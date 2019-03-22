|
В Самарской области чиновник попался на махинациях с землей
Чиновника из Кинельского района подозревают в махинациях с землей. Во время прокурорской проверки выяснилось, что начальник отдела архитектуры и градостроительства комитета по управлению муниципальным имуществом Кинельского района нарушил закон о противодействии коррупции. По версии следствия, за 400 тысяч рублей он …
|
22 марта 2019, 04:39
|
Начальника областного бюро медико-социальной экспертизы отправили под домашний арест
В пятницу, 22 марта, суд Железнодорожного района избрал меру пресечения для руководителя бюро медико-социальной экспертизы региона Дмитрия Драча. До 20 мая подозреваемый заключен под домашний арест, сообщили в прокуратуре Самарской области. Напомним, что фигурант дела подозревается в мошенничестве в особо …
|
22 марта 2019, 04:09
|
Трамваи должны вернуть на Хлебную площадь в 2020 году
После сдачи в эксплуатацию Фрунзенского моста по нему будет организовано троллейбусное движение. Сейчас чиновники из городского департамента транспорта принимают меры, чтобы оно сохранилось на улице Главной, где располагается старый мост. Кроме того, в планах — восстановить движение трамваев до Хлебной …
|
22 марта 2019, 03:16
|
На Южном шоссе в Тольятти опрокинулся грузовик: пострадал водитель
|
22 марта 2019, 02:28
|
Выборы нового ректора Самарского экономического университета состоятся 22 марта
В понедельник, 11 марта, стало известно, когда выберут нового ректора Самарского государственного экономического университета. Накануне участники ученого Совета СГЭУ решили назначить конференцию сотрудников и студентов, на которой и пройдет тайное голосование, на 22 марта. Отметим, что сейчас на пост претендуют …
|
12 марта 2019, 12:38
|
В СамГУ стартовали выборы ректора
В Самарском государственном университете стартовали выборы ректора, сообщает официальный сайт вуза. Принимать документы от соискателей будут до 30 декабря включительно.
Полный список потенциальных кандидатов утвердят до 14 января. После этого начнется процедура их согласования с администрацией Самарской области и …
|
15 декабря 2014, 03:45
|
21 ноября в СамГТУ пройдут выборы ректора
|
20 ноября 2014, 03:27
|
В трех вузах Самары пройдут выборы ректоров
|
18 ноября 2014, 02:41
|
Видеотрансляция матча «Самара-СГЭУ» - «Новосибирск» на сайте «ТЕРРЫ» 24 марта
Сегодня, 24 марта, баскетболисты команды «Самара-СГЭУ» проведут последний матч регулярного чемпионата российской суперлиги против клуба «Новосибирск», который сейчас занимает 3-е место. Даже победа не гарантирует самарцам место в плей-офф (конкуренты набирают очки), но дать бой фавориту дебютанты обещают.
Встреча …
|
24 марта 2014, 10:09
Мы Вам перезвоним!