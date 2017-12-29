4
15
04
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 26 декабря 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 28 декабря 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
1 + 6 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»

Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»

В Самаре в сквере у дома №120 по улице Фрунзе, где появится музей Эльдара Рязанова, пройдет вечер, посвященный встрече Нового года. 31 декабря там запланирована праздничная программа. С 16 часов будут показывать новогодние фильмы известного режиссера. А с 18:00 начнется 

28 декабря 2017, 02:17
В Самаре чиновники сняли висевшее над Ново-Вокзальной ведро

В Самаре чиновники сняли висевшее над Ново-Вокзальной ведро

Администрация Промышленного района отчиталась в «Твиттере», что ей удалось решить необычное поручение - снять знаменитое, висящее на проводе ведро, которое недавно появилось на высоте 9-этажного дома на ул. Ново-Вокзальной. Кто ведро туда повесил - пока неизвестно. Возможно, это чья-то 
28 декабря 2017, 12:20
Самара займет 1 миллиард рублей

Самара займет 1 миллиард рублей

Администрация Самары нашла два банка, которые готовы выдать городу кредиты по 500 миллионов рублей каждый. Как сообщается на сайте госзакупок, первый конкурс выиграл ВТБ, второй - Сбербанк России. Полученный в итоге миллиард пойдет на финансирование дефицита бюджета и погашение старых 

28 декабря 2017, 10:24
В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?

В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?

Блогер Владислав Харчев задается вопросом, "почему в Самаре на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей"? "Вы посмотрите, например, какие горки строят около Красной площади. Высотой минимум с 3-этажный дом. Ни в какое сравнение не идет с тем убожеством, что 

26 декабря 2017, 08:17
В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»

В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»

Блогер psergeev77 поведал, что в администрацию Новокуйбышевска передали подписи против памятника чешским легионерам. За два пикета, прошедших в «энске» в декабре, активистам удалось собрать под петицией 427 подписей горожан. Местные жители возмущены идеей героизации интервентов и очень активно подписывали 
22 декабря 2017, 03:49
Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева

Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева

В Самаре у пл. Куйбышева появится памятник гусару, который создадут за счет пожертвований. Начнут установку с символической закладки камня. Церемония состоится возле здания ОДО на улице Шостаковича в среду, 29 ноября, 
28 ноября 2017, 12:00
Пропитан чувством радости: В Самаре продают памятник Ленину за 50000 рублей

Пропитан чувством радости: В Самаре продают памятник Ленину за 50000 рублей

Сегодня, 27 ноября, на Авито появился необычный товар. Неизвестный продавец из самарской Безымянки пытается пристроить в новое место памятник Владимиру Ленину, который располагался на территории детского лагеря. Скульптуру он оценивает в 50 тысяч рублей.
 
«Цементный, требует реставрационных работ. 
27 ноября 2017, 11:14
Самара: вопрос о памятнике Масленникову обсудят с общественностью

Самара: вопрос о памятнике Масленникову обсудят с общественностью

В Самаре вынесут на общественное обсуждение вопрос о переносе памятника Александру Масленникову, который сейчас находится на территории бывшего завода ЗИМ, сообщает мэрия. Единственный в России монумент, посвященный русскому революционеру, принимавшему участие в установлении советской власти в Самаре, сегодня находится в 

24 ноября 2017, 06:55
Руководитель УФНС: «Основные налогоплательщики Самарской области - нефтяники и пивовары»

Руководитель УФНС: «Основные налогоплательщики Самарской области - нефтяники и пивовары»

291,1 миллиарда рублей отправила налоговая служба области в консолидированный бюджет в прошлом году. По объему сборов губерния заняла 2-е место в Поволжье после Татарстана. Тем не менее, можно было достичь показателя почти в 300 миллиардов. Об этом в эксклюзивном интервью 

22 мая 2014, 04:48
Пивовары приготовились к худшему

Пивовары приготовились к худшему

Российские пивовары ждут, что до конца 2014 г. рынок сократится на 25-30% по сравнению с 2008 г. На конец 2012 г. этот показатель составил 18%, а за январь-август года нынешнего - еще 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

4 октября 2013, 01:41
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх