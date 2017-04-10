По информации ТЕРРЫ, самарскую таможню может возглавить Юрий Лушников. Сейчас он руководит территориальным подразделением ведомства в Нижегородской области. В таможенных органах служит с августа 1992-ого года. Начинал инспектором как раз в Нижнем Новгороде. С 2006 по 2010-ый год был первым заместителем начальника Приволжского таможенного управления, потом три года - представителем таможенной службы России в Республике Южная Осетия.
Напомним, что прежнего руководителя самарской таможни Вениамина Васильева в марте перевели в Москву. Он возглавил Центральную энергетическую таможню, в структуре которой 11 постов. После ухода генерала временно его обязанности исполняет бывший первый заместитель Виктор Никулин.
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