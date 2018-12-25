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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»

В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»

В Самарском театре оперы и балета прошла церемония награждения акции «Народное признание». В этом году она проводится уже в 11-й раз. За это время десятки жителей области отмечены в различных номинациях. Это люди самых разных профессий и областей деятельности. Своими 
25 декабря 2018, 10:23
Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?

В Самарской области зафиксирован рекордный рост цен на куриные яйца. По данным Самарастата, за неделю, с 17 по 24 декабря, они подорожали почти на 4,5 процента, на предыдущей семидневке - на 5,5, а в первую неделю декабря - сразу на 
25 декабря 2018, 10:07
В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная

В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная

Блогер perevozchic пожаловался, что Самара в эти дни совсем не новогодняя и не нарядная: "Город украсили, но не там, где надо. Например, Московское шоссе. Но ведь по нему из людей никто и никогда не гуляет. Одни транзитные пассажиры и 
25 декабря 2018, 06:07
В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом

В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом

В паблике «Тольятти» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, как в Автограде провели городскую ёлку для школьников. "Мероприятие было организовано для детей, у которых за прошедший год набралось достаточное количество призовых мест не городского, а областного и всероссийского масштаба, заверили учителя одной 
25 декабря 2018, 05:56
Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников заявил о грядущей реструктуризации думского аппарата. Сегодня в областном парламенте всего 49 депутатов, а в Думе работает при этом 400 человек. У председателя возникает резонный вопрос: чем они все занимаются? «Только в своем окружении 
25 декабря 2018, 02:41
Назначены вице-губернаторы Самарской области

Назначены вице-губернаторы Самарской области

В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея 
25 декабря 2018, 11:53
Новые назначения в правительстве Самарской области

Новые назначения в правительстве Самарской области

В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая 
17 декабря 2018, 04:55
Назначен новый глава Минстроя Самарской области

Назначен новый глава Минстроя Самарской области

В понедельник, 17 декабря, стало известно, что новым министром строительства Самарской области стал бывший генеральный директор девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев. Напомним, что кресло руководителя ведомства стало вакантным после того, как экс-министр Александр Баландин 6 декабря возглавил Нефтегорский район. Губернатор 
17 декабря 2018, 04:35
Новая должность Виктора Кудряшова

Новая должность Виктора Кудряшова

Новое назначение в самарском правительстве. Виктор Кудряшов, до сегодняшнего дня занимавший пост советника губернатора, назначен временно исполняющим обязанности первого зама председателя регионального кабинета министров. Он будет курировать финансово-экономичесий блок. А именно заниматься вопросами экономического развития и координировать работу органов власти по 

7 ноября 2017, 06:35
В областном правительстве началась торжественная церемония вручения губернских грантов в области культуры и искусства

В областном правительстве началась торжественная церемония вручения губернских грантов в области культуры и искусства

Денежные премии на реализацию своих социально значимых проектов получили писатели, художники, благотворители, актеры, представители творческой и интеллектуальной молодежи. 
 
Вручение губернских грантов в области культуры и искусства в Самарской области уже стало доброй традицией. Ежегодно на эти цели из регионального бюджета выделяется 
3 сентября 2015, 12:38

"Рок над Волгой" может вернуться в Самару

В самарском правительстве рассматривают возможность возвращения крупнейшего рок-фестиваля Поволжья.

Сейчас обсуждается формат его проведения: не исключено, что он изменится и количество хедлайнеров станет меньше.

По мнению чиновников, фестиваль вполне может стать площадкой для начинающих исполнителей, быть своеобразным трамплином 
21 июля 2015, 04:50
В Самарской области в ходе опроса оценят федеральную и региональную власть

В Самарской области в ходе опроса оценят федеральную и региональную власть

Департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области объявил тендер на проведение работ "по анализу влияния деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов власти на динамику значений основных показателей развития социальной, экономической, политической и духовной сфер общества в регионе". Цена контракта 

30 июля 2014, 11:48
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