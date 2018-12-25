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Назначены вице-губернаторы Самарской области
В эти минуты в Самарской губернской думе проходит последнее в этом году заседание. Среди основных вопросов - утверждение кандидатур трех вице-губернаторов, представленных главой региона на согласование с Думой. Итак, народные избранники поддержали кандидатуры председателя правительства Самарской области Александра Нефедова, Андрея …
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25 декабря 2018, 11:53
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Депутаты губдумы избрали председателя правительства Самарской области
Во вторник, 25 декабря, стало известно, что Александр Нефедов останется на посту первого вице-губернатора - председателя правительства Самарской области. Его кандидатуру на рассмотрение внес губернатор региона Дмитрий Азаров, а депутаты губернской думы одобрили. Отметим, что Александр Нефедов с 2017 года …
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25 декабря 2018, 11:39
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В Самаре в преддверии Нового года проверяют торговцев пиротехникой
Во вторник, 25 декабря, в Самаре началась пресс-конференция областного управления МЧС о работе в предновогодний и новогодний периоды. Одно из важных направлений — контроль за пиротехникой.
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25 декабря 2018, 11:21
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У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков
Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.
По словам задержанного, он …
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25 декабря 2018, 11:06
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В Сызрани подросток умер в ТЦ, глотнув газ из баллончика
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25 декабря 2018, 10:43
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В Самаре уничтожили 8 несанкционированных свалок
Сотрудники прокуратуры Красноглинского района областной столицы проверили, как соблюдается природоохранное законодательство. Они нашли 8 несанкционированных свалок в районе. В адрес главы департамента городского хозяйства и экологии Самары внесли представление об устранении нарушений. В итоге заместителя руководителя главы ведомства привлекли к …
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25 декабря 2018, 09:29
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В Самаре за сутки вывезли на полигоны 3,8 тысячи тонн снега
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24 декабря 2018, 05:34
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В Самаре снег в понедельник убирают 300 человек и 168 машин
В ближайшие дни, до четверга включительно, продлится снегопад в Самаре. Как сообщили синоптики, будет облачно, обещают небольшой и умеренный, местами сильный снег, метель. В дневные часы специалисты Приволжского УГМС прогнозируют от - 5 до - 13 градусов по Цельсию. …
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24 декабря 2018, 02:13
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Дали воду: в Самаре устранили коммунальную аварию на Мориса Тореза
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20 декабря 2018, 09:50
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Новости самарских блогов 20.02.2014
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20 февраля 2014, 05:30