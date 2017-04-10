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Материалы по теме:

Авиакомпании будут информировать Самарскую таможню о перевозимых по воздуху товарах

Авиакомпании будут информировать Самарскую таможню о перевозимых по воздуху товарах

С 1 апреля 2017 года авиаперевозчики будут обязаны предварительно информировать таможенные органы о товарах, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза воздушным транспортом.
 
В таможню нужно предоставить сведения о маршруте полета, наличии или отсутствии на борту товаров, запрещенных к 

30 марта 2017, 04:03
В Самаре в детской присыпке нашли более 1,5 кг анаболиков

В Самаре в детской присыпке нашли более 1,5 кг анаболиков

Самарские таможенники обнаружили в детской присыпке сильнодействующие вещества, запрещенные к ввозу на территорию страны. Опасная находка была в почтовом отправлении из Китайской Народной Республики. Эксперты установили, что внутри бутылки находится бензилбензоат, который широко используется производителями анаболических препаратов.
Общая масса изъятых 

28 марта 2017, 02:44
В Самаре под видом детской присыпки пытались ввезти анаболики

В Самаре под видом детской присыпки пытались ввезти анаболики

Самарская таможня возбудила уголовное дело по факту по факту контрабанды сильнодействующих веществ. Подозреваемый - 30-летний россиянин. Из Китая по почте ему пришла  посылка со средствами гигиены для детей. В посылки были упаковки с детской присыпкой, гелем для тела, шампунь с 
28 марта 2017, 11:42
Начальник Самарской таможни Вениамин Васильев покидает свой пост

Начальник Самарской таможни Вениамин Васильев покидает свой пост

Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, еще одно ведомство в губернии останется без руководителя. В понедельник последний рабочий день у начальника самарской таможни Вениамина Васильева. Это связано с его переходом на другое место службы. В ведомстве подтвердили, что он 

13 марта 2017, 12:59
В Самару приехал новый прокурор области

В Самару приехал новый прокурор области

Накануне в Самару приехал новый прокурор области Константин Букреев. Напомним, в октябре он был назначен на этот пост приказом президента страны.
Государственному советнику юстиции 2-ого класса 37 лет, из них в органах прокуратуры он служит почти 16. В последнее время 

19 октября 2016, 10:44
Главврачом кардиодиспансера с приставкой и.о. назначен Дмитрий Дупляков

Главврачом кардиодиспансера с приставкой и.о. назначен Дмитрий Дупляков

Главным врачом Самарского областного клинического кардиологического диспансера с приставкой и.о. назначен главный кардиолог Самарской области Дмитрий Дупляков. Он сменил на этом посту Сергея Хохлунова, который возглавлял учреждение на протяжении 14-ти лет. Всего же в кардиоцентре он проработал 32 года, начав 

17 октября 2016, 07:07
Новые назначения в полиции Тольятти и Красноярского района

Новые назначения в полиции Тольятти и Красноярского района

В областном главке полиции сообщили о назначениях в отделах.

Нового начальника представили личному составу отдела МВД России по Красноярскому району. На эту должность назначен полковник полиции Вадим Асплунд, ранее занимавший должность замначальника УМВД России по Тольятти – начальника полиции.
22 июня 2015, 04:06
В отделе полиции по Самарскому району - новый начальник

В отделе полиции по Самарскому району - новый начальник

Подразделение возглавил Сергей Желободкин. Раньше он занимал должность начальника отдела полиции в Ленинском районе Самары. Его заместителем по оперативной работе был назначен Александр Дерягов, до этого работавший в областном управлении собственной безопасности. О кадровых перестановках начальник главка генерал Сергей Солодовников 
31 марта 2015, 01:01
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