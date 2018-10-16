Новое назначение в структуре администрации Самары. 16 октября к работе в должности главы Департамента физической культуры и спорта приступил Андрей Вдовин.
В мэрии Самары Вдовин трудился в 2004 году. Он работал в городском департаменте управления имуществом. Потом он перешел в региональное правительство. Там он занимался межрегиональной молодежной политикой и молодежной политикой в области культуры и спорта.
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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда
Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.
Ранее полковник Прядко …
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5 октября 2018, 01:05
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Руководители еще четырех министерств Самарской области избавились от приставки «врио»
Губернатор Дмитрий Азаров продолжает формировать состав нового кабинета министров. В эту среду стало известно, что от приставки «врио» избавились руководители сразу 4-х ведомств. Министром труда назначена Ирина Никишина, Сергей Черепанов стал министром имущественных отношений. Марина Антимонова по-прежнему будет возглавлять министерство …
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3 октября 2018, 04:14
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Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков
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27 сентября 2018, 10:24
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На «Самарской ГРЭС» назначили нового директора
У «Самарской ГРЭС» новый руководитель. С 6 сентября этот пост занял Игорь Кушель. В круг его первостепенных задач на ближайшее время будет входить ввод после модернизации Привокзальной отопительной котельной, а также поддержание работы всех подразделений станции в осенне-зимний период.
Игорь Кушель …
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11 сентября 2018, 02:40
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Самарский департамент физкультуры и спорта возглавил Виктор Ольховский
Экс-председатель Самарской областной федерации лыжных гонок Виктор Ольховский назначен руководителем департамента физической культуры и спорта администрации г.о. Самара. Ранее он руководил организационным центром спортивных мероприятий министерства спорта Самарской области.
Глава Самары Дмитрий Азаров представил Ольховского в новой должности на оперативном совещании …
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2 июня 2014, 04:23
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Экс-руководитель самарского департамента спорта Андрей Третьяков возглавил БК «Красные Крылья»
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17 марта 2014, 04:33
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В мэрии Самары освободилось кресло руководителя департамента спорта
Андрей Третьяков по собственному желанию уволился с поста руководителя департамента физкультуры и спорта администрации г. о. Самара. Он возглавлял ведомство полгода.
Как сообщили в мэрии, с 17 марта исполнять обязанности главы департамента будет Сергей Половинкин, ранее являвшийся заместителем Третьякова.
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17 марта 2014, 12:15
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На территории самарского ипподрома откроют каток
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24 октября 2013, 02:55