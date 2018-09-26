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За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом
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26 сентября 2018, 01:34
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В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги
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26 сентября 2018, 12:54
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В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг
На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно …
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26 сентября 2018, 11:52
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В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»
В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев.
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26 сентября 2018, 11:35
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В Самарской области сократилось количество вице-губернаторов
Во вторник, 25 сентября, была утверждена новая структура регионального правительства. Количество вице-губернаторов сократилось с 6-ти до 4-х, заместителей председателей правительства - с 10-ти до 4-х.
Теперь появился департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области, ему передаются полномочия Министерства экономического …
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25 сентября 2018, 09:01
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Николай Абашин возглавит министерство сельского хозяйства Самарской области
Во вторник, 25 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Кинельского района Николаем Абашиным. Он предложил ему занять должность министра сельского хозяйства и продовольствия.
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25 сентября 2018, 05:41
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В России могут создать мобильную сеть для чиновников
К 2024 году в России может появиться специализированная сотовая сеть, предназначенная для силовиков и чиновников. О проекте создания спецсвязи для "общественно значимых объектов и спецпотребителей" в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренном правительством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ведомости».
Предполагается, …
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19 сентября 2018, 03:25
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Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко
В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили …
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13 сентября 2018, 05:33
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Назначен новый глава минимущества Самарской области
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4 сентября 2018, 09:50
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В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности
В Самаре уволили заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации областной столицы. Причиной стали серьезные нарушения на кладбищах.
Прокуратура Красноглинского района проверила, как содержатся кладбища «Управленческое» и «Мехзаводское». Специалисты нашли нарушения требования земельного и …
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21 августа 2018, 11:33