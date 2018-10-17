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Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»
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17 октября 2018, 02:03
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Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки
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17 октября 2018, 12:46
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Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка
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17 октября 2018, 11:47
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В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»
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17 октября 2018, 11:24
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В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?
"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, …
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17 октября 2018, 11:02
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Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги
Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск автовладельца о взыскании ущерба, нанесенного городскими дорогами. Мэрию областной столицы обязали заплатить 2 млн 200 тысяч рублей за разбитую иномарку, а также компенсировать почти 60 тысяч расходов, связанных с утратой стоимости, оценкой ущерба и …
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16 октября 2018, 09:42
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Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России
Специалисты агентства РИА Рейтинг проанализировали муниципальную статистику в сотне наиболее крупных городов России с января по июнь текущего года. Они брали данные о средней зарплате и стоимости стандартного потребительского набора.
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10 октября 2018, 09:26
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Работникам «АвтоВАЗагрегата» пока не выплатили 2,4 млн рублей
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10 октября 2018, 09:03
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В России банки будут наказывать за «развод» клиентов на допуслуги
В России за последний год почти в 2 раза увеличилось число случаев нарушений прав граждан при получении услуг в кредитных учреждениях. Чаще всего, по информации Банка России, жертвами становятся клиенты, которые хотят разместить денежные средства на депозите. Недобросовестные банковские консультанты …
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9 октября 2018, 09:49
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Два моста через реку Падовку отремонтируют в этом году в Самарской области
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21 мая 2018, 11:28
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Из-за паводка подтопило поселок Мосты в Самарской области
Одними из первых в Самарской области последствия паводка ощутили на себе жители поселка Мосты в Пестравском районе. Уровень выды там поднялся на 1,9 метра. Из-за этого туда пришлось срочно командировать отряд региональной Поисково-спасательной службы. В поселок отправились три человека, укомплектованные …
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10 апреля 2018, 11:28
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В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире
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22 декабря 2017, 09:27
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Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов
В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.
Согласно техзаданию, …
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19 апреля 2017, 02:34