Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, еще одно ведомство в губернии останется без руководителя. В понедельник последний рабочий день у начальника самарской таможни Вениамина Васильева. Это связано с его переходом на другое место службы. В ведомстве подтвердили, что он …