБ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у самарского «АктивКапитал Банка». Соответствующий приказ, под которым подпись поставил первый зампредседателя Банка России, председатель Комитета банковского надзора Дмитрий Тулин, опубликован на сайте регулятора.
«Отозвать 29 марта 2018 года лицензию на осуществление банковских операций …
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29 марта 2018, 09:33