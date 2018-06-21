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«Бункер S» Эфир передачи от 19 июня 2018г 
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В частности, документ запрещает заниматься отстрелом собак и кошек. Оружие можно применять только в тех случаях, когда есть реальная опасность для жизни и 

15 июня 2018, 09:37
Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию

Потерявший лапу доберман Логан из Самары переедет в Германию

Питомцу самарского приюта «Надежда» доберману по кличке Логан нашли новый дом в Германии. По словам волонтеров, пса подобрали в районе Аглоса. У него серьезно была повреждена одна лапа – ее пришлось ампутировать. Пристроить собаку зоозащитникам удалось через социальные сети. Все 

16 мая 2018, 03:44
Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками

Метод ОСВВ: мэрия Самары призналась, что в городе сделают с бездомными собаками

Регулирование численности безнадзорных животных в Самаре будет производиться исключительно гуманными методами, заявили в департаменте городского хозяйства и экологии. При решении проблемы будет применяться так называемый метод О-С-В-В (отлов-стерилизация-вакцинация-возврат).
 
По словам чиновников, в соответствии с данным методом отловленных собак сначала 
15 апреля 2018, 04:13
К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре

К ЧМ-2018 новые приюты для собак могут построить в Самаре

В регионах, принимающих матчи ЧМ-2018, должны будут построить приюты-передержки для бездомных собак. А их проверкой займется комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды. В качестве примеров рекомендованы типовые проекты, которые уже работают в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, передают федеральные 

5 марта 2018, 08:03
Массовую травлю собак устроили в поселке Варламово под Сызранью?

Массовую травлю собак устроили в поселке Варламово под Сызранью?

Администрация посёлка Варламово отрицает сведения, появившиеся в соцсетях по поводу массовой травли собак, передает «КТВ-ЛУЧ»
 
Вечером 8 февраля в паблике «Бездомные животные Сызрани. Поможем вместе!» соцсети ВК появился пост об умерщвлении животных.
 
«Массовая травля собак в 
11 февраля 2018, 04:04
Судьбу ТЦ «Колизей» на публичных слушаниях решат жители Самары

Судьбу ТЦ «Колизей» на публичных слушаниях решат жители Самары

В Кировском районе Самары стартовали резонансные публичные слушания. Мэрия города попросила жителей решить судьбу торгового центра «Колизей», расположенного на улице Стара-Загоре. Вниманию общественности представлен проект планировки и межевания территории.

Документ предусматривает адаптацию и приведение ТЦ к современным требованиям и правилам. В 

17 января 2018, 07:04
В Самаре стартовала благотворительная акция помощи бездомным животным

В Самаре стартовала благотворительная акция помощи бездомным животным

В Самаре началась новогодняя благотворительная акция по сбору помощи брошенным животным «Варежка добра». Помочь можно не только деньгами, но и кормом, лекарственными средствами и игрушками.
В акции можно участвовать, приобретая товары или услуги партнеров, среди которых салоны красоты, зоомагазины и 

1 декабря 2017, 04:55
В Самаре хлебозавод снесли ради нового ТЦ

В Самаре хлебозавод снесли ради нового ТЦ

Жители Самары поддержали строительство торгового центра на Московском шоссе на территории бывшего хлебозавода №9. Итоги публичных слушаний подвели в горадминистрации. Параметры будущего объекта пока не уточняются. Однако известно, что ТЦ займет территорию площадью почти 22 тысячи квадратных метров. Кадастровая стоимость 

24 апреля 2017, 11:39
Тольяттинцы решили не отказываться от мэра и мэрии

Тольяттинцы решили не отказываться от мэра и мэрии

Жители Тольятти не хотят называть мэрию администрацией, а мэра – главой городского округа. Таков итог публичных слушаний по внесению изменений в устав города. «Переименование повлечет за собой значительные расходы бюджетных средств на изготовление новых бланков, печатей, штампов, удостоверений, вывесок, табличек 

27 февраля 2017, 03:39
В Самаре стартовали публичные слушания

В Самаре стартовали публичные слушания

Горожан просят высказаться по реализации ряда проектов застройки в различных районах города. Речь идет о возведении 21-этажного дома в границах периметра улиц Самарской/Вилоновской/Садовой/Рабочей, жилого комплекса до 16 этажей в районе Ново-Садовой/Часовой, храма на 6-й просеке, нового торгового центра неподалеку от Барбошиной 

28 ноября 2016, 04:42
В блогах: бывшее здание вытрезвителя отдали животным

В блогах: бывшее здание вытрезвителя отдали животным

Блогер chanych_85 рассказывает о заброшенном здании на улице Грозненской, которое сейчас обретает вторую жизнь. "Интересный для разового посещения объект", - считает автор поста. "Его официальное название: медвытрезвитель при ОВД по Куйбышевскому району. В середине 2000-х произошла реформа, в результате 
19 сентября 2016, 06:33
Администрацию Уфы суд обязал построить приют для бездомных животных

Администрацию Уфы суд обязал построить приют для бездомных животных

По данным региональных информагентств, которые, в свою очередь, ссылаются на надзирающий орган, служители Фемиды постановили обязать администрацию башкирской столицы сделать приют для бездомных животных. Основанием для обращения в судебную инстанцию явились данные прокурорской проверки в отношении МУП "Специализированное автохозяйство по 
18 марта 2016, 03:21
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