В Самаре появится новый приют для бездомных животных. По этому вопросу администрация города провела публичные слушания. В итоге, против возведения объекта не было высказано ни одного возражения.
Новый приют разместится в Куйбышевском районе. Его планируют развернуть на улице Утевской. Он будет занимать около 3 тысяч квадратных метров.
Стоит отметить, что сейчас в Самаре насчитывается до 28 тысяч бездомных животных. Для их отлова привлекаются частные организации.
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