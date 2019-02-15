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В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13
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15 февраля 2019, 02:55
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Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят
В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных …
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15 февраля 2019, 02:23
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Двое самарцев отравились насмерть угарным газом
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15 февраля 2019, 01:42
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Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек
Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, …
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15 февраля 2019, 01:02
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В Самаре рухнула крыша в доме на Водников
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15 февраля 2019, 12:51
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«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2
Самарская команда в очередном контрольном матче разгромила на главном поле Gloria Sports Arena пятую команду чемпионата Латвии, «Спартакс» (Юрмала). В отчете, опубликованном на официальном сайте самарского клуба, говорится, что после гола Дениса Ткачука в середине первого тайма волжане вдруг вскоре …
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12 февраля 2019, 05:47
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Дмитрий Шляхтин избавился от приставки «врио»
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12 февраля 2019, 10:16
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Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов
Должность первого заместителя прокурора Самарской области занял Игорь Харитонов. Соответствующий приказ генпрокурор Юрий Чайка подписал накануне, 7 февраля, сообщили в надзорном ведомстве. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Алмаза Хусаинова.
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8 февраля 2019, 01:26
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Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост
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28 января 2019, 04:37
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Максим Харитонов стал первым заместителем главы Самары
В понедельник, 28 января, на оперативном совещании в администрации глава Самары Елена Лапушкина представила нового первого заместителя по вопросам управления финансами, экономическому развитию и социальной сфере. Должность занял Максим Харитонов, ранее возглавлявший департамент финансов и экономического развития. Он стал преемником …
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28 января 2019, 01:20
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Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО
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22 января 2019, 08:52
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В продажу поступили абонементы на оставшиеся до конца сезона домашние матчи «Крыльев Советов»
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17 января 2019, 03:45
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Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»
Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Особенно, когда этот самый карман наполняется из бюджета, который в основном состоит из налоговых поступлений от населения.
Самарцы уже несколько дней обсуждают доходы тренеров футбольного клуба «Крылья Советов», который сейчас находится на учебно-тренировочных …
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16 января 2019, 04:22
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«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года
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9 декабря 2018, 09:39
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Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал
В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.
Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со …
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7 августа 2018, 12:18
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Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу
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2 августа 2018, 09:32
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В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу
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24 июля 2018, 01:44
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В Самаре играет лучший вратарь российских пляжей
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11 сентября 2017, 07:10
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В срочной помощи нуждается легендарный тренер "Крыльев Советов" Александр Аверьянов
В срочной помощи нуждается легендарный тренер "Крыльев Советов" Александр Николаевич Аверьянов, с чьим именем связаны рекордные 44 000 болельщиков на "Металлурге" и первые яркие победы над грандами отечественного футбола в российский период. Именно благодаря его усилиям "Крылья" сохранили свое существование …
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14 марта 2016, 10:53
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Тренер ФК «Бавария» попал в состав сепаратистской партии Каталонии
Наставник футбольного клуба "Бавария" Хосеп Гвардиола попал в избирательный список партии, которая ратует за выход Каталонии из состава Испании. Такую информацию передают европейские СМИ.
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21 июля 2015, 12:08
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Скончался хоккейный тренер Валерий Белоусов
Сегодня, 16 апреля, пришла новость о кончине в Челябинске хоккейного тренера Валерия Белоусова. Он скончался на 67-м году жизни, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор».
Валерий Константинович Белоусов побывал на тренерской скамейке челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда».
Соболезнования семье …
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16 апреля 2015, 03:32
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Курбан Бердыев назначен главным тренером ФК «Ростов»
Сегодня, 18 декабря, в Ростове был назначен новый рулевой команды. Им стал экс-тренер двукратного чемпиона страны – казанского «Рубина» Курбан Бикиевич Бердыев, сообщает пресс-служба ФК «Ростов». Встреча нового наставника с руководством клуба состоялась в 12:00.
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18 декабря 2014, 07:08
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