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В Самарской области почти 2000 малышей ждут места в детский сад
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16 августа 2018, 05:18
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Самарцев предупредили об усилении ветра
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16 августа 2018, 04:21
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В Тольятти закрыли ТЦ на Транспортной
Судебные приставы приостановили работу торгового центра, расположенного на улице Транспортной в Тольятти. В этом здании нашли серьезные нарушения правил пожарной безопасности, которые представляли собой угрозу для жизни и здоровья посетителей и сотрудников. Закрытия торговой точки добивались сотрудники прокуратуры, сообщили в …
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16 августа 2018, 02:51
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В Тольятти «десятка» перевернулась после ДТП с «Приорой»: пострадала 5-летняя девочка
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16 августа 2018, 02:28
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Проект планировки исторического центра Самары изучат в суде
В Самарский области стартовал судебный процесс, который рискует превратиться в долгоиграющий сериал. Компания «Топ-Строй» обратилась в областной арбитражный суд с иском к правительству региона. Истец просит признать недействительным проект планировки территории исторического центра Самары в границах Комсомольской, Фрунзе, акватории рек …
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10 августа 2018, 04:44
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На стадионе «Самара Арена» отмечают День строителя
Во вторник, 7 августа, в областной столице отмечают на стадионе «Самара Арена» День строителя. В грандиозном сооружении собрались все, кто имеет отношение к строительной отрасли - представители компаний-застройщиков, подрядчиков, профильных министерств и ведомств, различных ветвей власти. На мероприятии выступил врио …
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7 августа 2018, 03:20
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В Самаре построят очистные для ливневой канализации
В Самаре разрабатывают проект очистных сооружений «Чкаловские», которые планируют построить на улице Береговой в Кировском районе областной столицы. Департамент градостроительства набросает проект и затем будет искать подрядчика для выполнения работ. Полную планировку территории должны подготоить за 12 месяцев. На новых …
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3 августа 2018, 05:19
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В Советском районе Самары построят многоэтажки высотой более 20 этажей
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31 июля 2018, 03:08
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Ледовый дворец спорта в Самаре перепроектируют и сделают больше
В Самаре новый Ледовый дворец спорта решили сделать больше, чем планировалось ранее. Новый спортобъект планируют построить на месте старой снесенной арены на улице Молодогвардейской. Объявлены торги на корректировку проектной документации. Из областного бюджета на эти цели предусмотрено выделение 121,5 миллиона …
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31 мая 2018, 02:02
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В Самаре отложили стройку нового Ледового дворца
Новую ледовую арену на улице Молодогвардейской до ЧМ-2018 достроить не успеют. Во время мундиаля площадку, где раньше находился старый Дворец спорта ЦСК ВВС, обнесут забором. Об этом сообщил врио вице-губернатора Самарской области Александр Фетисов.
Напомним, сносить старый спортобъект начали летом. К …
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18 октября 2017, 10:43
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«Это просто неприлично»: блогер о визуализации нового Ледового дворца в Самаре
Блогер Андрей Ишмуратов раскритиковал новую визуализацию Ледового дворца в Самаре, недавно опубликованную в СМИ. "Мои глаза! Как мне теперь это развидеть? Плоские колонны, нарезанный полосочками алюкобонд, тупиковые лестницы, непрозрачные матовые стекла... ослепительно, как в пустыне, яркий свет, но при …
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20 июля 2017, 09:06
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Как будет выглядеть новый ледовый дворец в Самаре?
В сети появилась визуализация новой ледовой арены в Самаре, которую должны построить после того, как снесут старый дворец ЦСК ВВС. Как уже сообщала «ТЕРРА», подрядчиком по результатам торгов стала фирма «Волгатрансстрой-9». За снос старого сооружения заплатят 75 миллионов рублей. …
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18 июля 2017, 07:18