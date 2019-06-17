В Самаре появятся новые высотные здания недалеко от железнодорожного вокзала. Вскоре ООО «Гуд`Ок» должно приступить к разработке проекта планировки территории. Судя по сообщению на сайте мэрии, речь идет об участке площадью 39,66 га в границах улиц Агибалова, Красноармейской, Урицкого, Мечникова, полосы отвода железной дороги. Предполагается, что там должна появиться высотная и общественно-деловая застройка.
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В Самаре планируют построить двухуровневую развязку на Ново-Садовой
На одной из основных дорожных магистралей Самары, Ново-Садовой в районе пересечения с улицами Советской Армии и 22 Партсъезда собираются построить двухуровневую дорожную развязку. С помощью нее хотят разгрузить улицы с оживленным движением. Реконструкция запланирована на 2021-2023 годы в рамках нацпроекта …
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13 июня 2019, 02:00
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В Самаре начали возводить стены нового Дворца спорта на Молодогвардейской
В Самаре завершается первый этап строительства Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Монолитный конструктив, проще говоря, фундамент, толщиной более 6 метров практически готов. Напомним, старую Арену, возведенную полвека назад, снесли в 2018 году. Новый спорткомплекс на ее месте планируют открыть в …
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10 июня 2019, 08:49
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Самарчанка задолжала 3 млн рублей за использование квартиры
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10 июня 2019, 04:12
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Основание Дворца спорта на Молодогвардейской выполнено на 70 процентов
Монолитное основание Дворца спорта на улице Молодогвардейской в столице 63-го региона выполнено на 70%. В понедельник, 10 июня, на стройплощадке работает общественная комиссия Самарской области. Проект больше корректироваться не будет. Сдача планируется в 2021 году.
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10 июня 2019, 10:39
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Мэрия Барселоны выдала разрешение на возведение собора Саграда Фамилия
Мэрия испанской Барселоны выдала разрешение на продолжение строительства знаменитого собора Саграда Фамилия. Урегулирование вопроса стало результатом совместной работы руководства города и представителей духовенства, сообщает РИА «Новости».
В октябре руководство собора согласилось выплатить в пользу Барселоны 36 миллионов евро …
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7 июня 2019, 05:29
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В Самарской области могут ввести двойной налог на частные дома
Владельцы частных домов в нашем регионе, возможно, будут платить двойной налог - комитет по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской губдумы рассмотрел идею администрации Новокуйбышевска. Чиновники предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части сбора имущественных налогов.
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3 июня 2019, 10:40
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В Самаре утвердили стоимость квадрата жилья
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3 июня 2019, 09:51
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Обновление рекорда по вводимым квадратным метрам или реновация старой Самары. Каким должно быть будущее строительного сектора 63-го региона?
Сместить акцент с объемов ввода нового жилья на качество развития городской среды необходимо уже в этом году, иначе стремительно ветшающая инфраструктура в городах Самарской области в ближайшей перспективе сделает регион депрессивным. Напомним, в 2019 застройщикам губернии по плану Минстроя необходимо …
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26 апреля 2019, 06:15
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