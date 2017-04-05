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Подведены итоги фотоконкурса «Самарский взгляд»
В Самаре подведены итоги восьмого городского открытого конкурса фотографии «Самарский взгляд». В галерее «Новое пространство» в семи номинациях награждены лауреаты, получившие высокую оценку экспертного жюри, которое возглавил обладатель самого престижного приза фотожурналистики Golden Eye, преподаватель МГУ и Национальной школы телевидения …
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5 апреля 2017, 03:35
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Анонс программы «Тотальный футбол» 4 апреля
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4 апреля 2017, 04:25
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Анонс программы «Здравый смысл» 3 апреля
Сегодня в программе «Здравый смысл» на телеканале «ТЕРРА - РЕН ТВ»:
- Сносить или реконструировать? Исторический центр Самары ждут радикальные перемены.
- Специфика отъема земли у граждан. Из-за чего дачники судятся с региональным минтрансом?
- Шлагбаумные войны. Узаконенный беспредел во дворах - на …
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3 апреля 2017, 05:18
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Премьера на канале «ТЕРРА – РЕН ТВ»: остросюжетный сериал «Отцы»
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3 апреля 2017, 03:12
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В Самаре стартует церемония награждения премии «Блогер года 2016»
Буквально в эти минуты стартует Шестая ежегодная церемония награждения региональной премии «Блогер года», учрежденной телерадиокомпанией «ТЕРРА». Это самое ожидаемое событие самарской блогосферы.
За главный приз боролись 56 юзеров из губернской столицы, а также Тольятти, Сызрани, Отрадного, Чапаевска и других городов области. …
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31 марта 2017, 06:07
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Анонс программы «Дачный мир» 29 марта
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29 марта 2017, 05:44
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Анонс программы «Дачный мир» 22 марта
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22 марта 2017, 04:40
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«ТЕРРА» наградит победителя фотоконкурса программы «Дачный мир»
Мы продолжаем радовать зрителей телеканала «ТЕРРА» новыми конкурсами.
Программа «Дачный мир» предлагает принять участие в новом фотоконкурсе. Нужно сфотографировать самый высокий сугроб или сделать креативное фото тающего снега. Возраст участников не ограничен.
Фото с пометкой «Сугроб» нужно прислать …
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15 марта 2017, 05:56
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Анонс программы «Дачный мир» 15 марта
Сегодня в программе «Дачный мир» на телеканале «ТЕРРА РЕН ТВ»:
Ассортимент цветов для посева. Уникальные удобрения для цветочно-декоративных растений.
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15 марта 2017, 05:06
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Самарец выиграл в лотерею 1 000 000 рублей и забыл их забрать
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18 февраля 2017, 04:41
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Победительница фотоконкурса ТЕРРЫ "Приручи дракона" получила приз
Сертификат на часовую съемку в интерьерной фотостудии достался Елене Костенковой. На конкурс "Приручи дракона", организованный телерадиокомпанией "ТЕРРА", она прислала фото сына Бронислава с любимым питомцем. Говорит, первое место стало для нее приятным сюрпризом.
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1 июля 2016, 05:08
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"ТЕРРА" к июльскому марафону "Игры престолов" запустила два фотоконкурса
Внимание, поклонники культовой саги "Игра престолов" и просто любители фотографироваться. Телерадиокомпания "ТЕРРА" запустила сразу два фотоконкурса - "Найди дракона" и "Приручи дракона". На кону - ценные призы.
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15 июня 2016, 07:12
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Найди дракона – получи приз от ТРК «ТЕРРА»!
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14 июня 2016, 05:40
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В России снимут официальный ремейк сериала «Доктор Хаус»
В апреле в России стартуют съемки первого официального ремейка «Доктора Хауса» - одного из самых популярных телесериалов XXI века. На главную роль утвержден известный российский актер Алексей Серебряков. Адаптацией «Доктора Хауса» занимается компания Александра Роднянского «Нон-стоп продакшн».
Сериал «Доктор …
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31 марта 2016, 02:08
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В Самаре стартовал 15-й всероссийский конкурс "Лучший водитель трамвая"
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17 июня 2015, 05:47