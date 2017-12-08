В России впервые сократили число призывников на десятки тысяч Количество призывников в Российской Федерации впервые уменьшилось на десятки тысяч — до 134 000 человек. Об этом сказал первый замчальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба генерал-лейтенант Евгений Бурдинский, сообщают РИА Новости.

Сравнительный анализ состава вооруженных сил был проведен по отношению к …