В тольяттинском хоккейном клубе «Лада» новые кадровые назначения. Главным тренером команды стал Анатолий Емелин. Многие болельщики автозаводцев хорошо знают этого спортивного функционера. Он пришел в «Ладу» в 1990 году. В составе команды он стал двукратным чемпионом Межнациональной хоккейной лиги (1994, 1996), обладателем Кубка Европы (1996). Несколько сезонов был капитаном команды, а в 2006-2007 годах был ее главным тренером. Кроме того, в его активе числится руководство такими клубами, как "Амур" (2007-2010), новокузнецкий "Металлург" (2010–2013), "Автомобилист" (2013-2015). В 2015 году Анатолий Емелин возглавил "Салават Юлаев", затем входил в тренерский штаб этой команды. В минувшем сезоне он возглавлял «Югру».
Также 3 мая у «Лады» появился новый спортивный директор. Им стал Владимир Кречин. С 2010 по 2014 год он занимал пост директора челябинского «Трактора». В 2016-2017-м был генеральным менеджером команды «Куньлунь Ред Стар».
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