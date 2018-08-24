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Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия
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24 августа 2018, 10:46
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Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой
Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают …
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24 августа 2018, 10:22
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Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья
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24 августа 2018, 10:08
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Синоптики рассказали, какая погода будет в последние выходные лета в Самаре
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24 августа 2018, 09:28
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В Самарской области 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании 6-летней падчерицы
В Пестравском районе нашей области расследуется чудовищное преступление. 30-летнего мужчину подозревают в изнасиловании шестилетней девочки. Причем она не чужая этому человеку, девочка является его падчерицей. По данным источника в силовых структурах, нападение произошло 20 августа в селе Малоархангельское в доме, …
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23 августа 2018, 05:33
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Почти 14 тысяч «первоклашек» пойдут в самарские школы в этом году
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23 августа 2018, 03:05
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«Занесло на встречку»: годовалая девочка пострадала в массовом ДТП под Самарой
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23 августа 2018, 02:31
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Воспитательница, которую обвинили в жестоком обращении с детсадовцами в Сызрани, уволилась
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23 августа 2018, 11:19
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Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил
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22 августа 2018, 04:27
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В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад
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16 августа 2018, 05:18
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В октябре в Самаре откроют новый детсад на 230 мест
Третий детский сад в микрорайоне «Волгарь» в Куйбышевском районе планируется запустить в октябре. Новое образовательное учреждение располагается в 9 квартале, оно сможет принять 230 малышей. По словам представителя организации-подрядчика, здание готово на 95 %, завершены все строительно- монтажные работы, теперь …
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14 августа 2018, 08:59
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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Под суд пойдет воспитательница, которая случайно дала 5-летней девочке выпить дезинфицирующую жидкость
В Жигулевске завершено расследование уголовного дела в отношении воспитателя структурного подразделения детского сада «Чебурашка». Эту женщину обвиняют в «Причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».
По версии следствия, 20 октября прошлого года пятилетняя …
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30 июля 2018, 02:07