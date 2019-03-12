С 13 марта в самарских трамваях и троллейбусах можно будет заплатить за проезд не только за себя, но и за другого человека. С помощью одной бесконтактной банковской карты разрешат рассчитываться за поездку группы пассажиров не более 5 человек. Пока нововведение будет работать в тестовом режиме.
В операторе "Транспортная карта" пояснили, что кондуктору просто нужно назвать количество пассажиров, за которых произойдет оплата с карты. И после этого раздать билеты. Ошибочных списаний и путаницы, заверяют в организации, быть не должно.
Сейчас по одной карте можно расплачиваться с интервалом в 7 минут. Изначально на такую меру пошли из-за опасений возможных злоупотреблений с пластиком. Однако это неудобно, как для пассажиров, так и для кондукторов. Например, сегодня родители не могут заплатить за своих детей. Сотрудники же перевозчика не желают ждать 7 минут и из-за угрозы быть оштрафованными просят вынужденных зайцев покинуть автобус.
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