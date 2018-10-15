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На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой
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8 октября 2018, 02:28
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В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре
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2 октября 2018, 10:40
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В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе
В пятницу, 21 сентября, в Самаре закрыли движение транспорта по правой полосе Московского шоссе перед пересечением с улицей Авроры (въезд в город). Как сообщило Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, на этом месте нашли провал на проезжей …
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21 сентября 2018, 11:39
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Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00
Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».
Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, …
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31 августа 2018, 03:56
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В Сызрани двое подростков разбили три железнодорожных светофора
В минувшие выходные на железнодорожных путях в Сызрани произошел неприятный инцидент. Неизвестные личности разбили камнями линзы трех светофоров. Правоохранители приступили к расследованию.
Оказалось, что оборудование повредили дети. Мальчишки 10 и 11 лет прогуливались вдоль путей. Им стало скучно, и …
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17 января 2018, 02:50
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Новости блогов: опасный светофор на перекрестке улиц Димитрова и Стара-Загоры в Самаре
Анонимный пользователь в группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловался, что на перекрестке улиц Георгия Димитрова и Стара-Загоры установили новые светофоры.
"Хорошие такие, современные. Но почему-то зеленый горит во все стороны - всем машинам и пешеходам одновременно. Неужели так задумано? …
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19 декабря 2014, 09:43
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Жители Самары по-прежнему испытывают трудности при переходе улицы на перекрестке Спортивной и Красноармейской
И вновь в центре внимания необычный светофор, месяц назад установленный на пересечении улиц Красноармейской и Спортивной. Напомним, регулятор движения загорался зеленым светом для автотранспорта на 113 секунд, для пешеходов же зеленый человечек маячил всего 17 секунд, заставляя перебегать перекресток в …
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24 ноября 2014, 03:08
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Опасный светофор около железнодорожного вокзала Самары
Растет число звонков в телекомпанию "ТЕРРА" от возмущенных самарцев, проживающих в районе железнодорожного вокзала. Новый светофор, установленный около месяца назад на перекрестке улиц Красноармейской и Спортивной, лишил их привычного ритма жизни. Теперь движение транспорта разрешено в течение более чем минуты. …
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21 ноября 2014, 03:05