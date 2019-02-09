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«Бункер S» Эфир передачи от 05.02.2019  
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Материалы по теме:

Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Полицейские рассказали, кто виновен в ДТП с Porsche в Самаре

Стали известны подробности аварии, которая произошла накануне, 7 февраля, в районе Постникова оврага в Самаре. В 14:10 28-летний водитель иномарки Chevrolet ехал по Ново-Садовой в сторону улицы Новомайской. По информации полицейских, в какой-то момент автомобилист не смог обеспечить контроль за 
8 февраля 2019, 04:37
В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В Самарской области «Ларгус» протаранил стоящий грузовик

В четверг, 7 февраля, в Самарской области произошло столкновение легковушки и грузовика. В 19:20 в условиях снегопада 44-летний водитель «Лада Ларгус» ехал со стороны областной столицы в направлении Москвы. Он не сумел справиться с управлением, и его машина врезалась в 
8 февраля 2019, 02:52
Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре

Два автобуса и две легковушки столкнулись на Южном шоссе в Самаре

Накануне вечером в Куйбышевском районе Самары произошло крупное ДТП, спровоцированное обрушившимся на город снегопадом. По информации регионального ГУ МЧС, около 17:35 на Южном шоссе столкнулись автобус, маршрутка и два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

На месте происшествия работали пятеро 

8 февраля 2019, 01:15
«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

«Заднюю часть салона размазало»: в Самаре столкнулись троллейбус и фура

В пятницу, 8 февраля, произошла крупная авария с участием общественного транспорта в Самаре. По словам очевидцев, на проспекте Кирова по направлению «из города» столкнулись троллейбус №12, следовавший от остановки «Завод «Экран» до железнодорожного вокзала. По словам очевидца, троллейбус «занесло» на 
8 февраля 2019, 10:00
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