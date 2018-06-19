В Самаре возле кировского рынка установили дорожные камеры. Они будут отслеживать водителей, которые паркуются с нарушением правил. Об этом в «Твиттере» сообщил врио руководителя департамента информационных технологий и связи Самарской области Станислав Казарин. По его словам, новые устройства будут работать на постоянной основе.
«Камеры наши, работают на фиксацию неправильной парковки и поставлены на постоянной основе», - указано в сообщении.
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