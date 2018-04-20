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Фото в блогах: горожане убрались на набережной в Тольятти
В паблике «Тольятти» соцсети "ВК" поведали про необычных горожан, которые - цитата - "собрались с друзьями и убрали практически всю набережную …
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20 апреля 2018, 01:09
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Перед ЧМ-2018 движение большегрузов ограничат в Самаре
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20 апреля 2018, 12:57
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Особый антитеррористический режим введут на майские праздники в Самаре
В Самаре с 28 апреля по 10 мая будет введен режим повышенного уровня антитеррористической безопасности. В этот период будет усилена работа сотрудников полиции, Росгвардии, ФСБ, ЧОПов и добровольных народных дружин. Правоохранительные органы будут следить за общественным порядком во время проведения …
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19 апреля 2018, 05:28
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Воздух в центре Самары проверили на вредные вещества
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19 апреля 2018, 04:56
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Появились схемы перекрытия улиц ЧМ-2018 и адреса выдачи пропусков
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18 апреля 2018, 10:34
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Футбольные клумбы к ЧМ-2018 появятся на набережной в Самаре
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11 апреля 2018, 12:19
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Пробный запуск нового фонтана у Ладьи состоится 20 апреля
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6 апреля 2018, 07:23
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Разноцветной плиткой украсят набережную к ЧМ-2018 в Самаре
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6 апреля 2018, 02:11
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1 млн рублей потребовали авторы лишенного смальты фонтана у пл. Славы в Самаре
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15 марта 2018, 04:46
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В блогах: «В Самаре Ленин продолжает лежать в бесхозном фонтане»
Блогер Евгений Синюков снова пишет про "осколки Ильича и бесхозный фонтан на улице Партизанской". "Этой теме уже 5 лет. Впервые заброшенные артефакты из ушедшей эпохи были обнаружены 11 ноября 2012 года. Тогда останки вождя мирового пролетариата показали почти по …
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28 ноября 2017, 11:34
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В Самаре выделят деньги на ремонт фонтана «Девочка и мальчик»
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16 ноября 2017, 10:29
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В Самаре у Ладьи построят 24-этажный ЖК
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16 ноября 2017, 09:16
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В Самаре построят амфитеатр на набережной у Ладьи
Во вторник, 14 ноября, врио главы Самары Владимир Василенко провел выездное совещание возле набережной у Ладьи. Оно было посвящено благоустройству территории у Софийского собора (Собора Софии Премудрости Божией). Рабочие начали строить лестничный спуск с амфитеатром, который соединит площадку храма с …
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14 ноября 2017, 03:59
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В блогах: о цвете самарского герба на «Ладье»
Блогер Виталий Политов vot_tak_da отреагировал на предложение властей Самары сделать герб города на парусе стелы "Ладья" цветным. По замыслу авторов, это для того, чтобы герб не сливался с общим белым фоном. Решение по этому поводу сейчас прорабатывается. "Предлагаю тогда …
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9 ноября 2017, 09:39