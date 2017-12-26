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«Бункер S» Эфир передачи от 19 декабря 2017г 
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Дмитрий Азаров поздравил нового мэра Самары Елену Лапушкину

Дмитрий Азаров поздравил нового мэра Самары Елену Лапушкину

Глава региона Дмитрий Азаров поздравил Елену Лапушкину, которая стала новым главой Самары. Она вступила в должность во вторник, 26 декабря. И стала первой женщиной, получившей кресло самарского мэра.  Напомним, до этого Лапушкина возглавляла администрацию Железнодорожного района Самары. Она заявила, что 

26 декабря 2017, 03:40
В Самаре началась инаугурация нового мэра Елены Лапушкиной

В Самаре началась инаугурация нового мэра Елены Лапушкиной

Во вторник, 26 декабря, в 13 часов в городской думе началась процедура инаугурации нового главы Самары. Впервые этот пост получила женщина. Большинством голосов депутатов новым сити-менеджером избрана Елена Лапушкина, возглавлявшая администрацию Железнодорожного района Самары. Корреспондент ТРК «ТЕРРА» прислал фото с 

26 декабря 2017, 01:21
Новым мэром Самары сегодня стала Елена Лапушкина

Новым мэром Самары сегодня стала Елена Лапушкина

Елена Лапушкина утверждена на посту главы Самары. Сегодня, 26 декабря, депутаты городской думы проголосовали за ее кандидатуру. До этого Лапушкина возглавляла администрацию Железнодорожного района.

«Первая часть 39-го заседания Думы завершилась. Большинством голосов депутаты утвердили на посту главы г. о. 
26 декабря 2017, 12:03
Нового главу Самары назовут 26 декабря

Нового главу Самары назовут 26 декабря

Заседание гордумы, на котором депутаты назовут имя нового мэра Самары, пройдет во вторник, 26 декабря. Информация об этом опубликована в аккаунте Думы городского округа Самара в соцсети Twitter.
 
«26 декабря состоится заседание Думы, на котором решится вопрос о замещении 
22 декабря 2017, 04:32
В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары

Конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы Самары в среду, 20 декабря, в 15:44 объявила перерыв в работе. Собеседования с кандидатами продолжатся в гордуме в четверг, 21 декабря, в 10 часов утра. Всего за первый день работы комиссии собеседование 
20 декабря 2017, 05:33
В гордуме конкурсная комиссия начала выбирать нового главу Самары

В гордуме конкурсная комиссия начала выбирать нового главу Самары

В эти минуты в самарской городской думе идет заседание конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера. В среду, 20 декабря, претенденты на этот пост, а их всего 46 человек, проходят собеседование, представляют свои программы по комплексному развитию города. По сравнению с 
20 декабря 2017, 11:15
Имя нового мэра Самары объявят 21 декабря

Имя нового мэра Самары объявят 21 декабря

Имя нового мэра Самары объявят уже в четверг, 21 декабря. На этот день намечено заседание городской думы, которая и проголосует за кого-то из претендентов на данный пост. Напомним, прием заявок завершился накануне. В списке потенциальных кандидатов 46 человек, это ровно 
19 декабря 2017, 10:46
За кресло главы Самары поборются 46 претендентов

За кресло главы Самары поборются 46 претендентов

За кресло главы Самары поборются 46 претендентов. Именно столько заявок поступило в комиссию по отбору кандидатов на пост сити-менеджера. В понедельник, 18 декабря, официально завершился прием документов. Причем в последний день приема было подано сразу 16 заявок. В том числе 

19 декабря 2017, 10:11
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