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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Как пережить жару

Как пережить жару

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Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

В Самарской области ожидается очень жаркая погода. Столбик термометра может достигнуть +40. В МЧС рекомендуют ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Отметим, что ранее синоптики сообщили о снижении температуры до «комфортных» значений к концу недели: подробности –
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«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

«РЕН ТВ» установил исторический рекорд

В 2018 году телеканал «РЕН ТВ», партнером которого в Самаре с 2006 года является ТРК «ТЕРРА», показал лучшую долю июня за 21 год вещания. По данным Mediascope, в июне 2018 года 
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Появился прогноз об уходе испепеляющей жары из Самары

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В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости

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Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре

Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре

В Самарской области в воскресенье, 1 июля, зарегистрирован рекорд жары. Превышены предыдущие максимумы температуры воздуха 64-летней давности в Самаре и Тольятти. В Куйбышеве в 1954 году 1 июля был 33,7 градуса жары, в 2018-м уже в Самаре 34,2, в Ставрополе 
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Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды в Самарской области на ближайшие несколько дней. Если коротко, то жара никуда не уйдет. В понедельник, 2 июля столбики термометров будут колебаться в пределах 32-37 градусов выше нуля. При этом, осадков не ожидается. 
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Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре

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Как отмечает Центр туристской информации Самарской области, 95% от рекордного числа гостей пришлась 

28 июня 2018, 12:47
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