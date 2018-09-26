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«Бункер S» Эфир передачи от 25.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 25.09.2018 
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Материалы по теме:

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За неделю в Самарской области 8,5 тысяч человек заразились ОРВИ и гриппом

За прошлую неделю, с 17 по 23 сентября, в Самарской области зарегистрировали 8547 случаев ОРВИ и гриппа. В областной столице заболели 4025 человек. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, сейчас заболеваемость ОРВИ и гриппом находится на неэпидемическом уровне, но количество 
26 сентября 2018, 01:34
В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

В Самаре иномарка сбила 11-летнюю девочку на Мяги

Во вторник, 25 сентября, в Самаре произошла авария, в которой пострадал пешеход. В 17:00 47-летний водитель ехал на иномарке Chevrolet Cruze по улице Мяги в направлении Гагарина. По пути мужчина сбил 11-летнюю девочку, которая без взрослых переходила дорогу в неустановленном 
26 сентября 2018, 12:54
В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

В Самарской области прогнозируют заморозки до - 2 в ночь на четверг

На этой рабочей неделе в Самарской области будет будет неустойчивая погода, обусловленная серией циклонов. При прохождении фронтальных разделов будут выпадать небольшие и умеренные осадки, местами усилится ветер. На смену теплой воздушной массе в регион будет поступать более холодный воздух, заметно 
26 сентября 2018, 11:52
В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В Самаре открылась 17-я международная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка»

В выставочном комплексе «Экспо-Волга» открылась 17-я международная специализированная выставка-форум «Промышленный салон. Металлообработка». С приветственным словом к участникам обратился первый заместитель председателя самарского регионального отделения «Союза машиностроителей России» Анатолий Афанасьев. 

«Промышленный салон. Металлообработка» – крупный многоотраслевой выставочный проект Поволжского региона. Он 
26 сентября 2018, 11:35
В Самарской области сократилось количество вице-губернаторов

В Самарской области сократилось количество вице-губернаторов

Во вторник, 25 сентября, была утверждена новая структура регионального правительства. Количество вице-губернаторов сократилось с 6-ти до 4-х, заместителей председателей правительства - с 10-ти до 4-х.

Теперь появился департамент ценового и тарифного регулирования Самарской области, ему передаются полномочия Министерства экономического 
25 сентября 2018, 09:01
Николай Абашин возглавит министерство сельского хозяйства Самарской области

Николай Абашин возглавит министерство сельского хозяйства Самарской области

Во вторник, 25 сентября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел рабочую встречу с главой Кинельского района Николаем Абашиным. Он предложил ему занять должность министра сельского хозяйства и продовольствия.
 
- Нужна системная, разумная работа. Работа ежедневная, без громких рапортов, - сказал 
25 сентября 2018, 05:41
В России могут создать мобильную сеть для чиновников

В России могут создать мобильную сеть для чиновников

К 2024 году в России может появиться специализированная сотовая сеть, предназначенная для силовиков и чиновников. О проекте создания спецсвязи для  "общественно значимых объектов и спецпотребителей" в паспорте программы «Цифровая экономика», одобренном правительством, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Ведомости».  

Предполагается, 
19 сентября 2018, 03:25
Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

Главой Ленинского района стала Елена Бондаренко

В четверг, 13 сентября, совет депутатов Ленинского района единогласно поддержал на пост главы кандидатуру Елены Бондаренко. Напомним, что еще до подачи документов на конкурс она исполняла  обязанности главы местной администрации, а перед этим работала в департаменте градостроительства. До конкурса допустили 
13 сентября 2018, 05:33
Назначен новый глава минимущества Самарской области

Назначен новый глава минимущества Самарской области

Областное министерство имущественных отношений возглавил Сергей Черепанов. Такая информация появилась на сайте ведомства. Чиновник в течение 7 лет, с 2010 по 2017 год, руководил городским имущественным департаментом в мэрии Самары. Тогда он пришел на этот пост вместе с избранным главой 
4 сентября 2018, 09:50
В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности

В Самаре из-за кладбищ уволили замруководителя департамента промышленности

В Самаре уволили заместителя руководителя департамента промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка товаров и услуг администрации областной столицы. Причиной стали серьезные нарушения на кладбищах.

Прокуратура Красноглинского района проверила, как содержатся кладбища «Управленческое» и «Мехзаводское». Специалисты нашли нарушения требования земельного и 
21 августа 2018, 11:33
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