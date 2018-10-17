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«Бункер S» Эфир передачи от 16.10.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 16.10.2018 
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Материалы по теме:

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Самарский байкер получил травмы в ДТП у «Скалы»

Во вторник вечером, 16 октября, произошла авария в районе торгового центра «Скала» в Самаре. В 21:45 26-летний водитель иномарки Nissan Primera ехал по Московскому шоссе в направлении улицы Мичурина. Напротив дома № 4 по Московскому шоссе он нарушил правила дорожного 
17 октября 2018, 02:03
Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

Самарцы стащили резиновое покрытие для детской площадки

В Сети появился ролик, на котором видно, как во дворе многоэтажки местные жители похитили резиновое покрытие для детской площадки. В соцсетях говорят, что это дом № 298 по Московскому шоссе в Самаре. На записи запечатлены двое мужчин, которые затаскивают куски 
17 октября 2018, 12:46
Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Попал в реанимацию: в Самаре «Гранта» сбила 14-летнего подростка

Во вторник, 16 октября, в Самаре случилась авария, в которой серьезно пострадал пешеход. В 20:10 28-летний водитель «Лады Гранты» ехал по улице Авроры в направлении Балаковской. Около дома № 139 по Промышленности он сбил 14-летнего подростка, который пересекал проезжую часть 
17 октября 2018, 11:47
В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»

В Самаре завершается укладка искусственного поля на «Металлурге»

На стадионе «Металлург» в Самаре завершается укладка искусственного покрытия. Общая площадь его составляет 8 тысяч квадратных метров, произведен газон был в Димитровграде. В отличие от натуральной травы, играть на нем можно и зимой. 
 
- У нас появилось достаточно много полей с 
17 октября 2018, 11:24
В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

В блогах: почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?

"Почему в Самаре нет автоматов для приема алюминиевых банок?" - задается вопросом блогер Алексей Сиверкин. "Например, в Москве аппараты, принимающие железную тару из-под пива и лимонадов, можно было заметить еще в конце 90-х. Здоровые такие автоматы, размером с те, 
17 октября 2018, 11:02
Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги

Более 2 млн рублей заплатит мэрия Самары за плохие дороги

Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск автовладельца о взыскании ущерба, нанесенного городскими дорогами. Мэрию областной столицы обязали заплатить 2 млн 200 тысяч рублей за разбитую иномарку, а также компенсировать почти 60 тысяч расходов, связанных с утратой стоимости, оценкой ущерба и 
16 октября 2018, 09:42
Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России

Специалисты подсчитали, что на свою зарплату могут купить жители разных городов России

Специалисты агентства РИА Рейтинг проанализировали муниципальную статистику в сотне наиболее крупных городов России с января по июнь текущего года. Они брали данные о средней зарплате и стоимости стандартного потребительского набора.
 
Результаты исследования показали, что уровень зарплат в разных городах весьма неравномерен, 
10 октября 2018, 09:26
Работникам «АвтоВАЗагрегата» пока не выплатили 2,4 млн рублей

Работникам «АвтоВАЗагрегата» пока не выплатили 2,4 млн рублей

Стало известно, что долги по зарплате перед сотрудниками ОАО «АвтоВАЗагрегат» составляют на сегодняшний день 2,4 млн рублей. Напомним, что в конце прошлого года эта сумма была в разы больше - людям не выплатили более 90 млн рублей. Нынешняя задолженность может 
10 октября 2018, 09:03
В России банки будут наказывать за «развод» клиентов на допуслуги

В России банки будут наказывать за «развод» клиентов на допуслуги

В России за последний год почти в 2 раза увеличилось число случаев нарушений прав граждан при получении услуг в кредитных учреждениях. Чаще всего, по информации Банка России, жертвами становятся клиенты, которые хотят разместить денежные средства на депозите. Недобросовестные банковские консультанты 
9 октября 2018, 09:49
Два моста через реку Падовку отремонтируют в этом году в Самарской области

Два моста через реку Падовку отремонтируют в этом году в Самарской области

Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило торги на поиск подрядчиков для ремонта мостов через реку Падовку. Речь идет о двух сооружениях. Первый мост расположен на дороге «Самара - Волгоград» в Пестравском районе. Его длина составляет 41метр. За выполнение 

21 мая 2018, 11:28
Из-за паводка подтопило поселок Мосты в Самарской области

Из-за паводка подтопило поселок Мосты в Самарской области

Одними из первых в Самарской области последствия паводка ощутили на себе жители поселка Мосты в Пестравском районе. Уровень выды там поднялся на 1,9 метра. Из-за этого туда пришлось срочно командировать отряд региональной Поисково-спасательной службы. В поселок отправились три человека, укомплектованные 

10 апреля 2018, 11:28
В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире

В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире

В воскресенье, 24 декабря, в китайской провинции Хэбэй торжественно откроют самый большой в мире стеклянный мост, предназначенный, в частности, для многочисленных гостей региона. Об этом сегодня рассказывает издание China Daily.
Длина этого уникального сооружения - 488 метров, а ширина - 

22 декабря 2017, 09:27
Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

Сколько протянут самарские мосты: за проверку заплатят 10 миллионов

В Самарской области проверят состояние всех мостов. Областной минтранс объявил тендер по определению подрядчика, который займется выполнением работ по диагностике, обследованию и испытанию мостовых сооружений на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения. Сообщение об этом опубликовано на портале госзакупок.

Согласно техзаданию, 

19 апреля 2017, 02:34
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