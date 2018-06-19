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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре

Незаконную парковку снесли на проспекте Карла Маркса в Самаре

В Самаре стало меньше на одну нелегальную парковку. 14 июня была снесена стоянка, которая располагалась на пересечении улицы Владимирской с проспектом Карла Маркса. Специалисты вывезли модульный КПП и снесли ограждения, сообщает 63.ru.

Стоит отметить, что эта стоянка стала 
14 июня 2018, 02:35
В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»

В блогах: в Самаре на набережной «не дают парковаться»

Блогер samarasud обращает внимание мэрии Самары на «какую-то непонятную движуху на муниципальной парковке на набережной, в районе памятника Сухову». «Вчера и сегодня там стоят люди, которые не дают парковаться. Не полиция, а какие-то сторожа. Запрет ничем не подтверждают. Сегодня 
7 июня 2018, 06:54
Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары

Названы места установки новых камер ГИБДД на дорогах Самары

В Самаре на Красноглинском шоссе установят новые камеры фиксации нарушений ПДД. Сроки, когда они начнут работать, пока не называют. Известно, что камеры появятся на шести участках дороги: у перекрестка с улицей Ногина, возле остановки «Дома ЭМО», на 31 километре, в 
17 мая 2018, 04:35
3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

3-летнюю девочку сбил водитель иномарки на парковке в Самаре

В Самаре водитель автомобиля  Nissan сбил на парковке 3-летнюю девочку и оставил место аварии. ДТП произошло у набережной Волги в воскресенье, 14 мая. За рулем иномарки, по данным полиции, находился 52-летний мужчина. Машина двигалась по парковке у дома №125 по 

14 мая 2018, 12:15
Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

Когда у «Самара Арены» появится парковка на 3000 машин

До ЧМ-2018 по футболу, шесть матчей которого пройдут в Самаре, осталось 40 дней. Идет подготовка ко второму, намеченному на 6 мая. «Крылья Советов» сыграют с «Кубанью». Это будет официальное открытие спортивного комплекса при полной загрузке трибун. Ожидается более 40 тысяч 
5 мая 2018, 07:28
Самарские спутники оснастят более мощными камерами

Самарские спутники оснастят более мощными камерами

«Роскосмос» принял решение изменить конструкцию выпускаемых на самарском заводе «Прогресс» космических аппаратов «Ресурс-П», составляющих основу российской группировки дистанционного зондирования Земли. Решено отказаться от камер среднего разрешения из-за отсутствия коммерческого спроса на снимки с точностью от 60 до 120 метров на 

31 августа 2017, 12:09
Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения

Следят и записывают: в Самаре могут установить почти 300 новых камер видеонаблюдения

Владельцев автодорог в России обяжут оснащать железнодорожные переезды видеокамерами для фиксации нарушений ПДД. Соответствующий законопроект поддержало правительство России. Дороги могут принадлежать федеральному центру, регионам, муниципальным образованиям, ведомственным и частным организациям. Владельцы железнодорожных путей от обязанности оборудовать переезды техсредствами освобождаются.

Предполагается, что 

3 мая 2017, 02:32
В блогах: самарцы борются с наркоторговцами в подъезде

В блогах: самарцы борются с наркоторговцами в подъезде

Блогер verqiz рассказал, как в одном из самарских подъездов жильцы сами решили бороться с наркоторговцами. "Полиция тут хоть и появлялась, но к прекращению продажи дури это не привело. В любое время суток можно было столкнуться с молодыми людьми, приехавшими 
22 февраля 2017, 06:41
Новости самарских блогов: в СУВДТ приехала комиссия из Нижнего Новгорода

Новости самарских блогов: в СУВДТ приехала комиссия из Нижнего Новгорода

Блогер Илья Круговой сообщил, что "уже со вторника в областной транспортной полиции работает комиссия из Нижнего Новгорода".

"Что ищут - неизвестно. Но, как мне сказали, проверяющие разбираются в обстоятельствах недавнего конфликта с торговцами на "Кировском вещевом". Подтверждением этой версии 
20 ноября 2014, 06:08
Конфликт с полицией на Кировском рынке в Самаре: версия торговцев

Конфликт с полицией на Кировском рынке в Самаре: версия торговцев

Журналисты телерадиокомпании «ТЕРРА» побывали на рынке, где, как сообщают следователи, в результате конфликта пострадал полицейский.

Очередной визит сотрудников транспортной полиции на вещевой рынок «Пятилетка» в Самаре закончился массовыми задержаниями. Торговые ряды на одноименной станции входят в состав большого Кировского 
31 октября 2014, 01:51
Торговцы из Азии избили полицейского на Кировском рынке в Самаре

Торговцы из Азии избили полицейского на Кировском рынке в Самаре

Во время проведения спецоперации по розыску подозреваемых в Самаре избили полицейского. Инцидент произошел днем в четверг, 30 октября, на Кировском рынке. По факту нападения на представителя власти возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным следователей, сотрудники Средневолжского линейного управления МВД 
31 октября 2014, 09:09
В Самаре у Кировского рынка водитель сбил беременную женщину

В Самаре у Кировского рынка водитель сбил беременную женщину

ДТП произошло 16 июня, сообщает областное УГИБДД. В 16:35 неизвестный на автомобиле «Ситроен С5», двигаясь в сторону пр. Кирова со стороны Кировского вещевого рынка, сбил беременную женщину.
Водитель с места преступления скрылся.
Медики диагностировали у потерпевшей ушиб мягких тканей правого 

17 июня 2014, 02:48
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