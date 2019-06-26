Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении врио главы Ингушетии. Им стал Махмуд-Али Калиматов, много лет проработавший в нашем регионе.

Службу в органах прокуратуры он начал с 1990 года, в 1995 году назначен заместителем прокурора Кировского района Самары, а спустя …