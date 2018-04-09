Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» оштрафован по итогам матча 9-го тура чемпионата ФНЛ. Такое решение было вынесено в среду, 10 сентября, на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза в Москве.

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