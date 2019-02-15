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Материалы по теме:

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В Самаре появились турникеты с валидаторами в автобусах № 3 и 13

В самарских автобусах № 3 и 13 поставили турникеты с валидатором. Как сообщили в департаменте транспорта Самары, ведется мониторинг и отработка механизмов для последующего внедрения этой системы на слабо загруженных маршрутах. Напомним, с начала года в областной столице внедряют бескондукторую 
15 февраля 2019, 02:55
Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

Жильцов дома по улице Водников, где обрушилась кровля, расселят

В ближайшее время комиссия решит вопрос о расселении жильцов дома № 31 по улице Водников в Самарском районе областной столицы. Об этом сообщили представители администрации Самары. Напомним, что в 12:01 в пятницу, 15 февраля, дежурному Центра управления в кризисных 
15 февраля 2019, 02:23
Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

Двое самарцев отравились насмерть угарным газом

В четверг, 14 февраля, в жилом доме № 36 улице Елизарова в Кировском районе Самары из-за неправильной эксплуатации газового оборудования погибли два человека. Об этом сообщили в региональном министерстве энергетики и ЖКХ и попросили самарцев соблюдать правила обращения с газом 
15 февраля 2019, 01:42
Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Фото и видео: из дома на улице Водников, где обрушилась кровля, эвакуировали 12 человек

Стали известны детали обрушения крыши в жилом кирпичном двухэтажном доме № 31 по улице Водников в историческом центре Самары. Сообщение о ЧП поступило дежурному Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области в 12:01 пятницы, 
15 февраля 2019, 01:02
В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В Самаре рухнула крыша в доме на Водников

В пятницу, 15 февраля, в областной столице обрушилась крыша жилого двухэтажного дома на улице Водников в Самарском районе. Как рассказал местный житель, здание под номером 31 находится напротив ТЦ «Маяк». По предварительным данным, обошлось без жертв и пострадавших. На месте 
15 февраля 2019, 12:51
«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2

«Крылья Советов» обыграли «Спартак» со счетом 5:2

Самарская команда в очередном контрольном матче разгромила на главном поле Gloria Sports Arena пятую команду чемпионата Латвии, «Спартакс» (Юрмала). В отчете, опубликованном на официальном сайте самарского клуба, говорится, что после гола Дениса Ткачука в середине первого тайма волжане вдруг вскоре 

12 февраля 2019, 05:47
Дмитрий Шляхтин избавился от приставки «врио»

Дмитрий Шляхтин избавился от приставки «врио»

Дмитрий Шляхтин переназначен на должность министра спорта Самарской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Напомним, что этот пост он занимает 2012 года, а с 2017 года, после смены главы региона, работал с приставкой «врио». Помимо руководства ведомством, Дмитрий Шляхтин 
12 февраля 2019, 10:16
Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Первым заместителем прокурора Самарской области стал Игорь Харитонов

Должность первого заместителя прокурора Самарской области занял Игорь Харитонов. Соответствующий приказ генпрокурор Юрий Чайка подписал накануне, 7 февраля, сообщили в надзорном ведомстве. На этом посту он сменил ушедшего на пенсию Алмаза Хусаинова.
 
Известно, что Игорю Харитонову 47 лет, он окончил в 
8 февраля 2019, 01:26
Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

Начальник ГИБДД Самары покинул свой пост

В понедельник, 28 января, стало известно, что свой пост оставил начальник ОГИБДД УМВД России по Самаре Андрей Карпочев. Как отмечают в региональном Главке полиции, он вышел на пенсию. Отметим, что Андрей Карпочев возглавлял подразделение с 2015 года, а до этого 
28 января 2019, 04:37
Максим Харитонов стал первым заместителем главы Самары

Максим Харитонов стал первым заместителем главы Самары

В понедельник, 28 января, на оперативном совещании в администрации глава Самары Елена Лапушкина представила нового первого заместителя по вопросам управления финансами, экономическому развитию и социальной сфере. Должность занял Максим Харитонов, ранее возглавлявший департамент финансов и экономического развития. Он стал преемником 
28 января 2019, 01:20
Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Бывший губернатор Камчатского края назначен заместителем полпреда в ПФО

Во вторник, 22 января, стало известно, что заместителем полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе (ПФО) Игоря Комарова назначен Алексей Кузьмицкий. Напомним, что в 2007-2011 годах он был губернатором Камчатского края.

Алексей Кузьмицкий родился 5 августа 1967 года 
22 января 2019, 08:52
В продажу поступили абонементы на оставшиеся до конца сезона домашние матчи «Крыльев Советов»

В продажу поступили абонементы на оставшиеся до конца сезона домашние матчи «Крыльев Советов»

Клубные абонементы на весенние домашние матчи «Крыльев советов» уже в продаже. Пропуск на шесть заключительных матчей этого сезона с «Енисеем», «Арсеналом», «Рубином», «Уралом», «Уфой» и «Спартаком» можно купить за 1750 рублей. Для учеников спортшкол, инвалидов первой и второй групп, а 

17 января 2019, 03:45
Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»

Стало известно, какие премии выплачивают тренерам «Крыльев Советов»

Считать деньги в чужом кармане некрасиво, но интересно. Особенно, когда этот самый карман наполняется из бюджета, который в основном состоит из налоговых поступлений от населения.

Самарцы уже несколько дней обсуждают доходы тренеров футбольного клуба «Крылья Советов», который сейчас находится на учебно-тренировочных 

16 января 2019, 04:22
«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года

«Крылья Советов» вырвали победу в заключительном матче этого года

8 декабря в рамках заключительного в этом году, 17-го тура чемпионата РПЛ «Крылья Советов» встречались с «Ростовом». Матч проходил на стадионе «Самара Арена».

Единственный гол в игре был забит на 11-й минуте. После фола на Мирале Самарджиче судья назначил пенальти в 

9 декабря 2018, 09:39
Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

Пляжные «Крылья Советов» завоевали путевку в Суперфинал

В областном центре завершился заключительный этап российской Суперлиги по пляжному футболу. По итогам матчей самарские «Крылья Советов» смогли выйти в Суперфинал и сразиться за медали российского первенства.

Путевку в Суперфинал «КС» получили благодаря победам в двух последних матчах над «Новатором» со 

7 августа 2018, 12:18
Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

Самара принимает заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

Со 2 по 5 августа 2018 года на второй очереди Набережной реки Волги (спуск улицы Первомайской) в Самаре состоится заключительный, четвёртый этап-чемпионата России по пляжному футболу. Самара примет крупнейшие всероссийские соревнования по пляжному футболу уже девятый год подряд. Каждый из 
2 августа 2018, 09:32
В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

В Самаре пройдет заключительный этап Кубка России по пляжному футболу

2 августа в Самаре начнется заключительный этап Кубка России по пляжному футболу. Площадкой для состязаний станет вторая очередь набережной. Футбольные баталии продлятся до 5 августа.

Стоит отметить, что самарская набережная считается одним из лучших мест для проведения подобных соревнований. 
24 июля 2018, 01:44
В Самаре играет лучший вратарь российских пляжей

В Самаре играет лучший вратарь российских пляжей

Голкипер пляжной команды «Крылья Советов» Сергей Володин признан лучшим вратарем на Кубке России по пляжному футболу. На этом турнире самарцы заняли второе место.
 
В финале самарские футболисты уступили соперникам из Санкт-Петербурга – команде «Кристалл». Питерцы забил в ворота соперника 

11 сентября 2017, 07:10
В срочной помощи нуждается легендарный тренер

В срочной помощи нуждается легендарный тренер "Крыльев Советов" Александр Аверьянов

В срочной помощи нуждается  легендарный тренер "Крыльев Советов" Александр Николаевич Аверьянов, с чьим именем связаны рекордные 44 000 болельщиков на "Металлурге" и  первые яркие победы над грандами отечественного футбола в российский период. Именно благодаря его усилиям  "Крылья" сохранили свое существование 
14 марта 2016, 10:53
Тренер ФК «Бавария» попал в состав сепаратистской партии Каталонии

Тренер ФК «Бавария» попал в состав сепаратистской партии Каталонии

Наставник футбольного клуба "Бавария" Хосеп Гвардиола попал в избирательный список партии, которая ратует за выход Каталонии из состава Испании. Такую информацию передают европейские СМИ.
 
Кандидатура 44-летнего тренера была официально подтверждена партией "Демократическая конвергенция Каталонии", которая хочет независимости субъекта от Испании. 
21 июля 2015, 12:08
Скончался хоккейный тренер Валерий Белоусов

Скончался хоккейный тренер Валерий Белоусов

Сегодня, 16 апреля, пришла новость о кончине в Челябинске хоккейного тренера Валерия Белоусова. Он скончался на 67-м году жизни, сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Трактор».
Валерий Константинович Белоусов побывал на тренерской скамейке челябинского «Трактора», магнитогорского «Металлурга» и омского «Авангарда».
Соболезнования семье 
16 апреля 2015, 03:32
Курбан Бердыев назначен главным тренером ФК «Ростов»

Курбан Бердыев назначен главным тренером ФК «Ростов»

Сегодня, 18 декабря, в Ростове был назначен новый рулевой команды. Им стал экс-тренер двукратного чемпиона страны – казанского «Рубина» Курбан Бикиевич Бердыев, сообщает пресс-служба ФК «Ростов». Встреча нового наставника с руководством клуба состоялась в 12:00.
Губернатор Ростовской области потребовал от 

18 декабря 2014, 07:08
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