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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

В пятницу, 24 августа, в одну из больниц Автограда обратились пятеро молодых людей. У парней, которым от 25 до 28 лет, были ранения. Предположительно, они сделаны из пневматического оружия. Врачи оказали им необходимую помощь, извлекли пули. Но двух мужчин пришлось 
24 августа 2018, 10:46
Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают 
24 августа 2018, 10:22
Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

К главе Советского района областной столицы Вадиму Бородину обратились жители домов № 7 по улице Александра Матросова и № 89 по улице Победы. Люди добиваются решения обычных бытовых проблем, которые сильно влияют на качество их жизни, но пока реакции на 
24 августа 2018, 10:08
Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре

По данным Гидрометцентра России в третьей декаде августа средняя температура воздуха ожидается выше на 2 градуса типичной для этого времени года, будет теплее, чем обычно. Что касается Самарской области, то до конца недели на погоду в регионе будет влиять область 
24 августа 2018, 09:28
В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы

В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, 
23 августа 2018, 05:33
Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году

Абсолютно все школы Самары готовы к приему детей — таковы итоги их проверок перед 1 сентября. В этом году учебные заведения должны принять 13 980 первоклассников, что на 440 человек больше, чем в прошлом. 
 
- Около 89 % от общего планируемого 
23 августа 2018, 03:05
«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой

«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой

Стали известны подробности массового ДТП в Волжском районе Самарской области. Напомним, авария произошла среду, 22 августа, в 17:45 на 16 километре автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс -Волгоград». 29-летний водитель на «Лада Приоре» ехал со стороны областной столицы в направлении 
23 августа 2018, 02:31
Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась

Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась

Новый виток в истории с методами наказания провинившихся малышей в детском саду в Сызрани. Напомним, что еще в феврале в детском саду на улице Интернациональной случился инцидент, который и привел участников в суд. Семилетняя девочка и четверо ее одногруппников пошли 
23 августа 2018, 11:19
Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил

Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил

52-летнего мужчину подозревают в домогательствах по отношению к 4-летней девочке.
22 августа 2018, 04:27
В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 дошкольников стоят в очереди в детский сад. До конца этого года за счет строительства и реконструкции, покупки и капремонта 10 детских дошкольных учреждений должны появиться 2200 мест, 25 % из которых - для воспитанников раннего 
16 августа 2018, 05:18
В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест

В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест

Третий детский сад в микрорайоне «Волгарь» в Куйбышевском районе планируется запустить в октябре. Новое образовательное учреждение располагается в 9 квартале, оно сможет принять 230 малышей. По словам представителя организации-подрядчика, здание готово на 95 %, завершены все строительно- монтажные работы, теперь 
14 августа 2018, 08:59
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость

В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя 
30 июля 2018, 02:07
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