Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошло крупное ДТП, спровоцированное обрушившимся на город снегопадом. По информации регионального ГУ МЧС, около 17:35 на Южном шоссе столкнулись автобус, маршрутка и два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека. На месте происшествия работали пятеро …