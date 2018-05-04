В блогах: ХК «Лада» пересядет на Lada Vesta … В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают , что хоккеисты тольяттинской «Лады» побывали с экскурсией на АвтоВАЗе. Ее провел лично президент компании Бу Андерссон. Ледовая дружина осталась под впечатлением. Спортсмены побывали на прессовом производстве и конвейере. Увидели, как собирают Lada.