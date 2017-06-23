В Самаре вскрыли дороги - раскопки продолжатся до 13 августа В самарской мэрии сообщили о перекрытии улиц в связи со строительством водопровода. Движение транспорта ограничат на трех участках. С 13 июня до 23 часов 22 июня ограничен проезд по улице Николая Панова в районе перекрестка с Подшипниковой. С 23 июня на месяц …