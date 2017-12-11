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Материалы по теме:

На АвтоВАЗе перед Новым годом введут дни простоя

На АвтоВАЗе перед Новым годом введут дни простоя

На всех трех нитках конвейера АвтоВАЗа вплоть до новогодних праздников будут введены дни простоя, об этом говорится в приказе по компании о работе в декабре. Так, на сборочно-кузовном производстве, где собирают Lada Priora и Lada 4X4, каникулы продлятся с 22 

8 декабря 2017, 09:08
Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault

Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault

Главу АвтоВАЗа Николя Мора назначили новым вице-президентом Renault. С Нового года президент АвтоВАЗа вступит в должность операционного директора региона Евразия и старшего вице-президента Renault, и войдет в исполнительный комитет компании. Предшественник Мора на этом посту – Дени Левот будет работать 
7 декабря 2017, 11:51
Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова

Новым советником Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен Ирина Скупова

Новым советником врио губернатора Самарской области Дмитрия Азарова стала экс-омбудсмен по правам человека в 63-м регионе Ирина Скупова.

«Новое назначение! Советником @D_Azaroff назначена экс-уполномоченный по правам человека Ирина Скупова», - сообщает Департамент информационной политики Администрации Губернатора Самарской области в 
6 декабря 2017, 10:14
АвтоВАЗ выпустил в продажу битопливные автомобили «Лада Веста»

АвтоВАЗ выпустил в продажу битопливные автомобили «Лада Веста»

АвтоВАЗ начал продажи битопливных автомобилей. Эти машины работают не только на бензине, но и на сжатом природном газе. Зеленый логотип на крышке багажника первым получил седан «Лада Веста». Аббревиатура CNG практически единственное внешнее отличие этой модели от бензиновой. В салоне 

5 декабря 2017, 08:01
В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов

В Самаре правовой департамент мэрии возглавил Дмитрий Попов

Правовой департамент Самары вместо Станислава Тимреча, уволившегося после отставки Олега Фурсова, возглавил бывший прокурор Советского района Дмитрий Попов. Он назначен на пост в мэрии с пятого декабря. Врио главы Самары Владимир Василенко уже представил нового руководителя сотрудникам департамента.

«Во вторник, 5 

5 декабря 2017, 01:08
АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ предъявил экс-поставщику из Кореи иск на 853 млн рублей

АвтоВАЗ потребовал со своего бывшего поставщика корейской фирмы Hanon Systems 853 млн рублей. С соответствующим иском тольяттинский автозавод обратился в Арбитражный суд Самарской области. Суть претензий в материалах дела пока не раскрывается, известно только, что в указанную сумму входят убытки, 

4 декабря 2017, 08:01
В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов

В Самаре новым руководителем «ПТС» стал Айдар Ильясов

В компании «Предприятие тепловых сетей» новый руководитель. Исполнительным директором компании стал Айдар Ильясов.

«Единую теплоснабжающую организацию Самары – «Предприятие тепловых сетей» - с 24 ноября 2017 года возглавил Айдар Анварович Ильясов», - сообщает пресс-служба «ПТС».

Айдар Ильясов получил 
27 ноября 2017, 03:01
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