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Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре
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8 февраля 2019, 04:37
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В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик
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8 февраля 2019, 02:52
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Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре
Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошло крупное ДТП, спровоцированное обрушившимся на город снегопадом. По информации регионального ГУ МЧС, около 17:35 на Южном шоссе столкнулись автобус, маршрутка и два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.
На месте происшествия работали пятеро …
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8 февраля 2019, 01:15
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«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура
В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на …
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8 февраля 2019, 10:00
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