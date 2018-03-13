Самарский региональный оператор «Фонд капитального ремонта» намерен снова взять кредит под мундиаль. Речь идет о ремонте многоквартирных домов, расположенных вдоль гостевых маршрутов в рамках подготовки Самары к проведению ЧМ-2018 по футболу. На этот раз запрашиваемая сумма составляет 250 миллионов рублей, возвращать которые Фонд планирует в течение трех лет, говорится в сообщении на портале госзакупок. Средства ФКР готов взять по ставке не более 12,5 процента годовых. Банк-кредитор заработает на услуге более 48 миллионов рублей.
Как уже сообщала «ТЕРРА», после серии неудачных тендеров фонду все-таки удалось заключить уже три контракта на открытие кредитных линий. Сначала в августе прошлого года ФКР взял заем в 150 миллионов рублей на два года под 11 процентов годовых у «Земского банка», потом 300 миллионов на такой же срок под 13,5 процента у «Тольяттихимбанка». И в этом году еще 50 миллионов, опять у «Земского банка», но уже под 12,5 процента и на 12 месяцев. Отметим, во всех удачных для ФКР торгах на конкурс выходил только один банк, другие не заинтересовались предложением. Ранее сообщалось, что общая сумма займов на проект должна составить около 1 миллиарда 800 миллионов рублей. При этом выплачивать процентную ставку собираются за счет бюджетных средств, сам кредит - из платежей жителей области.
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