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«Бункер S» Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 3 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области

Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области

В Самарской области местная жительница пожаловалась судебным приставам на неприятный запах и гарь из магазина в жилом доме. Женщина жила на втором этаже, а торговая точка находилась прямо под ее квартирой. Помимо торговли, в магазине готовили выпечку.
 
«От этого 

23 марта 2018, 05:25
Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области

Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области

По итогам 2017 года управление службы судебных приставов по Самарской области завершило 1 миллион 600 тысяч исполнительных производств на общую сумму свыше 238 миллиардов рублей. По сравнению с прошлым годом количество исполнительных производств выросло на 243 тысячи, а сумма взысканий 
16 марта 2018, 12:11
2000 самарцев признаны банкротами

2000 самарцев признаны банкротами

По итогам 2017 года в Самарской области признаны банкротами почти 2000 человек. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказала Александра Егошина, и. о. заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. Отметим, что в 2016 году 

15 марта 2018, 06:13
За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки

В Самаре судебные приставы арестовали у должницы халаты и куртки. Этот случай произошел в Промышленном районе. Бизнес-леди, которая занимается торговлей, задолжала своему знакомому 58 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в суд, который обязал предпринимательницу вернуть долг. Приставы вручили должнице постановление о 

2 марта 2018, 12:20
В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году

В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году

Это в два раза больше, чем в прошлом. Всего в отношении неплательщиков было возбуждено 12 тысяч исполнительных производств, а закончено тысячей меньше. Самый большой долг на сегодняшний момент — 1,5 миллиона рублей, минимальный — 10 тысяч.
 
«Значительного роста должников 

11 декабря 2017, 05:21
Судебным приставам разрешили задерживать должников по алиментам

Судебным приставам разрешили задерживать должников по алиментам

Судебные приставы в России отныне получили право задерживать должников по алиментам. Соответствующий федеральный закон подписан президентом.
Как следует из данного документа, сотрудники ФССП теперь могут на законных основаниях задерживать и препровождать для составления протокола представителей этой категории. Прежде эти действия 

31 октября 2017, 09:13
ФССП: с отпускников в 2017 году удалось взыскать более 40 млрд рублей

ФССП: с отпускников в 2017 году удалось взыскать более 40 млрд рублей

По сведениям Федеральной службы судебных приставов (ФССП), ограничения на выезд задолжавших государству граждан с января по сентябрь 2017 года дали возможность взыскать с них 41,1 млрд рублей.
Как сказали «Известиям» в ведомстве, на данный момент временно невыездными могут стать граждане 

18 сентября 2017, 11:24
Не приставать: «Неприкосновенные» для судебных приставов счета могут появиться у россиян

Не приставать: «Неприкосновенные» для судебных приставов счета могут появиться у россиян

Специальный социальный счет, недоступный для судебных приставов, может появиться у отдельных категорий должников. Отзыв российского кабмина на соответствующий законопроект уже готовит Министерство юстиции.
Казенные деньги, направляемые должникам в виде пособий и различных выплат, и прежде являлись недоступными для списания по 

17 августа 2017, 03:19
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