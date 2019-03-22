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Бункер S

Неожиданный смысл, сдобренный изрядной порцией юмора, нашли в очередных горячих новостях ведущие программы «Бункер S» Илья Табуев, Денис Коршиков и Мария Малахова. Детей без постоянной регистрации предложили принимать в школу во вторую очередь в то время, как исторический центр Самары 
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Цифры. Эфир передачи от 19.03.2019  
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В Самарской области чиновник попался на махинациях с землей

В Самарской области чиновник попался на махинациях с землей

Чиновника из Кинельского района подозревают в махинациях с землей. Во время прокурорской проверки выяснилось, что начальник отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района нарушил закон о противодействии коррупции. По версии следствия, за 400 тысяч рублей он 
22 марта 2019, 04:39
Начальника областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест

Начальника областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест

В пятницу, 22 марта, суд Железнодорожного района избрал меру пресечения для руководителя бюро медико-социальной экспертизы региона Дмитрия Драча. До 20 мая подозреваемый заключен под домашний арест, сообщили в прокуратуре Самарской области. Напомним, что фигурант дела подозревается в мошенничестве в особо 
22 марта 2019, 04:09
Трамваи должны вернуть на Хлебную площадь в 2020 году

Трамваи должны вернуть на Хлебную площадь в 2020 году

После сдачи в эксплуатацию Фрунзенского моста по нему будет организовано троллейбусное движение. Сейчас чиновники из городского департамента транспорта принимают меры, чтобы оно сохранилось на улице Главной, где располагается старый мост. Кроме того, в планах — восстановить движение трамваев до Хлебной 
22 марта 2019, 03:16
На Южном шоссе в Тольятти опрокинулся грузовик: пострадал водитель

На Южном шоссе в Тольятти опрокинулся грузовик: пострадал водитель

В четверг, 21 марта, в Тольятти произошла авария, в которой пострадал один человек. В 13:00 58-летний мужчина с солидным водительским стажем - 39 лет ехал на грузовике МАЗ. По предварительной версии полицейских, когда этот человек двигался по Южному шоссе со 
22 марта 2019, 02:28
Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта

Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта

В понедельник, 11 марта, стало известно, когда выберут нового ректора Самарского государственного экономического университета. Накануне участники ученого Совета СГЭУ решили назначить конференцию сотрудников и студентов, на которой и пройдет тайное голосование, на 22 марта. Отметим, что сейчас на пост претендуют 
12 марта 2019, 12:38
В СамГУ стартовали выборы ректора

В СамГУ стартовали выборы ректора

В Самарском государственном университете стартовали выборы ректора, сообщает официальный сайт вуза. Принимать документы от соискателей будут до 30 декабря включительно.

Полный список потенциальных кандидатов утвердят до 14 января. После этого начнется процедура их согласования с администрацией Самарской области и 
15 декабря 2014, 03:45
21 ноября в СамГТУ пройдут выборы ректора

21 ноября в СамГТУ пройдут выборы ректора

В эту пятницу, 21 ноября, пройдут выборы ректора Самарского государственного технического университета. Это связано с тем, что у действующего главы вуза истекают полномочия. Дмитрий Быков (на фото) руководит СамГТУ с декабря 2009 года. Тем не менее, он намерен избираться на 

20 ноября 2014, 03:27
В трех вузах Самары пройдут выборы ректоров

В трех вузах Самары пройдут выборы ректоров

В Самарском государственном техническом университете определен круг претендентов на пост ректора - выборы пройдут уже на этой неделе. А до конца учебного года руководителей изберут сразу в трех самарских вузах. Причем в двух - еще до конца года календарного. После 

18 ноября 2014, 02:41
Видеотрансляция матча «Самара-СГЭУ» - «Новосибирск» на сайте «ТЕРРЫ» 24 марта

Видеотрансляция матча «Самара-СГЭУ» - «Новосибирск» на сайте «ТЕРРЫ» 24 марта

Сегодня, 24 марта, баскетболисты команды «Самара-СГЭУ» проведут последний матч регулярного чемпионата российской суперлиги против клуба «Новосибирск», который сейчас занимает 3-е место. Даже победа не гарантирует самарцам место в плей-офф (конкуренты набирают очки), но дать бой фавориту дебютанты обещают.

Встреча 
24 марта 2014, 10:09
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