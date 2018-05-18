В Самаре в этом году появится новый пляж для маломобильных граждан. Его оборудуют на второй очереди набережной в районе Маяковского спуска, обещают чиновники. Отметим, это будет второй на самарской набережной Волги специализированный пляж для людей с ограниченными возможностями здоровья. Первый открыли в 2016 году на первой очереди набережной у Некрасовского спуска. Там оборудовали специальный пандус, для спуска на колясках. Предполагается, что на новый пляж под Маяковским спуском люди, передвигающиеся на колясках, смогут спуститься с помощью ступенькохода. На обоих пляжах будут обустроены настилы из твердого покрытия, пандусы для съезда в воду, а также скамейки разной высоты с опорой для спины и подлокотником и по две кабины для переодевания, оборудованные поручнями и крючками для одежды, костылей и других приспособлений. Рядом установят специализированный биотуалет.
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