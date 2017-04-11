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В Тольятти оцепили два жилых дома
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11 апреля 2017, 01:55
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В Тольятти ранее судимый пенсионер сообщил о минировании жилого дома
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10 апреля 2017, 05:13
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Под Тольятти село Верхнее Санчелеево ушло под воду
«Паводок начался! Село Верхнее Санчелеево ушло под воду», - лаконично прокомментировали снимки с подтопленными домами свидетели происшествия в «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
По словам читателей, для этого села паводок с подтоплением жилых строений – не такое уж и …
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9 апреля 2017, 05:50
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Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин
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8 апреля 2017, 12:00
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Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля
Получил серьезное предложение. Глава Тольятти Сергей Андреев дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» и рассказал, почему он не стал выдвигать свою кандидатуру на повторный срок.
Напомним, на пост главы Тольятти претендуют 19 человек. Большинство из них проживает в Автограде. При этом в …
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6 апреля 2017, 05:07
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Имя нового главы Тольятти назовут 11 апреля
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6 апреля 2017, 11:51
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Названы претенденты на пост главы Тольятти
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4 апреля 2017, 04:11
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В Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города
13 марта в Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города. Срок полномочий Сергея Андреева истек 12 марта. Нового руководителя Автограда теперь будет выбирать конкурсная комиссия, половину кандидатов которой представит муниципалитет, половину - губернатор. Утверждать кандидатуру предстоит депутатам тольяттинской …
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13 марта 2017, 05:15
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В Тольятти назначат сити-менеджера
В Тольятти определен порядок выбора нового главы города. Теперь его станут назначать по итогам конкурсного отбора, а не в результате всенародного голосования.
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19 января 2017, 04:27
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Вернут ли выборы мэра?
В Конституционный суд поступила жалоба, которая ставит под сомнение законность самой нормы, дающей возможность отменить прямые выборы мэра.
Открытые слушания о реформе местного самоуправления Конституционный суд проведет во вторник. Поводом стало обращение 90 депутатов Госдумы, которые посчитали, что прямое …
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13 октября 2015, 01:12