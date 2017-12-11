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На АвтоВАЗе перед Новым годом введут дни простоя
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8 декабря 2017, 09:08
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Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault
Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault. С Нового года президент АвтоВАЗа вступит в должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault, и войдет в исполнительный комитет компании. Предшественник Мора на этом посту – Дени Левот будет работать …
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7 декабря 2017, 11:51
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Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова
Новым советником врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен по правам человека в 63-м регионе Ирина Скупова.
«Новое назначение! Советником @D_Azaroff назначена экс-уполномоченный по правам человека Ирина Скупова», - сообщает Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области в …
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6 декабря 2017, 10:14
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АвтоВАЗ выпустил в продажу битопливные автомобили «Лада Веста»
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5 декабря 2017, 08:01
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В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов
Правовой департамент Самары вместо Станислава Тимреча, уволившегося после отставки Олега Фурсова, возглавил бывший прокурор Советского района Дмитрий Попов. Он назначен на пост в мэрии с пятого декабря. Врио главы Самары Владимир Василенко уже представил нового руководителя сотрудникам департамента.
«Во вторник, 5 …
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5 декабря 2017, 01:08
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АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей
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4 декабря 2017, 08:01
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В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов
В компании «Предприятие тепловых сетей» новый руководитель. Исполнительным директором компании стал Айдар Ильясов.
«Единую теплоснабжающую организацию Самары – «Предприятие тепловых сетей» - с 24 ноября 2017 года возглавил Айдар Анварович Ильясов», - сообщает пресс-служба «ПТС».
Айдар Ильясов получил …
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27 ноября 2017, 03:01