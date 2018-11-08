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В Самаре нашли мышьяк в креветках из Таиланда
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8 ноября 2018, 01:12
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Председателем комитета по местному самоуправлению губдумы стал Михаил Матвеев
В четверг, 8 ноября, на совместном заседании комитета по ЖКХ и местному самоуправлению Самарской губернской думы на должность председателя комитета по местному самоуправлению избрали Михаила Матвеева. Проголосовали единогласно. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14 ноября. Ранее обязанности …
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8 ноября 2018, 12:30
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«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»
Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла …
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8 ноября 2018, 12:01
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Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей
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8 ноября 2018, 11:18
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В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона
В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что …
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8 ноября 2018, 10:55
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В блогах: амбарный замок поможет. Как в самарской школе "усилили" меры безопасности
Самарец Антон Рубин поведал в "Фейсбуке", как в одной из самарских школ с креативом приняли "срочные меры" после трагедии в Керчи. "Вчера я не смог попасть на территорию школы, - пишет автор. - Просто пришел за ребенком, поднёс к …
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24 октября 2018, 07:38
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15 новых детсадов появятся в Самарской области
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23 октября 2018, 11:28
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В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений
В России сегодня отмечают День учителя, по всей стране проходят торжественные мероприятия. В Самарской области наградили лучших работников образовательных учреждений региона, которые успешно реализовали различные педагогические проекты.
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5 октября 2018, 10:27
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В Самаре возобновил работу Общественный совет по вопросам образования
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4 октября 2018, 09:07