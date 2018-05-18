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Материалы по теме:

18 мая открылся пригородный маршрут по Волге Самара – Винновка

18 мая открылся пригородный маршрут по Волге Самара – Винновка

В Самаре в пятницу, 18 мая, открыт речной маршрут по Волге до пристани Винновка. Общая протяженность маршрута 33 километра. Дорога займет 2 часа 15 минут. До пристани «Винновка» в селе Осиновка речные суда будут ходить только по пятницам, субботам и 
18 мая 2018, 10:41
Когда откроется пляжный сезон 2018 в Самаре

Когда откроется пляжный сезон 2018 в Самаре

В Самаре на подготовку к пляжному сезону в городском бюджете предусмотрено 35,3 миллиона рублей, сообщили чиновники. На пляжах города установят 1393 единицы пляжного оборудования - на 103 больше, чем в 2017 году. Сейчас берег Волги, где традиционно устраивают официальные пляжи, 
17 мая 2018, 08:01
Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц‍ Самары

Из-за полумарафона «ЗаБег» 20 мая перекроют несколько улиц‍ Самары

В Самаре перекроют дороги у набережной. Временное ограничение движения транспорта в связи с проведением Всероссийского полумарафона «ЗаБег». В воскресенье, 20 мая, с шести часов утра до 14:30 движение транспорта в центре города будет ограничено на следующих участках: по улице Максима 

16 мая 2018, 03:08
В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов

В Самаре прогулочные зоны обработают от клещей и грызунов

В Самаре обработают от клещей территорию площадью почти в 200 гектаров, информирует мэрия областного центра. Речь идет о местах массового отдыха и пребывания населения, скверах, городской набережной, зонах туристических маршрутов и транспортных развязках.
 
«Специалисты уже приступили к работам, говорится 

9 мая 2018, 04:39
Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Памятник князю Владимиру открыли на набережной в Самаре

Четырехметровый бронзовый памятник князю Владимиру, который в 988 году принял православие и сделал его государственной религией на Руси, установили рядом с Софийским собором на четвертой очереди набережной. В воскресенье во время торжественного открытия его освятил Митрополит Самарский и Тольяттинский Сергий.

Сергий, 

7 мая 2018, 04:01
К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре

К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре

В главном управлении МЧС России по Самарской области прошло совещание, посвященное паводковой обстановке в регионе. По словам начальника управления Олега Бойко, пик сезонного явления уже миновал. Сбросы через гидроузлы Жигулевской ГЭС значительно уменьшились. К 12 мая они должны составить 12 
4 мая 2018, 09:20
Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая

Новые речные маршруты открыли в Самаре с 4 мая

В Самаре в навигацию 2018 года с 4 мая открыли новые речные маршруты по Волге: Самара – Шелехметь, Осипенко - Гаврилова Поляна, Осипенко - Зеленая Роща. С 5 мая суда начнут перевозить пассажиров по маршруту Самара-Зольное. А на Проран и 
4 мая 2018, 10:45
Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

Конкурс на проект новой очереди набережной объявят в Самаре

В Самаре может появиться новая набережная. Соответствующий вопрос обсуждался 26 апреля на градостроительном совете. Планируется, что объект разместится между бассейном ЦСКА и улицей Вилоновской. Участники совета сошлись во мнении о необходимости проведения открытого конкурса по выбору лучшего проекта.

«Новую очередь набережной 

27 апреля 2018, 08:41
Паромная переправа открылась между Самарой и Рождествено

Паромная переправа открылась между Самарой и Рождествено

20 апреля заработала грузо-пассажирская паромная переправа между Самарой и Рождествено. Судно будет совершать по три рейса в день в каждом направлении.

От Октябрьского спуска паром будет отправляться в 8:00, 13:30 и 18:00, а из Рождествено в 6:00, 12:00 и 16:30.

Стоимость проезда 

20 апреля 2018, 09:13
Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС

Появилось видео, как лед оторвал дебаркадер от причала бассейна ЦСК ВВС

Самарчанка Larisa Sailor выложила в «Фейсбуке» видеоролик о том, как на самом деле 16 апреля произошёл отрыв под напором волжского льда дебаркадера от причала бассейна ЦСК ВВС. Он много лет там стоял на приколе. И до сих пор выдерживал 
19 апреля 2018, 08:02
Лето 2017 года в Самаре оказалось рекордно коротким

Лето 2017 года в Самаре оказалось рекордно коротким

Начавшаяся неделя, по прогнозам синоптиков, может стать последней жаркой в этом году. После этого столбик термометра начнет медленно, но верно ползти вниз. Температура воды в Волге сейчас составляет немногим выше 21,5 градуса, это ниже, чем в аналогичный период прошлого года 

22 августа 2017, 11:01
Проверили Волгу: о результатах анализов воды на самарских пляжах

Проверили Волгу: о результатах анализов воды на самарских пляжах

На четырех самарских пляжах вода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Речь идет о зонах отдыха на спуске улицы Советской Армии, в Загородном парке и на первой и второй очередях набережной. Об этом сообщили в самарском региональном управлении Роспотребнадзора, 

7 августа 2017, 07:20
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