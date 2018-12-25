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В Самаре подвели итоги акции «Народное признание»
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25 декабря 2018, 10:23
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Рекордное подорожание яиц в Самарской области - сговор?
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25 декабря 2018, 10:07
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В блогах: Самара не новогодняя и не нарядная
Блогер perevozchic пожаловался, что Самара в эти дни совсем не новогодняя и не нарядная: "Город украсили, но не там, где надо. Например, Московское шоссе. Но ведь по нему из людей никто и никогда не гуляет. Одни транзитные пассажиры и …
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25 декабря 2018, 06:07
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В блогах: Конфеты - не для всех. Ёлка для школьников в Тольятти закончилась скандалом
В паблике «Тольятти» соцсети "ВКонтакте" пожаловались, как в Автограде провели городскую ёлку для школьников. "Мероприятие было организовано для детей, у которых за прошедший год набралось достаточное количество призовых мест не городского, а областного и всероссийского масштаба, заверили учителя одной …
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25 декабря 2018, 05:56
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Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата
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25 декабря 2018, 02:41
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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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Новые назначения в правительстве Самарской области
В понедельник, 17 декабря, Дмитрий Азаров произвел ряд кадровых перестановок в региональном правительстве. Как и прогнозировала "ТЕРРА", министром строительства стал Евгений Чудаев, ранее занимавший должность гендиректора одного из крупнейших девелоперов области - компании "Древо". Он является сыном бенефициара компании Николая …
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17 декабря 2018, 04:55
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Назначен новый глава Минстроя Самарской области
В понедельник, 17 декабря, стало известно, что новым министром строительства Самарской области стал бывший генеральный директор девелоперской компании «Древо» Евгений Чудаев. Напомним, что кресло руководителя ведомства стало вакантным после того, как экс-министр Александр Баландин 6 декабря возглавил Нефтегорский район. Губернатор …
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17 декабря 2018, 04:35
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Новая должность Виктора Кудряшова
Новое назначение в самарском правительстве. Виктор Кудряшов, до сегодняшнего дня занимавший пост советника губернатора, назначен временно исполняющим обязанности первого зама председателя регионального кабинета министров. Он будет курировать финансово-экономичесий блок. А именно заниматься вопросами экономического развития и координировать работу органов власти по …
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7 ноября 2017, 06:35
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В областном правительстве началась торжественная церемония вручения губернских грантов в области культуры и искусства
Денежные премии на реализацию своих социально значимых проектов получили писатели, художники, благотворители, актеры, представители творческой и интеллектуальной молодежи.
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3 сентября 2015, 12:38
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"Рок над Волгой" может вернуться в Самару
В самарском правительстве рассматривают возможность возвращения крупнейшего рок-фестиваля Поволжья.
Сейчас обсуждается формат его проведения: не исключено, что он изменится и количество хедлайнеров станет меньше.
По мнению чиновников, фестиваль вполне может стать площадкой для начинающих исполнителей, быть своеобразным трамплином …
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21 июля 2015, 04:50
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В Самарской области в ходе опроса оценят федеральную и региональную власть
Департамент управления делами губернатора и правительства Самарской области объявил тендер на проведение работ "по анализу влияния деятельности федеральных, региональных и муниципальных органов власти на динамику значений основных показателей развития социальной, экономической, политической и духовной сфер общества в регионе". Цена контракта …
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30 июля 2014, 11:48