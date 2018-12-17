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В блогах: ко дню памяти погибших журналистов
Блогер samdum напомнил, что в прошедшую субботу отмечался день памяти погибших журналистов. "К Самарской области, к сожалению, эта дата имеет прямое отношение. В 90-е Тольятти был на первом месте в мире по числу убитых журналистов на душу населения. Ребята …
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17 декабря 2018, 06:27
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В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?
Блогер eirc63 обратился к властям, чтобы они остановили рост цен. "Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%? - негодует автор. - Приходишь в магазин и офигеваешь каждый раз. Неделю назад яйца были в районе 60 рублей. А сегодня …
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17 декабря 2018, 06:17
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В блогах: Самарский зоопарк хочет "попасть" в парк им. 60-летия Советской власти
Сотрудники Самарского зоопарка через соцсеть "ВКонтакте" обратились к жителям города, чтобы они проголосовали за строительство нового учреждения для содержания животных на территории парка им. 60-летия Советской власти! "Это будет современный комплекс, с зоной аттракционов, детскими площадками и динопарком! Деревья …
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17 декабря 2018, 06:08
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В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда
В областной столице проверили, как убирают от снега территории, которые закреплены за управляющими компаниями. Оказалось, что многие работы велись некачественно.
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17 декабря 2018, 05:01
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Назначен новый глава Минстроя Самарской области
В понедельник, 17 декабря, стало известно, что новым министром строительства Самарской области стал бывший генеральный директор девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев. Напомним, что кресло руководителя ведомства стало вакантным после того, как экс-министр Александр Баландин 6 декабря возглавил Нефтегорский район. Губернатор …
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17 декабря 2018, 04:35
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Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин
В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин.
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13 декабря 2018, 02:46
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Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка
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12 декабря 2018, 01:16
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Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии "Единая Россия"
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10 декабря 2018, 09:26