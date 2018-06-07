В Самарской области активисты проекта «За честные закупки» выявили картельный сговор на сумму 1 миллиард 200 миллионов рублей. В антиконкурентных соглашениях при поставке медизделий в областные больницы подозреваются четыре фирмы: «Экспо-Мед», «Грант Плюс», «ВМ-СЕРВИС» и «Веста-М». По данным проверки, компании имеют одних учредителей и единый контактный телефон. Выяснилось, что большинство торгов проходило с минимальным снижением начальной максимальной цены контракта. Продукция поставлялась в Большечерниговскую ЦРБ, тольяттинскую горполиклинику №2, самарскую больницу Пирогова и другие организации. Информация по делу передана в ФАС России.
Отметим, в Самарской области активисты «За честные закупки» уже не однократно доводили участников торгов до уголовно-правовой плоскости. Так весной 2016 года они обратили внимание на разруху в новых переходах на Московском шоссе, на которые потратили почти 250 миллионов рублей. Делом сейчас занимаются силовики. В декабре того же года активисты помешали областному АСАДО организовать за счет бюджета новогодний банкет в элитной гостинице. А прошедшей весной по наводке организации и при вмешательстве ФАС суд признал существование картельного сговора между двумя самарскими фирмами «ФАРМ СКД» и «НОВАФАРМ». Они участвовали в 400 аукционах на поставку медикаментов. Торги проходили по вышеуказанным сомнительным схемам. Это дело передано в МВД.
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