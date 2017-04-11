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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 4 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 10 апреля 2017г 
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Материалы по теме:

В Тольятти оцепили два жилых дома

В Тольятти оцепили два жилых дома

Во вторник, 11 апреля, экстренные службы Тольятти оцепили два жилых дома. По данным полицейских, сообщения поступили не одновременно. Оба дома находятся в Автозаводском районе, но по разным адресам.

В подъездах домов были обнаружены подозрительные предметы.  Прилегающую территорию оцепили. На 
11 апреля 2017, 01:55
В Тольятти ранее судимый пенсионер сообщил о минировании жилого дома

В Тольятти ранее судимый пенсионер сообщил о минировании жилого дома

В понедельник, 10 апреля, в полицию поступило сообщение о взрывном устройстве, якобы заложенном в жилом доме в Тольятти. Звонили с мобильного телефона. Абонент назвал номер дома на улице Автостроителей. Туда выехали представители экстренных служб.

«В ходе обследования жилого дома 
10 апреля 2017, 05:13
Под Тольятти село Верхнее Санчелеево ушло под воду

Под Тольятти село Верхнее Санчелеево ушло под воду

«Паводок начался! Село Верхнее Санчелеево ушло под воду», - лаконично прокомментировали снимки с подтопленными домами свидетели происшествия в «Паблике Тольятти» соцсети «ВКонтакте».
 
По словам читателей, для этого села паводок с подтоплением жилых строений – не такое уж и 
9 апреля 2017, 05:50
Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин

Тольяттинка захотела сделать красивую прическу и ограбила парфюмерный магазин

В полицию Тольятти обратились продавцы одного из местных магазинов. Они сообщили о грабеже в торговом центре, расположенном на улице Ленина.
 
Прибывшие на место происшествия полицейские выяснили, что одна из посетительниц схватила с витрины бальзам для волос и шампунь и 

8 апреля 2017, 12:00
Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля

Эксклюзивное интервью с главой Тольятти Сергеем Андреевым – на канале «ТЕРРА» в понедельник 10 апреля

Получил серьезное предложение. Глава Тольятти Сергей Андреев дал эксклюзивное интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» и рассказал, почему он не стал выдвигать свою кандидатуру на повторный срок.

Напомним, на пост главы Тольятти претендуют 19 человек. Большинство из них проживает в Автограде. При этом в 

6 апреля 2017, 05:07
Имя нового главы Тольятти назовут 11 апреля

Имя нового главы Тольятти назовут 11 апреля

Тольяттинская Дума назначила на 11 апреля внеочередное заседание, на котором будет названо имя нового главы города. Его изберёт специальная конкурсная комиссия из 20 человек. Половину ее членов составляют те, кого выдвинули народные избранники, другую половину предложил губернатор, он же и 

6 апреля 2017, 11:51
Названы претенденты на пост главы Тольятти

Названы претенденты на пост главы Тольятти

На пост мэра Тольятти претендуют 19 человек, их имена опубликованы на сайте городской думы. Большинство из претендентов проживают в Автограде. При этом в списке не оказалось действующего мэра Сергея Андреева, который до последнего времени говорил о своей готовности участвовать в 
4 апреля 2017, 04:11
В Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города

В Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города

13 марта в Тольятти стартовал прием заявок на должность главы администрации города. Срок полномочий Сергея Андреева истек 12 марта. Нового руководителя Автограда теперь будет выбирать конкурсная комиссия, половину кандидатов которой представит муниципалитет, половину - губернатор. Утверждать кандидатуру предстоит депутатам тольяттинской 

13 марта 2017, 05:15
В Тольятти назначат сити-менеджера

В Тольятти назначат сити-менеджера

В Тольятти определен порядок выбора нового главы города. Теперь его станут назначать по итогам конкурсного отбора, а не в результате всенародного голосования.
На первом в этом году заседании тольяттинской городской думы принято положение, согласно которому теперь сити-менеджера начнут определять по 

19 января 2017, 04:27
Вернут ли выборы мэра?

Вернут ли выборы мэра?

В Конституционный суд поступила жалоба, которая ставит под сомнение законность самой нормы, дающей возможность отменить прямые выборы мэра.

Открытые слушания о реформе местного самоуправления Конституционный суд проведет во вторник. Поводом стало обращение 90 депутатов Госдумы, которые посчитали, что прямое 
13 октября 2015, 01:12
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