В гордуме конкурсная комиссия начала выбирать нового главу Самары 46 человек , проходят собеседование, представляют свои программы по комплексному развитию города. По сравнению с … В эти минуты в самарской городской думе идет заседание конкурсной комиссии по выбору сити-менеджера. В среду, 20 декабря, претенденты на этот пост, а их всего, проходят собеседование, представляют свои программы по комплексному развитию города. По сравнению с