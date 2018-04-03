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Запах и гарь из магазина отравили жительницу Самарской области
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23 марта 2018, 05:25
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Более 4 млрд рублей взыскали в бюджет судебные приставы Самарской области
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16 марта 2018, 12:11
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2000 самарцев признаны банкротами
По итогам 2017 года в Самарской области признаны банкротами почти 2000 человек. Об этом в эксклюзивном интервью телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказала Александра Егошина, и. о. заместителя руководителя управления Федеральной службы судебных приставов России по Самарской области. Отметим, что в 2016 году …
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15 марта 2018, 06:13
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За долги бизнес-леди из Самары приставы арестовали её халаты и куртки
В Самаре судебные приставы арестовали у должницы халаты и куртки. Этот случай произошел в Промышленном районе. Бизнес-леди, которая занимается торговлей, задолжала своему знакомому 58 тысяч рублей. Мужчина пожаловался в суд, который обязал предпринимательницу вернуть долг. Приставы вручили должнице постановление о …
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2 марта 2018, 12:20
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В Самарской области судебные приставы взыскали алименты на 335 миллионов рублей в 2017 году
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11 декабря 2017, 05:21
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Судебным приставам разрешили задерживать должников по алиментам
Судебные приставы в России отныне получили право задерживать должников по алиментам. Соответствующий федеральный закон подписан президентом.
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31 октября 2017, 09:13
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ФССП: с отпускников в 2017 году удалось взыскать более 40 млрд рублей
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18 сентября 2017, 11:24
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Не приставать: «Неприкосновенные» для судебных приставов счета могут появиться у россиян
Специальный социальный счет, недоступный для судебных приставов, может появиться у отдельных категорий должников. Отзыв российского кабмина на соответствующий законопроект уже готовит Министерство юстиции.
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17 августа 2017, 03:19