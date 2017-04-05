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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

Подведены итоги фотоконкурса «Самарский взгляд»

Подведены итоги фотоконкурса «Самарский взгляд»

В Самаре подведены итоги восьмого городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд». В галерее «Новое пространство» в семи номинациях награждены лауреаты, получившие высокую оценку экспертного жюри, которое возглавил обладатель самого престижного приза фотожурналистики Golden Eye, преподаватель МГУ и Национальной школы телевидения 

5 апреля 2017, 03:35
Анонс программы «Тотальный футбол» 4 апреля

Анонс программы «Тотальный футбол» 4 апреля

Сегодня в программе «Тотальный футбол» на телеканале «ТЕРРА-РЕН ТВ»:
- Чуда не случилось. Действующие чемпионы оказались сильнее, но матч ЦСКА и «Крыльев» принес российскому футболу новые рекорды.

- Представляем соперника - пермский «Амкар». На Металлурге готовятся к битве прежней и нынешней 

4 апреля 2017, 04:25
Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля

Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля

Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

- Сносить или реконструировать? Исторический центр Самары ждут радикальные перемены.

- Специфика отъема земли у граждан. Из-за чего дачники судятся с региональным минтрансом?

- Шлагбаумные войны. Узаконенный беспредел во дворах - на 

3 апреля 2017, 05:18
Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»

23 апреля на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ» стартует новый 12-серийный фильм «Отцы». Жизни 12 девушек-волейболисток оказываются под угрозой в результате дерзкого угона самолета. Кажется, что следов пропавшей группы отыскать невозможно. Тогда в дело вступают отцы похищенных спортсменок! Каждый эпизод 

3 апреля 2017, 03:12
В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»

В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»

Буквально в эти минуты стартует Шестая ежегодная церемония награждения региональной премии «Блогер года», учрежденной телерадиокомпанией «ТЕРРА». Это самое ожидаемое событие самарской блогосферы.

За главный приз боролись 56 юзеров из губернской столицы, а также Тольятти, Сызрани, Отрадного, Чапаевска и других городов области. 

31 марта 2017, 06:07
Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

Анонс программы «Дачный мир» 29 марта

 Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:

 - Купили дачу и хотите омолодить старые деревья? Сейчас самое время для обрезки. Расскажем, как это сделать правильно! 

- Как облагородить садовый участок? Интересные проекты от опытного ландшафтного дизайнера.

- Лучшие сорта 

29 марта 2017, 05:44
Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Анонс программы «Дачный мир» 22 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»:

- Готовимся к дачному сезону. Мартовские работы в теплице и проблемы при выращивании рассады. Что делать, если семена плохо всходят?!
 
- Тревожные приметы весны. Чем опасны лунки вокруг стволов 

22 марта 2017, 04:40
«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»

Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.

Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.

Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать 
15 марта 2017, 05:56
Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Анонс программы «Дачный мир» 15 марта

Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:

Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
 
Разнообразные композиции из комнатных растений.
 
Сад вашей мечты. Полезная информация от нашего эксперта.
 
Новый дизайн старого участка. Рекомендации от 

15 марта 2017, 05:06
Самарец выиграл в лотерею 1 000 000 рублей и забыл их забрать

Самарец выиграл в лотерею 1 000 000 рублей и забыл их забрать

Самарец выиграл более 1 000 000 рублей в тираже "Рапидо" 15 февраля. Как говорится в сообщении "Столото", новоявленный миллионер принял участие только в одном тираже, сделав ставку в 60 рублей. Откуда именно получена такого рода информация, "Столото" не уточняет.
 
Однако, 
18 февраля 2017, 04:41
Победительница фотоконкурса ТЕРРЫ

Победительница фотоконкурса ТЕРРЫ "Приручи дракона" получила приз

Сертификат на часовую съемку в интерьерной фотостудии достался Елене Костенковой. На конкурс "Приручи дракона", организованный телерадиокомпанией "ТЕРРА", она прислала фото сына Бронислава с любимым питомцем. Говорит, первое место стало для нее приятным сюрпризом.
Второе место заняла фотография жены Константина Александровича 

1 июля 2016, 05:08

"ТЕРРА" к июльскому марафону "Игры престолов" запустила два фотоконкурса

Внимание, поклонники культовой саги "Игра престолов" и просто любители фотографироваться. Телерадиокомпания "ТЕРРА" запустила сразу два фотоконкурса - "Найди дракона" и "Приручи дракона". На кону - ценные призы.
15 июня 2016, 07:12
Найди дракона – получи приз от ТРК «ТЕРРА»!

Найди дракона – получи приз от ТРК «ТЕРРА»!

Потерялся дракон! Тот, кто его найдет, получит приз от телерадиокомпании «ТЕРРА».

Чтобы победить:

Первое - с 15 июня 2016 года найди в ТРК «Космопорт» баннер акции.

Второе - сделай интересное фото рядом с баннером вместе со своим «драконом».

Третье - выложи фотографию в социальную 

14 июня 2016, 05:40
В России снимут официальный ремейк сериала «Доктор Хаус»

В России снимут официальный ремейк сериала «Доктор Хаус»

В апреле в России стартуют съемки первого официального ремейка «Доктора Хауса» - одного из самых популярных телесериалов XXI века. На главную роль утвержден известный российский актер Алексей Серебряков. Адаптацией «Доктора Хауса» занимается компания Александра Роднянского «Нон-стоп продакшн».

Сериал «Доктор 
31 марта 2016, 02:08
В Самаре стартовал 15-й всероссийский конкурс

В Самаре стартовал 15-й всероссийский конкурс "Лучший водитель трамвая"

Торжественное открытие прошло сегодня, 17 июня, на Полевом спуске рядом с памятником Григорию Засекину. Желающие побороться за звание лучшего водителя трамвая приехали из 38 регионов страны. Самому молодому участнику - 22 года, старшему - 47. Самару представляют двое. Каждому конкурсанту 
17 июня 2015, 05:47
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