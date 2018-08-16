6
41
46
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14.08.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 15.08.2018  
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 11 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.

Материалы по теме:

В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад

В Самарской области почти 2000 дошкольников стоят в очереди в детский сад. До конца этого года за счет строительства и реконструкции, покупки и капремонта 10 детских дошкольных учреждений должны появиться 2200 мест, 25 % из которых - для воспитанников раннего 
16 августа 2018, 05:18
Самарцев предупредили об усилении ветра

Самарцев предупредили об усилении ветра

Жителей Самарской области предупреждают о возможном усилении ветра с 19:00 четверга 16 августа до вечера пятницы, 17 августа. В эти два дня обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, грозу. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами 
16 августа 2018, 04:21
В Тольятти закрыли ТЦ на Транспортной

В Тольятти закрыли ТЦ на Транспортной

Судебные приставы приостановили работу торгового центра, расположенного на улице Транспортной в Тольятти. В этом здании нашли серьезные нарушения правил пожарной безопасности, которые представляли собой угрозу для жизни и здоровья посетителей и сотрудников. Закрытия торговой точки добивались сотрудники прокуратуры, сообщили в 
16 августа 2018, 02:51
В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка

В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка

В среду вечером, 15 августа, 20-летний водитель «Лады Приоры» ехал по Обводному шоссе в Тольятти. В районе световой опоры № 57 по улице Параллельной автомобилист при выезде с второстепенной дороги не предоставил преимущество другому транспортному средству, произошло столкновение. От удара 
16 августа 2018, 02:28
Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде

В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек 
10 августа 2018, 04:44
На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя

На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя

Во вторник, 7 августа, в областной столице отмечают на стадионе «Самара Арена» День строителя. В грандиозном сооружении собрались все, кто имеет отношение к строительной отрасли - представители компаний-застройщиков, подрядчиков, профильных министерств и ведомств, различных ветвей власти. На мероприятии выступил врио 
7 августа 2018, 03:20
В Самаре построят очистные для ливневой канализации

В Самаре построят очистные для ливневой канализации

В Самаре разрабатывают проект очистных сооружений «Чкаловские», которые планируют построить на улице Береговой в Кировском районе областной столицы. Департамент градостроительства набросает проект и затем будет искать подрядчика для выполнения работ. Полную планировку территории должны подготоить за 12 месяцев. На новых 
3 августа 2018, 05:19
В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей

В Советском районе областной столицы возведут дома высотой более 20 этажей. Располагаться они будут на участке в границах улицы Ивана Булкина, переулка Сокольского, улиц Печерской, Артемовской и Авроры общей площадью 93,5 тысяч кв. м.

Как говорится в документах, опубликованных 
31 июля 2018, 03:08
Ледовый дворец спорта в Самаре перепроектируют и сделают больше

Ледовый дворец спорта в Самаре перепроектируют и сделают больше

В Самаре новый Ледовый дворец спорта решили сделать больше, чем планировалось ранее. Новый спортобъект планируют построить на месте старой снесенной арены на улице Молодогвардейской. Объявлены торги на корректировку проектной документации. Из областного бюджета на эти цели предусмотрено выделение 121,5 миллиона 

31 мая 2018, 02:02
В Самаре отложили стройку нового Ледового дворца

В Самаре отложили стройку нового Ледового дворца

Новую ледовую арену на улице Молодогвардейской до ЧМ-2018 достроить не успеют. Во время мундиаля площадку, где раньше находился старый Дворец спорта ЦСК ВВС, обнесут забором. Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.

Напомним, сносить старый спортобъект начали летом. К 

18 октября 2017, 10:43
«Это просто неприлично»: блогер о визуализации нового Ледового дворца в Самаре

«Это просто неприлично»: блогер о визуализации нового Ледового дворца в Самаре

Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал новую визуализацию Ледового дворца в Самаре, недавно опубликованную в СМИ. "Мои глаза! Как мне теперь это развидеть? Плоские колонны, нарезанный полосочками алюкобонд, тупиковые лестницы, непрозрачные матовые стекла... ослепительно, как в пустыне, яркий свет, но при 
20 июля 2017, 09:06
Как будет выглядеть новый ледовый дворец в Самаре?

Как будет выглядеть новый ледовый дворец в Самаре?

В сети появилась визуализация новой ледовой арены в Самаре, которую должны построить после того, как снесут старый дворец ЦСК ВВС. Как уже сообщала «ТЕРРА», подрядчиком по результатам торгов стала фирма «Волгатрансстрой-9». За снос старого сооружения заплатят 75 миллионов рублей. 
18 июля 2017, 07:18
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх