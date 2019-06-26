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Врио главы Ингушетии стал Махмуд-Али Калиматов
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26 июня 2019, 10:22
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В Тольятти локализовали лесной пожар около «АвтоВАЗагрегата»
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26 июня 2019, 09:02
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В Самаре 76 человек тушат мусор и сарай на улице Санфировой
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26 июня 2019, 05:34
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Самарец попался на подкупе полицейского
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26 июня 2019, 05:17
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В Самаре уберут парковку на Аэродромной
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26 июня 2019, 04:35
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Михаила Бабича назначили замминистра экономического развития
На федеральном политическом поле сегодня одна из самых обсуждаемых новостей - назначение бывшего посла России в Белоруссии Михаила Бабича заместителем министра экономического развития РФ. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте кабмина. Напомним, Бабич возглавлял российскую дипмиссию с 24 августа 2018 …
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17 июня 2019, 08:03
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Совет директоров тольяттинского «АвтоВАЗа» возглавил Николя Мор
Совет директоров «АвтоВАЗа» возглавил старший вице-президент, председатель региона Евразия Groupe Renault Николя Мор, сообщает пресс-служба предприятия. Ранее эту должнгость занимал Сергей Скворцов, который теперь утвержден его заместителем. Отметим, что в 2016-2018 годах Николя Мор был президентом тольяттинского автогиганта. Из совета …
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17 июня 2019, 05:17
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Самарский Ростехнадзор возглавила Ирина Панфилова
Пост руководителя регионального Ростехнадзора заняла Ирина Панфилова. Ее предшественник Михаил Михайлин оставил кресло руководителя Средне-Поволжского управления Ростехнадзора еще в конце мая. По информации «Самарского обозрения», Михайлин подал в отставку в связи с выходом на пенсию.
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10 июня 2019, 10:16
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Туманное будущее скандальной высотки в Самаре
Самарской компании «Трансгруз» не удалось вернуть разрешение на строительство высотки в Ленинском районе Самары. Кассация областного арбитражного суда отклонила жалобу застройщика. «Трансгруз» намеревался возвести 25-этажный жилой дом в границах улиц Самарской, Ульяновской и Галактионовской. Разрешение на строительство компания получила летом …
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20 марта 2019, 04:59
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Балтинвестбанк потребовал деньги у Александра Швидака
Балтинвестбанк решил через суд взыскать упущенную выгоду со своих прежних бенефициаров Вадима Егиазарова, Юрия Рыдника, Александра Швидака, экс-председателя правления Игоря Кирилловых и нескольких бывших членов совета директоров. С соответствующим иском кредитное учреждение обратилось в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Какие …
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15 марта 2019, 05:58
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Битва за 4 «лимона» проиграна: Арбитражный суд отказал региональному Минстрою
Арбитражный суд Самарской области отказал региональному Министерству строительства в иске к областному Управлению Федерального казначейства. Строители пытались доказать правомерность получения почти 4 миллионов рублей на расселение аварийного дома в Самаре.
Согласно материалам дела, причиной судебных разбирательств стала одна из двухэтажек послевоенной …
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12 марта 2019, 06:20
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Арбитражный суд Самарской области возглавил Сергей Каплин
Арбитраж возглавил Сергей Каплин, его кандидатуру утвердила Высшая квалификационная коллегия судей, говорится в сообщении ведомства. К своим обязанностям он приступит в ближайшее время. С 2013 года Каплин занимал пост зампредседателя Двенадцатого арбитражного апелляционного суда в Саратове. Чиновник начинал свою карьеру …
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25 февраля 2019, 11:43
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"Авиакор-авиационный завод" проиграл в арбитражном суде Москвы иск к ПАО "Туполев"
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24 октября 2017, 11:44
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