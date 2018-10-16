Андрей Третьяков по собственному желанию уволился с поста руководителя департамента физкультуры и спорта администрации г. о. Самара. Он возглавлял ведомство полгода.

Как сообщили в мэрии, с 17 марта исполнять обязанности главы департамента будет Сергей Половинкин, ранее являвшийся заместителем Третьякова.