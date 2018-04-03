В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году Это в два раза больше, чем в прошлом. Всего в отношении неплательщиков было возбуждено 12 тысяч исполнительных производств, а закончено тысячей меньше. Самый большой долг на сегодняшний момент — 1,5 миллиона рублей, минимальный — 10 тысяч.



«Значительного роста должников …