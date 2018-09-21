В Самаре объявлены торги на 780 млн рублей на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции Дворца спорта на улице Молодогвардейской. Подрядчика ищет областное "Управление капитального строительства". Речь идет о нулевом цикле стройки объекта - исполнителю предстоит выполнить устройство подпорных стен и котлована, свай и наружных инженерных сетей. Работы нужно завершить до конца 2019 года, затем будут объявлены новые торги на следующий этап стройки.
Напомним, новый спортобъект построят на месте снесенного дворца ЦСК ВВС. Его пришлось демонтировать в 2017 году из-за ветхого состояния. Площадь нового дворца составит свыше 28 тысяч квадратных метров, что почти в 2,5 раза больше, чем было у ЦСК ВВС. В здании, помимо главной арены, должны быть предусмотрены специальные ледовые площадки: одна для керлинга, другая - для тренировок хоккеистов и фигуристов, хореографический зал и универсальный спортзал.
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