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Материалы по теме:

В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ

В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ

В Самаре во вторник, 8 мая, в небе заметили самолет времен ВОВ. Он пролетел над площадью Славы. Видео появилось в сети. В пресс-службе главы региона объяснили, что это репетиция к Параду Победы. Как уже сообщала «ТЕРРА», 9 на площади Куйбышева 

8 мая 2018, 12:49
Самарский художник посадил 4 килограмма картошки в ямах на улице Дачной

Самарский художник посадил 4 килограмма картошки в ямах на улице Дачной

Самарский художник Лев Ушаков устроил перфоманс, посвященный состоянию дорог в городе. Он высадил в ямы на улице Дачной 4 килограмма картошки. Таким образом он надеется привлечь внимание властей к состоянию асфальтового полотна на Дачной и поспособствовать ее скорейшему ремонту.

Свой поступок 

8 мая 2018, 09:49
Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре

Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре

До 13 мая самарские дачники смогут ездить в автобусах по пенсионному удостоверению и социальным картам, сообщает мэрия. Из-за повышенного спроса в городе быстро закончились «Садово-дачные транспортные карты», которыми можно расплачиваться на соответствующих маршрутах. По данным горадминистрации, следующая партия проездных поступит 

7 мая 2018, 09:01
Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»

В Самаре болельщики протестировали «волну» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена». В сети появилось видео, как болельщики запустили «волну» во время матча 37-го тура первенства ФНЛ «Крылья Советов» (Самара) – «Кубань» (Краснодар). Это была вторая тестовая игра на «Самара Арене».
7 мая 2018, 09:34
К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары

В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей 

4 мая 2018, 03:01
Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти

Тольяттинским автомобилистам предстоит потерпеть временные неудобства из-за ограничений движения. 13 мая в Автограде состоится чемпионат  и первенство Самарской области по велосипедному спорту.  Для проведения мероприятия будет необходимо перекрыть Ленинский проспект на участке от Московского проспекта до улицы Юбилейной. Ограничения будут 

4 мая 2018, 01:28
Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре

В Самаре назначены публичные слушания по вопросу строительства новой дороги в Куйбышевском районе. Ее собираются построить от примыкания улицы Осетинской в микрорайоне «Волгарь» с выходом на улицу Народную. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания пройдут в период 

3 мая 2018, 05:24
Новокуйбышевские дачники жалуются на отсутствие автобусов

Новокуйбышевские дачники жалуются на отсутствие автобусов

Новокуйбышевские дачники сообщили о проблемах с транспортом. Люди жалуются на то, что они не могут добраться до участков, расположенных в массиве Каменный Брод.

На ситуацию отреагировал глава города Сергей Марков. Он сообщил в своем "твиттере" о том, что на ближайшее время 

27 апреля 2018, 01:46
28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено

28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено

28 апреля на стадионе «Самара Арена» пройдет первый тестовый матч между «Крыльями Советов» и воронежским «Факелом». В связи с этим будет перекрыто движение транспорта по ряду трасс. Ограничения коснутся улиц Дальняя, Арена 2018 и 2-я Стадионная. Они будут действовать с 

27 апреля 2018, 08:26
В Самаре горит долгострой на Ставропольской

В Самаре горит долгострой на Ставропольской

В Самаре произошел пожар – на Ставропольской в районе пересечения с улицей Советской Армии, горит недостроенный многоэтажный дом, расположенный рядом с трамвайной линией. Видео с места происшествия опубликовал в соцсети «Фейсбук» Вадим Афанасьев. 
24 апреля 2018, 05:48
В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского

В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского

Жители Самары остались недовольны недавно открытой улицей Луначарского. Свои претензии они направили через «Твиттер» в мобильную приемную губернатора, мэру города, в департамент градостроительства, минтранс... всего 8 адресатов. "Это настоящий лабиринт, как для водителей, так и для пешеходов! Людям приходится 
24 апреля 2018, 05:25
Появились схемы движения в дни тестовых матчей на «Самара Арене»

Появились схемы движения в дни тестовых матчей на «Самара Арене»

В Самаре в дни тестовых матчей по футболу на стадионе «Самара Арена» введут специальные схемы движения транспорта. В частности, будут введены специальные 
24 апреля 2018, 11:13
220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре

В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В пресс-службе ГУ МВД России по 

23 апреля 2018, 12:15
В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?

В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?

Блогер Ольга Потапова поделилась впечатлениями от открытия движения по улице Луначарского. Совсем незамеченным прошло это событие, утверждает автор:
«Начиная с прошлого года дорогу то открывали, то закрывали, то засыпали, то закладывали блоками. По слухам, связано это было каким-то образом 
6 апреля 2018, 03:17
Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре

Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре

В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на 
2 апреля 2018, 03:43
Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018

Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018

В Самаре установят шумозащитные экраны на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе, а также вдоль Красноглинского шоссе. Об этом заявили в областном минтрансе. На развязке в районе станции метро «Московская» работы проведут летом после ЧМ-2018-м, передает портал 63.ru. Экраны 
21 февраля 2018, 12:20
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