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Мэрия: «Самара встретит Новый год в гостях у Эльдара Рязанова»
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28 декабря 2017, 02:17
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В Самаре чиновники сняли висевшее над Ново-Вокзальной ведро
Администрация Промышленного района отчиталась в «Твиттере», что ей удалось решить необычное поручение - снять знаменитое, висящее на проводе ведро, которое недавно появилось на высоте 9-этажного дома на ул. Ново-Вокзальной. Кто ведро туда повесил - пока неизвестно. Возможно, это чья-то …
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28 декабря 2017, 12:20
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Самара займет 1 миллиард рублей
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28 декабря 2017, 10:24
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В блогах: Почему на площади Куйбышева всегда такие убогие горки для детей?
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26 декабря 2017, 08:17
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В блогах: «Подписи против памятника легионерам переданы в мэрию Новокуйбышевска»
Блогер psergeev77 поведал, что в администрацию Новокуйбышевска передали подписи против памятника чешским легионерам. За два пикета, прошедших в «энске» в декабре, активистам удалось собрать под петицией 427 подписей горожан. Местные жители возмущены идеей героизации интервентов и очень активно подписывали …
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22 декабря 2017, 03:49
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Самара: памятник гусару начнут устанавливать у пл. Куйбышева
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28 ноября 2017, 12:00
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Пропитан чувством радости: В Самаре продают памятник Ленину за 50000 рублей
Сегодня, 27 ноября, на Авито появился необычный товар. Неизвестный продавец из самарской Безымянки пытается пристроить в новое место памятник Владимиру Ленину, который располагался на территории детского лагеря. Скульптуру он оценивает в 50 тысяч рублей.
«Цементный, требует реставрационных работ. …
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27 ноября 2017, 11:14
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Самара: вопрос о памятнике Масленникову обсудят с общественностью
В Самаре вынесут на общественное обсуждение вопрос о переносе памятника Александру Масленникову, который сейчас находится на территории бывшего завода ЗИМ, сообщает мэрия. Единственный в России монумент, посвященный русскому революционеру, принимавшему участие в установлении советской власти в Самаре, сегодня находится в …
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24 ноября 2017, 06:55
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Руководитель УФНС: «Основные налогоплательщики Самарской области - нефтяники и пивовары»
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22 мая 2014, 04:48
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Пивовары приготовились к худшему
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4 октября 2013, 01:41