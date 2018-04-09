«Крылья Советов» (Самара) и «Балтика» (Калининград) опробуют новое поле ЧМ-2018. В среду, 11 апреля, команды сыграют матч 32-го тура первенства ФНЛ на «Стадионе Калининград». 9 апреля Росреестр поставил его на кадастровый учет. Трибуны стадиона рассчитаны на 35 тысяч зрителей.
«Объект, на котором будут проводиться игры чемпионата мира по футболу 2018 года, поставлен на кадастровый учет, и на него зарегистрировано право собственности», - указано на сайте ведомства.
11 апреля «Крылья Советов» сыграют в Калининграде с местной «Балтикой» в рамках 32-го тура первенства ФНЛ. Это будет первый тестовый матч на новой арене к ЧМ-2018. Отметим, на «Стадионе Калининград» намечено четыре матча группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).
Поле домашней «Самара Арены» футболисты «КС» должны протестировать 28 апреля. В Самаре намечено проведение шести матчей ЧМ-2018. Четыре из них пройдут в рамках группового этапа: 17 июня Коста-Рика – Сербия, 21 июня Дания – Австралия, 25 июня Уругвай – Россия, 28 июня Сенегал – Колумбия. Еще две игры намечены на июль: 1/8 (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).
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