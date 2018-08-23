|
Меру пресечения для задержанного начальника исправительной колонии №3 изберут в пятницу
24 августа в Самарском районном суде состоится заседание по избранию меры пресечения для начальника исправительной колонии №3 Андрея Гурьянова. Об этом сообщает корреспондент ТРК «ТЕРРА».
Напомним, Гурьянов был задержан 22 августа сотрудниками регионального управления ФСБ по подозрению в получении взятки. По …
|
23 августа 2018, 06:22
|
В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы
В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, …
|
23 августа 2018, 05:33
|
Самарские болельщики побывают на матче с «Енисеем» бесплатно
|
23 августа 2018, 05:14
|
В микрорайоне «Крутые Ключи» обещают открыть школу искусств
|
23 августа 2018, 04:57
|
В блогах: Минтранс объяснил появление над Самарой низко летающих самолетов
"Вам бояться нечего. Все в порядке!" - минтранс Самарской области в "Твиттере" успокаивает жителей Самары, которых взволновало появление над городом низко летающих пассажирских самолетов.
"А с каких это пор самолётам разрешили летать над Самарой? - вопрошает один из …
|
13 августа 2018, 08:49
|
Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
|
13 августа 2018, 11:37
|
Самарцы выяснили, почему самолеты низко летают над городом
|
13 августа 2018, 09:32
|
Где отдыхают самарцы этим летом
|
3 августа 2018, 12:35
|
В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом
Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - …
|
1 августа 2018, 04:47
|
Челюсть акулы, чучело морской черепахи и коралл пытались провезти через таможню в Самаре
|
13 марта 2018, 08:43
|
Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре
Сотрудники ФСБ и таможенники из Самары уличили фирму «Самарская торговая компания – Экспорт 2002», поставлявшую оборудование на РКЦ «Прогресс», в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает samru.ru. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй …
|
5 марта 2018, 02:32
|
В Самару везли контрафакт под видом одежды известных брендов
|
18 января 2018, 02:04
|
Самарские таможенники изъяли 150 тонн контрафакта у границы с Казахстаном
Самарская таможня сообщила об изъятии 150 тонн контрафактных товаров. Мобильная группа ведомства нашла в фурах 80 тысяч подделок известных брендов. Это парфюм, одежда, обувь, сумки, аксессуары для телефонов, на которые фальсификаторы нанесли товарные знаки известных марок: Nike, Gucci, Armani, Zara, …
|
22 декабря 2017, 01:08