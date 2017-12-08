Новый командующий 2-й гвардейской общевойсковой армией ЦВО в Поволжье Рустам Мурадов в четверг, 7 декабря, представлен офицерам штаба в Самаре. Войсковое объединение дислоцировано в нескольких субъектах Поволжья, штаб расположен в столице 63-го региона. Замкомандующего войсками ЦВО генерал-майор Сергей Полетучий вручил Рустаму Мурадову личный штандарт. Затем командующий объединением встретился с врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым. Рустам Мурадов отмечен высокими госнаградами.
«За самоотверженность, мужество и отвагу, проявленные во время боевых действий в Северо-Кавказском регионе, награжден двумя орденами Мужества, за обеспечение обороноспособности Российской Федерации – орденом «За военные заслуги», - сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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