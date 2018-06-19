В блогах: самарцы борются с наркоторговцами в подъезде … Блогер verqiz рассказал , как в одном из самарских подъездов жильцы сами решили бороться с наркоторговцами. "Полиция тут хоть и появлялась, но к прекращению продажи дури это не привело. В любое время суток можно было столкнуться с молодыми людьми, приехавшими