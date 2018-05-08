В Самаре на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе с понедельника, 7 мая, заработали «умные» светофоры. Режим работы светофоров будет корректироваться автоматизированной системой управления дорожным движением (АСУДД) в зависимости от обстановки на дороге, сообщили в департаменте информационной политики администрации губернатора Самарской области. Необходимо несколько дней для подстройки режима. Сегодня, 8 мая, в сети появилось видео.
«На кольце Луначарского/Московского шоссе обстановка на 8:30 нормальная! 8:25 - посадка в автобус 24 маршрута по направлению площади Революции («в центр»), две минуты на кольце (быстрее обычного), 8:23 - остановка «Караван», - сообщили в пресс-службе.
На кольце Луначарского/Московское шоссе обстановка на 08.30 нормальная!— Департамент информационной политики (@SamRegion_Press) 8 мая 2018 г.
08.25 - посадка в автобус 24 маршрута по направлению пл.Революции («в центр»), 2 минуты на кольце (быстрее обычного), 08.23 - остановка «Караван». #Самара pic.twitter.com/Toky08opWs
|
В небе над Самарой сняли самолет времен ВОВ
|
8 мая 2018, 12:49
|
Самарский художник посадил 4 килограмма картошки в ямах на улице Дачной
|
8 мая 2018, 09:49
|
Стало известно о выпуске новой партии дачных карт в Самаре
До 13 мая самарские дачники смогут ездить в автобусах по пенсионному удостоверению и социальным картам, сообщает мэрия. Из-за повышенного спроса в городе быстро закончились «Садово-дачные транспортные карты», которыми можно расплачиваться на соответствующих маршрутах. По данным горадминистрации, следующая партия проездных поступит …
|
7 мая 2018, 09:01
|
Появилось видео «волны» на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена»
|
7 мая 2018, 09:34
|
К ЧМ-2018 шампунем будут вымыты улицы Самары
В Самаре в июне к ЧМ-2018 улицы города будут вымыты шампунем, сообщили чиновники мэрии. Коммунальщики уже перешли на летнее сожержание улично-дорожной сети. Каждый день на городские дороги выводят 16 единиц вакуумно-подметальной техники и 15 единиц поливочно-моечной. Для более эффективной очистки проезжей …
|
4 мая 2018, 03:01
|
Ленинский проспект частично перекроют в Тольятти
Тольяттинским автомобилистам предстоит потерпеть временные неудобства из-за ограничений движения. 13 мая в Автограде состоится чемпионат и первенство Самарской области по велосипедному спорту. Для проведения мероприятия будет необходимо перекрыть Ленинский проспект на участке от Московского проспекта до улицы Юбилейной. Ограничения будут …
|
4 мая 2018, 01:28
|
Новую дорогу из микрорайона «Волгарь» хотят построить в Самаре
|
3 мая 2018, 05:24
|
Новокуйбышевские дачники жалуются на отсутствие автобусов
|
27 апреля 2018, 01:46
|
28 апреля движение около стадиона «Самара Арена» будет ограничено
|
27 апреля 2018, 08:26
|
В Самаре горит долгострой на Ставропольской
В Самаре произошел пожар – на Ставропольской в районе пересечения с улицей Советской Армии, горит недостроенный многоэтажный дом, расположенный рядом с трамвайной линией. Видео с места происшествия опубликовал в соцсети «Фейсбук» Вадим Афанасьев.
|
24 апреля 2018, 05:48
|
В блогах: самарцы требуют устранить «бардак» на Луначарского
Жители Самары остались недовольны недавно открытой улицей Луначарского. Свои претензии они направили через «Твиттер» в мобильную приемную губернатора, мэру города, в департамент градостроительства, минтранс... всего 8 адресатов. "Это настоящий лабиринт, как для водителей, так и для пешеходов! Людям приходится …
|
24 апреля 2018, 05:25
|
Появились схемы движения в дни тестовых матчей на «Самара Арене»
|
24 апреля 2018, 11:13
|
220 млн рублей незаконно обналичили «черные банкиры» в Самаре
В Самаре сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции областного ГУ МВД при силовой поддержке бойцов спецподразделения регионального управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению деятельности организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. В пресс-службе ГУ МВД России по …
|
23 апреля 2018, 12:15
|
В блогах: что происходит на улице Луначарского в Самаре?
Блогер Ольга Потапова поделилась впечатлениями от открытия движения по улице Луначарского. Совсем незамеченным прошло это событие, утверждает автор:
«Начиная с прошлого года дорогу то открывали, то закрывали, то засыпали, то закладывали блоками. По слухам, связано это было каким-то образом …
|
6 апреля 2018, 03:17
|
Появились комментарии по открытию улицы Луначарского в Самаре
В Самаре автомобилисты в минувшие выходные сообщили, что блоки, перегораживавшие выезд с Московского шоссе на улицу Луначарского, убрали. «Наконец-то движение на Луначарского открыли», - написали очевидцы в соцсети. Один из автомобилистов опубликовал видео, как выезжает с Московского шоссе на …
|
2 апреля 2018, 03:43
|
Шумозащитные экраны на кольце по Луначарского в Самаре установят после ЧМ-2018
В Самаре установят шумозащитные экраны на кольце улицы Луначарского и Московского шоссе, а также вдоль Красноглинского шоссе. Об этом заявили в областном минтрансе. На развязке в районе станции метро «Московская» работы проведут летом после ЧМ-2018-м, передает портал 63.ru. Экраны …
|
21 февраля 2018, 12:20