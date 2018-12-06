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В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку
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6 декабря 2018, 09:27
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Кадровый голод: в Самаре дефицит водителей трамваев и кондукторов
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6 декабря 2018, 09:15
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Castorama закроют в Тольятти
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6 декабря 2018, 08:53
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Застроят ли парк 60-летия Советской власти в Самаре?
В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-летия Советской власти.
Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в …
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5 декабря 2018, 10:12
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«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов
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3 декабря 2018, 11:01
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Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта
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30 ноября 2018, 04:40
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В Самаре появится новый маршрут от Волгаря до Центрального автовокзала
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30 ноября 2018, 01:09
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В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса
С субботы, 1 декабря, в Самаре по маршруту № 61 будут курсировать два низкопольных автобуса. Нововведение вводится по просьбам маломобильных горожан. По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, в ближайшее время специалисты обследуют остановки, чтобы выяснить, насколько они приспособлены …
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29 ноября 2018, 01:34
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Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков
Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК …
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24 ноября 2018, 08:15
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На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем
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23 ноября 2018, 09:28
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В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса
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20 ноября 2018, 09:30
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В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34
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14 ноября 2018, 11:22