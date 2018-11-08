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В Самаре нашли мышьяк в креветках из Таиланда

В Самаре нашли мышьяк в креветках из Таиланда

В Самарской области введут усиленный лабораторный контроль за продукцией, поступающей на территорию региона из Таиланда. Дело в том, что в креветках, транспортированных из этой страны, нашли мышьяк. Кроме того, усиленный лабораторный контроль ввели и в отношении рыбной продукции — в 
8 ноября 2018, 01:12
Председателем комитета по местному самоуправлению губдумы стал Михаил Матвеев

Председателем комитета по местному самоуправлению губдумы стал Михаил Матвеев

В четверг, 8 ноября, на совместном заседании комитета по ЖКХ и местному самоуправлению Самарской губернской думы на должность председателя комитета по местному самоуправлению избрали Михаила Матвеева. Проголосовали единогласно. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании думы 14 ноября. Ранее обязанности 
8 ноября 2018, 12:30
«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

«Крылья Советов» заплатят за пиротехнику на матче с «Уфой»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал самарские «Крылья Советов». Клубу придется заплатить 10 тысяч рублей за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий, без бросания на трибуны, поле и прилегающую к нему территорию. Напомним, что встреча «Крыльев Советов» и «Уфы» прошла 
8 ноября 2018, 12:01
Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей

Алиментщик из Сызрани задолжал сыну 860 тысяч рублей

Судебные приставы из Самарской области нашли и арестовали автомобиль должника. Ранее в отделе приставов №1 по Сызрани и Сызранскому району завели исполнительное производство в отношении этого алиментщика. Долгое время мужчина не перечислял средства на содержание своего сына, официально нигде не 
8 ноября 2018, 11:18
В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В Самаре задержали 22-летнего драгдилера с 1 кг N-метилэфедрона

В областной столице полицейские предотвратили продажу наркотиков в особо крупном размере. В преступлении подозревается ранее судимый 22-летний парень из Самары. Во вторник, 6 ноября, его задержали за административное правонарушение сотрудники ДПС во дворе дома на улице Победы. Правоохранители заметили, что 
8 ноября 2018, 10:55
В блогах: амбарный замок поможет. Как в самарской школе

В блогах: амбарный замок поможет. Как в самарской школе "усилили" меры безопасности

Самарец Антон Рубин поведал в "Фейсбуке", как в одной из самарских школ с креативом приняли "срочные меры" после трагедии в Керчи. "Вчера я не смог попасть на территорию школы, - пишет автор. - Просто пришел за ребенком, поднёс к 
24 октября 2018, 07:38
15 новых детсадов появятся в Самарской области

15 новых детсадов появятся в Самарской области

Глава региона Дмитрий Азаров провел совещание с представителями областного Министерства образования и науки. Одним из основных вопросов в повестке дня стала ликвидация очередей в детсады. Эта проблема наиболее остро стоит в столице губернии. По словам министра образования и науки Виктора 

23 октября 2018, 11:28
В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений

В Самарской области наградили успешных работников образовательных учреждений

В России сегодня отмечают День учителя, по всей стране проходят торжественные мероприятия. В Самарской области наградили лучших работников образовательных учреждений региона, которые успешно реализовали различные педагогические проекты. 
 
Людмила Серых работает старшим методистом Центра развития образования Самары. Почетную грамоту ей вручают за 
5 октября 2018, 10:27
В Самаре возобновил работу Общественный совет по вопросам образования

В Самаре возобновил работу Общественный совет по вопросам образования

В пятницу в России будут отмечать День учителя. Если раньше он не имел фиксированной даты и праздновался в первое воскресенье октября, то теперь он совмещен с межгосударственным Всемирным днем учителя, учрежденным ООН, и привязан к 5 октября. В преддверии этого 
4 октября 2018, 09:07
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