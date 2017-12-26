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Дмитрий Азаров поздравил нового мэра Самары Елену Лапушкину
Глава региона Дмитрий Азаров поздравил Елену Лапушкину, которая стала новым главой Самары. Она вступила в должность во вторник, 26 декабря. И стала первой женщиной, получившей кресло самарского мэра. Напомним, до этого Лапушкина возглавляла администрацию Железнодорожного района Самары. Она заявила, что …
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26 декабря 2017, 03:40
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В Самаре началась инаугурация нового мэра Елены Лапушкиной
Во вторник, 26 декабря, в 13 часов в городской думе началась процедура инаугурации нового главы Самары. Впервые этот пост получила женщина. Большинством голосов депутатов новым сити-менеджером избрана Елена Лапушкина, возглавлявшая администрацию Железнодорожного района Самары. Корреспондент ТРК «ТЕРРА» прислал фото с …
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26 декабря 2017, 01:21
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Новым мэром Самары сегодня стала Елена Лапушкина
Елена Лапушкина утверждена на посту главы Самары. Сегодня, 26 декабря, депутаты городской думы проголосовали за ее кандидатуру. До этого Лапушкина возглавляла администрацию Железнодорожного района.
«Первая часть 39-го заседания Думы завершилась. Большинством голосов депутаты утвердили на посту главы г. о. …
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26 декабря 2017, 12:03
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Нового главу Самары назовут 26 декабря
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22 декабря 2017, 04:32
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В гордуме прошли собеседования с кандидатами на пост главы Самары
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20 декабря 2017, 05:33
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В гордуме конкурсная комиссия начала выбирать нового главу Самары
В эти минуты в самарской городской думе идет заседание конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера. В среду, 20 декабря, претенденты на этот пост, а их всего 46 человек, проходят собеседование, представляют свои программы по комплексному развитию города. По сравнению с …
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20 декабря 2017, 11:15
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Имя нового мэра Самары объявят 21 декабря
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19 декабря 2017, 10:46
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За кресло главы Самары поборются 46 претендентов
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19 декабря 2017, 10:11