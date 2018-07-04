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Как пережить жару
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4 июля 2018, 12:46
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Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС
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3 июля 2018, 03:33
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«РЕН ТВ» установил исторический рекорд
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3 июля 2018, 12:58
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Появился прогноз об уходе испепеляющей жары из Самары
В Самарской области синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха до «комфортных» значений. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Уже в среду, 4 июля, жара немного спадет – ожидается не более +31, а не под 40, как было …
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3 июля 2018, 10:47
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В июне сайт trkterra.ru обновил рекорд посещаемости
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2 июля 2018, 04:45
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Рекорд жары 1 июля поставлен в Тольятти и Самаре
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2 июля 2018, 09:43
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Изнуряющая жара, грозы и град: синоптики рассказали о погоде в начале недели в Самаре
Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды в Самарской области на ближайшие несколько дней. Если коротко, то жара никуда не уйдет. В понедельник, 2 июля столбики термометров будут колебаться в пределах 32-37 градусов выше нуля. При этом, осадков не ожидается. …
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2 июля 2018, 08:52
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Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре
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28 июня 2018, 12:47