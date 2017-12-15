|
В Самаре продолжается прием заявок на пост сити-менеджера
|
12 декабря 2017, 01:43
|
В Самаре готовят к открытию два катка на площади Куйбышева
|
11 декабря 2017, 09:03
|
Новым топ-менеджером АвтоВАЗа станет Сельчук Кура
|
11 декабря 2017, 01:31
|
Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault
Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault. С Нового года президент АвтоВАЗа вступит в должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault, и войдет в исполнительный комитет компании. Предшественник Мора на этом посту – Дени Левот будет работать …
|
7 декабря 2017, 11:51
|
Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова
Новым советником врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен по правам человека в 63-м регионе Ирина Скупова.
«Новое назначение! Советником @D_Azaroff назначена экс-уполномоченный по правам человека Ирина Скупова», - сообщает Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области в …
|
6 декабря 2017, 10:14
|
В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов
Правовой департамент Самары вместо Станислава Тимреча, уволившегося после отставки Олега Фурсова, возглавил бывший прокурор Советского района Дмитрий Попов. Он назначен на пост в мэрии с пятого декабря. Врио главы Самары Владимир Василенко уже представил нового руководителя сотрудникам департамента.
«Во вторник, 5 …
|
5 декабря 2017, 01:08
|
Мэрия Самары постановила снести кафе «Беркут» на Алма-Атинской
Мэрия Самары постановила снести на улице Алма-Атинской кафе «Беркут», которое признали самовольной постройкой. Документ опубликован на сайте городской администрации.
«Владельцам строения дана возможность снести его добровольно в срок до 25 января следующего года. В противном случае оно будет разрушено принудительно», - …
|
5 декабря 2017, 01:01
|
В Самаре оштрафовали директора МП «Благоустройство»
В Самаре оштрафовали директора муниципального предприятия «Благоустройство» за несвоевременную оплату работ по покраске противопешеходных ограждений, сообщает генпрокуратура России. Компания «Магнат Строй» выполнила работы по муниципальному контракту в полном объеме, но деньги так и не получила. Фирме полагалось 4 миллиона рублей. …
|
30 ноября 2017, 08:53
|
Еще один человек из команды Олега Фурсова покинул мэрию Самары
|
3 ноября 2017, 06:04
|
Директора МП «Благоустройство» накажут
|
17 октября 2017, 09:00
|
Прокуратура вновь предъявила претензии к работе самарского МП "Благоустройство"
|
5 сентября 2017, 12:51