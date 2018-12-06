9
47
27
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 04.12.2018 
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку

В Самаре автомобилист на «Гранте» протаранил остановку

В среду вечером, 5 декабря, произошла нестандартная авария на улице Аэродромной. Там столкнулись иномарка BMW и отечественная «Лада Гранта». По словам очевидцев, водитель отечественной легковушки начал разворачиваться, но не уступил дорогу иномарке. «Лада Гранта» получила удар в правую часть и 
6 декабря 2018, 09:27
Кадровый голод: в Самаре дефицит водителей трамваев и кондукторов

Кадровый голод: в Самаре дефицит водителей трамваев и кондукторов

В Самаре острая нехватка водителей трамваев и троллейбусов, а также кондукторов, сообщает муниципальное "Трамвайно-троллейбусное управление".

"Подвижной состав есть. Но не хватает водителей и кондукторов. Мы об этом уже много раз говорили, но ситуация не улучшается. В настоящий момент очень 
6 декабря 2018, 09:15
Castorama закроют в Тольятти

Castorama закроют в Тольятти

"Castorama Россия" приняла решение о закрытии своего магазина в Тольятти. Торговый объект, находящийся на Автозаводском шоссе, будет работать до 24 марта 2019 года. Такое решение было принято прежде всего из-за высоких операционных расходов и никак не связано с объявлением британского 
6 декабря 2018, 08:53
Застроят ли парк 60-летия Советской власти в Самаре?

Застроят ли парк 60-летия Советской власти в Самаре?

В новом качестве временно исполняющего обязанности руководителя департамента градостроительства Самары Сергей Шанов официально прокомментировал ситуацию с возможной застройкой парка имени 60-летия Советской власти.

Напомним, накануне эта информация вызвала сильное возмущение у общественности. Как пояснили чиновники, компания «Стройресурс» обратилась в 
5 декабря 2018, 10:12
«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

«Такие игры надо переносить на весну»: Карпин предлагает передвинуть матч в Самаре из-за морозов

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал, что предпочел бы передвинуть следующий матч своей команды, который запланирован на 8 декабря, на стадионе «Самара Арена» на весну. Игра должна начаться в 13:30. По словам наставника футболистов, матчи в холодные дни лучше переносить, 
3 декабря 2018, 11:01
Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

Около стадиона «Самара Арена» построят инклюзивный парк и Дворец пляжных видов спорта

В пятницу, 30 ноября, прошло совещание, на котором обсуждалось дальнейшее использование стадиона «Самара Арена» и всего наследия чемпионата мира по футболу 2018 года. На территории около масштабного спортивного объекта собираются построить три здания - дворец пляжных видов спорта, концертный зал 
30 ноября 2018, 04:40
В Самаре появится новый маршрут от Волгаря до Центрального автовокзала

В Самаре появится новый маршрут от Волгаря до Центрального автовокзала

В четверг, 29 ноября, администрация Самары объявила конкурс по выбору организации-перевозчика для нового маршрута. Автобусы под номером №81 будут курсировать между  микрорайоном Волгарь и Центральным автовокзалом. Выходить первые из них на маршрут будут в 6:30 и заканчивать движение в 20:00. 
30 ноября 2018, 01:09
В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса

В Самаре на маршрут № 61 выйдут два низкопольных автобуса

С субботы, 1 декабря, в Самаре по маршруту № 61 будут курсировать два низкопольных автобуса. Нововведение вводится по просьбам маломобильных горожан. По словам руководителя департамента транспорта Самары Сергея Маркина, в ближайшее время специалисты обследуют остановки, чтобы выяснить, насколько они приспособлены 
29 ноября 2018, 01:34
Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков

Госинспекция труда предложила строителям «Самара Арены» помочь с составлением исков

Строители «Самара Арены» до сих пор не получили свою зарплату. Об этом стало известно на видеоселекторном совещании, в котором участвовали чиновники профильных ведомств, сотрудники прокуратуры и Следственного комитета Татарстана, представители ПСО «Казань». С самарскими рабочими не рассчиталась компания «СК 
24 ноября 2018, 08:15
На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

На ближайший матч на «Самара Арену» разрешат проносить термосы с чаем

Футболистам самарских «Крыльев Советов» в этом году осталось провести одну домашнюю игру. 8 декабря на «Самара Арене» соперником подопечных Миодрага Божовича станет клуб «Ростов». На этот поединок впервые за долгое время болельщикам будет разрешен пронос термосов, однако они должны быть 
23 ноября 2018, 09:28
В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса

В Самаре на маршрут №67 добавили еще два автобуса

С понедельника, 19 ноября, на маршрут №67, который курсирует между микрорайоном Крутые Ключи и железнодорожным вокзалом Самары, добавили еще два автобуса. По данным перевозчика - ООО «СамараАвтоГАЗ», речь идет о ЛиАЗах большой вместимости. Теперь интервал движения на маршруте составит 4 
20 ноября 2018, 09:30
В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34

В Самаре продлили работу автобусного маршрута №34

Департамент принял решение продлить время работы автобусного маршрута №34. Это было сделано после многочисленных обращений граждан. От площади Революции последний рейс будет отправляться в 22:55 в будние дни и в 22:35 в выходные.

Вечернее расписание на рабочие дни выглядит следующим образом: 

14 ноября 2018, 11:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх