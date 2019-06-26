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Бункер S

Илья Табуев , Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей. Сегодня в программе:
- В России может измениться методика расстановки дорожных камер.
- В 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 24.06.2019 
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Материалы по теме:

Врио главы Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов

Врио главы Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы Ингушетии. Им стал Махмуд-Али Калиматов, много лет проработавший в нашем регионе.

Службу в органах прокуратуры он начал с 1990 года, в 1995 году назначен заместителем прокурора Кировского района Самары, а спустя 

26 июня 2019, 10:22
В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»

В Тольятти в среду вечером локализовали лесной пожар, распространение огня прекращено. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 16:00 среды, 26 июня. Вспыхнул лес в районе предприятия «АвтоВАЗагрегат». 

- На месте был развернут оперативный штаб. В борьбе с огнем 
26 июня 2019, 09:02
В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой

В среду, 26 июня, возник пожар в столице 63-го региона. Сигнал о возгорании поступил дежурному в 16:39. Когда пожарные подразделения прибыли по указанному адресу - к дому № 90 по улице Санфировой, то выяснилось - там горят мусор и сарай 
26 июня 2019, 05:34
Самарец попался на подкупе полицейского

Самарец попался на подкупе полицейского

В столице 63-го региона возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Этого человека подозревают в даче взятки. По версии следствия, 17 июня он находился в отделе полиции и попытался передать сотруднику полиции 50 тысяч рублей. Деньги предназначались за прекращение 
26 июня 2019, 05:17
В Самаре уберут парковку на Аэродромной

В Самаре уберут парковку на Аэродромной

В столице 63-го региона разберутся с парковкой, расположенной на улице Аэродромной. Накануне, 25 июня, инициативная группа жителей домов № 44,46 и 48 пришла на прием к главе Самары Елене Лапушкиной. Самарцы рассказали, по соседству с их многоэтажками находится автостоянка, которая 
26 июня 2019, 04:35
Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития

Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития

На федеральном политическом поле сегодня одна из самых обсуждаемых новостей - назначение бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабмина. Напомним, Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018 
17 июня 2019, 08:03
Совет директоров тольяттинского «АвтоВАЗа» возглавил Николя Мор

Совет директоров тольяттинского «АвтоВАЗа» возглавил Николя Мор

Совет директоров «АвтоВАЗа» возглавил старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault Николя Мор, сообщает пресс-служба предприятия. Ранее эту должнгость занимал Сергей Скворцов, который теперь утвержден его заместителем. Отметим, что в 2016-2018 годах Николя Мор был президентом тольяттинского автогиганта. Из совета 
17 июня 2019, 05:17
Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова

Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова

Пост руководителя регионального Ростехнадзора заняла Ирина Панфилова. Ее предшественник Михаил Михайлин оставил кресло руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора еще в конце мая. По информации «Самарского обозрения», Михайлин подал в отставку в связи с выходом на пенсию. 
 
- Конечно, есть и те, кто 
10 июня 2019, 10:16
Туманное будущее скандальной высотки в Самаре

Туманное будущее скандальной высотки в Самаре

Самарской компании «Трансгруз» не удалось вернуть разрешение на строительство высотки в Ленинском районе Самары. Кассация областного арбитражного суда отклонила жалобу застройщика. «Трансгруз» намеревался возвести 25-этажный жилой дом в границах улиц Самарской, Ульяновской и Галактионовской. Разрешение на строительство компания получила летом 

20 марта 2019, 04:59
Балтинвестбанк потребовал деньги у Александра Швидака

Балтинвестбанк потребовал деньги у Александра Швидака

Балтинвестбанк решил через суд взыскать упущенную выгоду со своих прежних бенефициаров Вадима Егиазарова, Юрия Рыдника, Александра Швидака, экс-председателя правления Игоря Кирилловых и нескольких бывших членов совета директоров. С соответствующим иском кредитное учреждение обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Какие 

15 марта 2019, 05:58
Битва за 4 «лимона» проиграна: Арбитражный суд отказал региональному Минстрою

Битва за 4 «лимона» проиграна: Арбитражный суд отказал региональному Минстрою

Арбитражный суд Самарской области отказал региональному Министерству строительства в иске к областному Управлению Федерального казначейства. Строители пытались доказать правомерность получения почти 4 миллионов рублей на расселение аварийного дома в Самаре.

Согласно материалам дела, причиной судебных разбирательств стала одна из двухэтажек послевоенной 

12 марта 2019, 06:20
Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин

Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин

Арбитраж возглавил Сергей Каплин, его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей, говорится в сообщении ведомства. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время. С 2013 года Каплин занимал пост зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове. Чиновник начинал свою карьеру 
25 февраля 2019, 11:43

"Авиакор-авиационный завод" проиграл в арбитражном суде Москвы иск к ПАО "Туполев"

 Как говорится в материалах дела, в мае прошлого года между двумя предприятиями был заключен договор поставки продукции для сервисного обслуживания самолетов Ту-95мс. Самарский завод получил аванс в размере около 39.5 миллионов рублей, суммарно же отгрузил комплектующих более чем на 92 

24 октября 2017, 11:44
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