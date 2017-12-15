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Материалы по теме:

В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера

В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера

Он продлится вплоть до 18 декабря. В этот вторник  о своем желании возглавить мэрию заявил руководитель отдела развития бизнеса в регионах ООО «Профессиональная система продаж» 38-летний Вадим Киреев. Таким образом, сейчас в списке потенциальных кандидатов уже 14 человек. Сам конкурс 

12 декабря 2017, 01:43
В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева

В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева. Об этом стало известно в понедельник, 11 декабря, в ходе совещания в мэрии Самары. С 26 декабря по 8 января там пройдет новогодняя ярмарка. Всего к Новому году в городе 
11 декабря 2017, 09:03
Новым топ-менеджером АвтоВАЗа станет Сельчук Кура

Новым топ-менеджером АвтоВАЗа станет Сельчук Кура

В пресс-центре АвтоВАЗа сообщили о новом топ-менеджере, который приступит к своим обязанностям на заводе после Нового года.

«С 1 января 2018 года Сельчук Кура (Selcuk Cura) вступит в должность исполнительного вице-президента по инжинирингу ПАО «АвтоВАЗ». В этой позиции он 
11 декабря 2017, 01:31
Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault

Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault

Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault. С Нового года президент АвтоВАЗа вступит в должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault, и войдет в исполнительный комитет компании. Предшественник Мора на этом посту – Дени Левот будет работать 
7 декабря 2017, 11:51
Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова

Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова

Новым советником врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен по правам человека в 63-м регионе Ирина Скупова.

«Новое назначение! Советником @D_Azaroff назначена экс-уполномоченный по правам человека Ирина Скупова», - сообщает Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области в 
6 декабря 2017, 10:14
В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов

В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов

Правовой департамент Самары вместо Станислава Тимреча, уволившегося после отставки Олега Фурсова, возглавил бывший прокурор Советского района Дмитрий Попов. Он назначен на пост в мэрии с пятого декабря. Врио главы Самары Владимир Василенко уже представил нового руководителя сотрудникам департамента.

«Во вторник, 5 

5 декабря 2017, 01:08
Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской

Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской

Мэрия Самары постановила снести на улице Алма-Атинской кафе «Беркут», которое признали самовольной постройкой. Документ опубликован на сайте городской администрации.

«Владельцам строения дана возможность снести его добровольно в срок до 25 января следующего года. В противном случае оно будет разрушено принудительно», - 

5 декабря 2017, 01:01
В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»

В Самаре оштрафовали директора муниципального предприятия «Благоустройство» за несвоевременную оплату работ по покраске противопешеходных ограждений, сообщает генпрокуратура России. Компания «Магнат Строй» выполнила работы по муниципальному контракту в полном объеме, но деньги так и не получила. Фирме полагалось 4 миллиона рублей. 

30 ноября 2017, 08:53
Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары

Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары

Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул самарскую мэрию. Это руководитель Муниципального предприятия «Благоустройство» Алексей Власов. До переезда в столицу 63-го региона в 2016 году он руководил предприятиями в сфере ЖКХ в Саратове. Весной 2017-го в отношении него было 

3 ноября 2017, 06:04
Директора МП «Благоустройство» накажут

Директора МП «Благоустройство» накажут

Организации, с которой был заключен контракт на покраску ограждений в Самаре, во время не заплатили. Это было установлено в ходе прокурорской проверки.

Договор по покраске ограждений в Самаре был подписан с ООО «Магнат-Строй». Работы выполнили. Но подрядчик деньги не получил.
За 

17 октября 2017, 09:00
Прокуратура вновь предъявила претензии к работе самарского МП

Прокуратура вновь предъявила претензии к работе самарского МП "Благоустройство"

Как сообщает ведомство, в ходе проверки, проведенной прокуратурой Промышленного района совместно с госавтоинспекцией, установлено, что на проспекте Кирова в районе домов № 139 и 143, на улице Нагорной около 26-го дома и улице Красных Коммунаров возле здания № 46 на 

5 сентября 2017, 12:51
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