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Материалы по теме:

Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре

Набор стюардов на матчи ЧМ-2018 завершается в Самаре

В Самарской области завершается набор людей, которые будут работать на должности стюардов на новом стадионе во время чемпионата мира по футболу. Планируется, что во время игр будут трудиться 1400 человек. У желающих получить уникальный опыт еще есть немного времени: набор 

8 апреля 2018, 08:46
После первой же зимы: На Мехзаводе ушла под землю мундиальная тротуарная плитка

После первой же зимы: На Мехзаводе ушла под землю мундиальная тротуарная плитка

Самарцы пожаловались в паблике «Подслушано Самара» соцсети ВК  на просевшую тротуарную плитку. Горожане обнаружили дефекты покрытия на территории 4 квартала в поселке Мехзавод.

«И года не прошло! После первой же зимы!» — возмущаются жители.

«После зимы много 
8 апреля 2018, 03:08
7 автобусных маршрутов появятся во время ЧМ-2018 в Самаре

7 автобусных маршрутов появятся во время ЧМ-2018 в Самаре

Самарская мэрия ищет подрядчика для организации пассажирских перевозок. Это необходимо для запуска семи автобусных и одного трамвайного маршрута на время чемпионата мира по футболу. Транспорт будет ходить от парковок на въезде в Самару к фан-зоне на площади Куйбышева, а также 

8 апреля 2018, 10:55
К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

К ЧМ-2018 футбольный газон «Самара Арена» везут на 22 грузовиках

В Самару скоро отправят 
6 апреля 2018, 04:04
Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег

Победу «Спартака» в Самаре предсказали болельщики Александр и Олег

Самара на один вечер превратилась в футбольную столицу страны. В среду, 4 апреля, в отложенном поединке 1/4 финала Кубка России соперником ФК «Крылья Советов» был чемпион прошедшего сезона РФПЛ - московский «Спартак». На берега Волги высадился почти двухтысячный десант красно-белых 
5 апреля 2018, 01:47
«Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России

«Спартак» победил «Крылья Советов» и вышел в полуфинал Кубка России

В Самаре в среду, 4 апреля, «Спартак» победил «Крылья Советов» в матче 1/4 Кубка России по футболу. По ходу игры москвичи вышли вперед и примерно за 15 минут до финального свистка «Крылья Советов» проигрывали со счетом 0:3. Забили Зе Луиш, 
5 апреля 2018, 09:42
Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака»‍ и погоду в Самаре

Нигматуллин оценил шансы «Крыльев Советов» против «Спартака»‍ и погоду в Самаре

Известный российский футболист, бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин перед матчем 1/4 финала 
4 апреля 2018, 03:43
На матч «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из Сочи и Хабаровска

На матч «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из Сочи и Хабаровска

В Самару на матч 1/4 финала Кубка России по футболу «Крылья Советов» - «Спартак» едут болельщики из других городов России – от Сочи до Хабаровска. Опрос среди любителей футбола, откуда они приедут в Самару, в своем паблике запустил «Спартак». 
4 апреля 2018, 01:55
Клиенты банков «Связной» и «Балтика» смогут забрать деньги в декабре

Клиенты банков «Связной» и «Балтика» смогут забрать деньги в декабре

Вкладчикам банков «Связной» и «Балтика» начнут выплачивать возмещение 8 декабря. Как сообщает госкорпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ), она определила победителей конкурса по отбору банков-агентов, которые займутся этой процедурой. Клиентам «Связного» средства будут перечисляться через Сбербанк, а «Балтики» - через 
1 декабря 2015, 12:04
Меркушкин предложил построить в Самаре пивоваренный кластер

Меркушкин предложил построить в Самаре пивоваренный кластер

Как сообщает "Proгород Саранск", губернатор Самарской области Николай Меркушкин и президент компании «Балтика» Яцек Пастушка обсудили создание пивоваренного кластера в 63-м регионе. Проект предполагает полный цикл: от выращивания ячменя и производства солода, до непосредственного пивоварения.

«Мы уже сейчас ставим 
4 марта 2015, 12:00
Самарские «Крылья Советов» несут финансовые потери после матча с «Балтикой»

Самарские «Крылья Советов» несут финансовые потери после матча с «Балтикой»

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» оштрафован по итогам матча 9-го тура чемпионата ФНЛ. Такое решение было вынесено в среду, 10 сентября, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза в Москве.

Волжане наказаны за задержку начала матча против калининградского клуба «Балтика», который состоялся 

11 сентября 2014, 10:04
«Крылья Советов» обыграли «Балтику» в 9 туре ФНЛ

«Крылья Советов» обыграли «Балтику» в 9 туре ФНЛ

7 сентября на стадионе «Металлург» состоялся очередной матч «Крыльев Советов». Соперником самарцев в 9-м туре ФНЛ стала калининградская «Балтика». Игра началась с минуты молчания в память о трагически погибшем самарском журналисте Владимире Кейлине. Футболисты «Крыльев» вышли на поле с траурными 

7 сентября 2014, 08:06
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