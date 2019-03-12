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В Сызрани по ночам рвут зубы в гинекологии, а СКС избавляется от уличных водозаборных колонок. Девятки яиц стали нормой, а самарские чиновники предлагают гражданам худеть. Самые яркие новости региона – весело и со смыслом. 
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Цифры. Эфир передачи от 12.03.2019 
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Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

Отказали тормоза: на Демократической в Самаре столкнулись трамваи

В четверг, 28 февраля, в областной столице произошла авария с участием пассажирского транспорта. На улице Демократической столкнулись два трамвая - один из них догнал другого. К счастью, обошлось без пострадавших, но на снимках очевидцев с места ДТП видно, что один 
28 февраля 2019, 04:28
В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

В Тольятти под колеса троллейбуса угодил мужчина

Во вторник, 26 февраля, произошла авария на улице Революционной в Автозаводском районе Тольятти. По предварительной информации, в 10:42 под колеса троллейбуса неподалеку от остановки общественного транспорта попал мужчина. Пешеход получил травмы и был доставлен в больницу, сообщили в региональном ГУ 
27 февраля 2019, 08:43
Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

Экстренное торможение: в Тольятти 10-летний мальчик получил травмы в автобусе

В Автограде случилась неприятная ситуация в общественном транспорте. По данным ГИБДД Тольятти, рано утром 21 февраля 58-летний водитель ехал на пассажирском автобусе «МАЗ-206068» по Автозаводскому шоссе. В какой-то момент шофер применил экстренное торможение, и в салоне упали двое пассажиров. Одним 
25 февраля 2019, 05:45
Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Жесть на Металле: трамвай протаранил легковушку

Очевидцы сообщают о жестком ДТП на перекрестке улиц Советской и Свободы в Самаре, которое произошло около половины двенадцатого часа дня на трамвайных путях.

По мнению свидетелей тарана, столкновение могло произойти по той причине, что водитель автомобиля не увидел приближающегося 
22 февраля 2019, 12:18
Блогер пожаловался на пугающую закрытость Сбербанка

Блогер пожаловался на пугающую закрытость Сбербанка

Анна Афанасьева жалуется в "Фейсбуке" на пугающую закрытость Сбербанка. "Он ни с того ни с сего решил заблокировать мою карту, - удивляется девушка. - Причём я узнала об этом не от сотрудника Сбера и не из СМС (мобильный банк 
17 августа 2018, 08:31
В блогах: Как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк»

В блогах: Как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк»

Самарец Александр Кочетов пожаловался в "Фейсбуке", как же, «черт возьми», интересно работает «Сбербанк».

«Недавно заказал себе карту. Самую простую и дешевую, для мелких покупок и платежей, - рассказывает Александр. - Когда пришел за ней в офис, меня огорошила 
3 августа 2018, 05:29
В блогах: Сбербанк блокирует карты клиентов

В блогах: Сбербанк блокирует карты клиентов

Самарец Хорен Григорьян пожаловался в "Фейсбуке", что Сбербанк блокирует карты клиентов.

"Мне на сегодня известно 4 случая, - утверждает автор. - У всех большие переводы за день: от 70 тысяч рублей. Причём не важно - входящие переводы или исходящие. Наш арендодатель 

10 июля 2018, 11:21
В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро

В блогах: Сбербанк заблокировал карту после оплаты поездки в метро

Михаил Тихомиров предупредил в "Фейсбуке" о самых неожиданных неприятностях, которые могут ожидать путешественников с картой Сбербанка.

"Оплатил в Москве поездку в метро сберовской картой - и ее тут же заблокировал банк. Платеж в 55 рублей Сбер посчитал подозрительным. 
10 июля 2018, 10:03
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