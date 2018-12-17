8
49
03
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11.12.2018 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 17.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В блогах: ко дню памяти погибших журналистов

В блогах: ко дню памяти погибших журналистов

Блогер samdum напомнил, что в прошедшую субботу отмечался день памяти погибших журналистов. "К Самарской области, к сожалению, эта дата имеет прямое отношение. В 90-е Тольятти был на первом месте в мире по числу убитых журналистов на душу населения. Ребята 
17 декабря 2018, 06:27
В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?

В блогах: Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%?

Блогер eirc63 обратился к властям, чтобы они остановили рост цен. "Вот скажите, зачем вы рисуете инфляцию в 4%? - негодует автор. - Приходишь в магазин и офигеваешь каждый раз. Неделю назад яйца были в районе 60 рублей. А сегодня 
17 декабря 2018, 06:17
В блогах: Самарский зоопарк хочет

В блогах: Самарский зоопарк хочет "попасть" в парк им. 60-летия Советской власти

Сотрудники Самарского зоопарка через соцсеть "ВКонтакте" обратились к жителям города, чтобы они проголосовали за строительство нового учреждения для содержания животных на территории парка им. 60-летия Советской власти! "Это будет современный комплекс, с зоной аттракционов, детскими площадками и динопарком! Деревья 
17 декабря 2018, 06:08
В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В Самаре УК поймали на плохой уборке снега и льда

В областной столице проверили, как убирают от снега территории, которые закреплены за управляющими компаниями. Оказалось, что многие работы велись некачественно. 

- Основные недоработки наблюдаются по уборке входных групп в подъезды, по очистке внутридворовых тротуаров и проездов, - сказал директор городской 
17 декабря 2018, 05:01
Назначен новый глава Минстроя Самарской области

Назначен новый глава Минстроя Самарской области

В понедельник, 17 декабря, стало известно, что новым министром строительства Самарской области стал бывший генеральный директор девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев. Напомним, что кресло руководителя ведомства стало вакантным после того, как экс-министр Александр Баландин 6 декабря возглавил Нефтегорский район. Губернатор 
17 декабря 2018, 04:35
Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

Главой Жигулевска стал Дмитрий Холин

В четверг, 13 декабря, были подведены итоги конкурса на должность главы Жигулевска. Ее занял и.о. руководителя администрации губернатора Самарской области Дмитрий Холин. 
 
- Результаты конкурса на замещение должности главы Жигулевска подвели на заседании городской Думы. Конкурсная комиссия предложила три кандидатуры 
13 декабря 2018, 02:46
Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Главой Жигулевска хотят стать пятеро мужчин и гламурная домохозяйка

Уже в четверг, 13 декабря, будут подведены итоги конкурса по выбору нового главы Жигулевска. Пока на это кресло претендуют шесть кандидатов, прием документов завершился накануне. Напомним, что должность стала вакантной после отставки Владимира Классена, занимавшего ее с 2013 года. Свой 
12 декабря 2018, 01:16
Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии

Дмитрия Азарова избрали в Высший совет партии "Единая Россия"

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров избран в Высший совет партии "Единая Россия". Такое решение было принято в минувшие выходные в Москве на 18-м съезде единороссов. Всего в состав партийного руководства вошли четыре представителя нашего региона: помимо Азарова, это депутат Госдумы 
10 декабря 2018, 09:26
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх