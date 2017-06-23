Уже в конце года параметры абсолютно всех въезжающих в Самару грузовых автомобилей будут фиксироваться с помощью информационных технологий, заявил в эксклюзивном интервью в программе «Первые лица» телерадиокомпании «ТЕРРА» президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский. Контракт на создание новой системы контроля должен быть подписан с областным правительством уже летом. Цену вопроса пока не называют. Скрыться от системы, которая охватит все основные дороги и будет использовать технологии искусственного интеллекта, невозможно.
Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»:
- Прямо в полотно дороги устанавливаются датчики, которые подключаются к телекоммуникационной системе. Вся информация уходит в единый центр. Это место дополнительно оборудуется видеокамерами, чтобы зафиксировать и габариты автомобиля и номер если есть нарушения. Такая система работает по соседству в Нижнем Новгороде. Результаты очень хорошие, там на порядки выросли поступления в региональный бюджет за счет выдачи разрешений для официального проезда.
Гораздо более серьезные изменения грядут на региональном рынке телекоммуникаций. В перспективе федеральные компании будут занимать здесь все новые ниши и постепенно скупать местных игроков, которые уйдут по объективным причинам. Напомним, что в 2016 году "Ростелеком" уже поглотил компанию "Аист" - одного из старейших и крупнейший операторов проводной связи.
Михаил Осеевский, президент ПАО «Ростелеком»:
- В последние годы на телекоммуникационном рынке мировом выявился однозначный тренд, когда на глобальном рынке предлагается так называемый конвергентный пакет услуг. Не только фиксированных, фиксированный доступ в Интернет, телевидения. Но и возможности сотовой связи. Поэтому происходит объединение операторов фиксированного доступа с сотовыми операторами.
- Небольшим игрокам невозможно предложить такие услуги, у них нет партнеров среди сотовых операторов, поэтому только вопрос времени когда они будут уходить.
Также по мнению эксперта, с каждым годом будут расти требования к обеспечению кибербезопасности. А это по карману только крупным компаниям. Полную версию интервью с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским смотрите на телеканале «ТЕРРА» в четверг, 29 июня, в 18 часов 20 минут.
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