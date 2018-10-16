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Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Новым начальником полиции Самары станет полковник из Волгограда

Стало известно, что новым начальником самарской полиции — заместителем главы регионального ГУ МВД станет полковник Александр Прядко. Новое назначение в своем микроблоге в Твиттере анонсировал депутат Госдумы по 158-му Самарскому одномандатному избирательному округу Александр Хинштейн.

Ранее полковник Прядко  
5 октября 2018, 01:05
Руководители еще четырех министерств Самарской области избавились от приставки «врио»

Руководители еще четырех министерств Самарской области избавились от приставки «врио»

Губернатор Дмитрий Азаров продолжает формировать состав нового кабинета министров. В эту среду стало известно, что от приставки «врио» избавились руководители сразу 4-х ведомств. Министром труда назначена Ирина Никишина, Сергей Черепанов стал министром имущественных отношений. Марина Антимонова по-прежнему будет возглавлять министерство 

3 октября 2018, 04:14
Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Министром ЖКХ Самарской области может стать глава Новокуйбышевска Сергей Марков

Поименный состав нового кабинета министров может быть сформирован через несколько недель, после того как глава региона рассмотрит всех кандидатов на этот пост, в том числе и от самых разных политических партий. Ранее Дмитрий Азаров говорил о кадровом голоде и о 
27 сентября 2018, 10:24
На «Самарской ГРЭС» назначили нового директора

На «Самарской ГРЭС» назначили нового директора

У «Самарской ГРЭС» новый руководитель. С 6 сентября этот пост занял Игорь Кушель. В круг его  первостепенных задач на ближайшее время будет входить ввод после модернизации Привокзальной отопительной котельной, а также поддержание работы всех подразделений станции в осенне-зимний период.

Игорь Кушель 

11 сентября 2018, 02:40
Самарский департамент физкультуры и спорта возглавил Виктор Ольховский

Самарский департамент физкультуры и спорта возглавил Виктор Ольховский

Экс-председатель Самарской областной федерации лыжных гонок Виктор Ольховский назначен руководителем департамента физической культуры и спорта администрации г.о. Самара. Ранее он руководил организационным центром спортивных мероприятий министерства спорта Самарской области.

Глава Самары Дмитрий Азаров представил Ольховского в новой должности на оперативном совещании 

2 июня 2014, 04:23
Экс-руководитель самарского департамента спорта Андрей Третьяков возглавил БК «Красные Крылья»

Экс-руководитель самарского департамента спорта Андрей Третьяков возглавил БК «Красные Крылья»

На официальном сайте баскетбольного клуба «Красные Крылья» появилось сообщение о том, что в его структуре введена новая должность – генеральный менеджер. Этот пост занял экс-руководитель департамента физкультуры и спорта администрации г. о. Самара Андрей Третьяков, в свое время стоявший у 

17 марта 2014, 04:33
В мэрии Самары освободилось кресло руководителя департамента спорта

В мэрии Самары освободилось кресло руководителя департамента спорта

Андрей Третьяков по собственному желанию уволился с поста руководителя департамента физкультуры и спорта администрации г. о. Самара. Он возглавлял ведомство полгода.

Как сообщили в мэрии, с 17 марта исполнять обязанности главы департамента будет Сергей Половинкин, ранее являвшийся заместителем Третьякова.  
17 марта 2014, 12:15
На территории самарского ипподрома откроют каток

На территории самарского ипподрома откроют каток

В городском департаменте физической культуры подвели первые итоги года и рассказали о планах на будущее. Новый руководитель подразделения Андрей Третьяков (на фото) на посту меньше месяца, но уже ставит перед коллегами конкретные цели. В ближайшие 2 месяца в столице региона 

24 октября 2013, 02:55
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