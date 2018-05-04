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Материалы по теме:

Хоккейной «Ладе» ищут новое руководство

Хоккейной «Ладе» ищут новое руководство

В тольяттинском ХК «Лада» меняется руководство. Свои посты покидают генеральный директор Владимир Вдовин (на фото) и спортивный директор Вадим Макаров. Это подтвердил врио министра спорта Самарской области и член совета директоров ХК «Лада» Дмитрий Шляхтин. Вдовин уже освободил кресло гендиректора, ему 
11 апреля 2018, 03:26
Минспорт отреагировал на исключение хоккейной «Лады» из КХЛ

Минспорт отреагировал на исключение хоккейной «Лады» из КХЛ

Министерство спорта Самарской области прокомментировало исключение тольяттинского клуба «Лада» из состава Континентальной хоккейной лиги.

«Крайне разочарованы решением совета директоров КХЛ не включать ХК «Лада» в число участников чемпионата - 2018/2019. Регион был заинтересован в сохранении клуба в КХЛ, предпринимались различные меры 

29 марта 2018, 03:13
Хоккейная «Лада» исключена из состава КХЛ

Хоккейная «Лада» исключена из состава КХЛ

Тольяттинский хоккейный клуб «Лада» исключен из состава Континентальной хоккейной лиги. Решение было принято на заседании совета директоров КХЛ.

- Совет директоров КХЛ утвердил список 25 клубов-участников сезона 2018/2019. В него не вошли «Лада» и «Югра», - говорится в официальном твиттер-аккаунте лиги.

Отметим, 

28 марта 2018, 02:46
В блогах: ХК «Лада» пересядет на Lada Vesta

В блогах: ХК «Лада» пересядет на Lada Vesta

В группе "Паблик Тольятти" соцсети "ВКонтакте" сообщают, что хоккеисты тольяттинской «Лады» побывали с экскурсией на АвтоВАЗе. Ее провел лично президент компании Бу Андерссон. Ледовая дружина осталась под впечатлением. Спортсмены побывали на прессовом производстве и конвейере. Увидели, как собирают Lada. 
12 февраля 2016, 07:28
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