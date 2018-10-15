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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой

На Московском шоссе около гостиницы «Моя» установят светофор с кнопкой

В Самаре обсуждается вопрос по борьбе с пробками на въезде в город по Московскому шоссе. Одним из вариантов решения проблемы должна стать установка светофора с кнопкой для пешеходов в районе гостиницы «Моя». С его помощью можно будет накапливать группы людей, 

8 октября 2018, 02:28
В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре

В блогах: нецензурный привет строителям подземных переходов в Самаре

Самарский урбанист Алексей Радченков через "Твиттер" передал нецензурный привет, как он пишет, строителям, проектировщикам и заказчику новых подземных переходов на Московском шоссе. Переход через тоннель для мамы с ребенком в коляске - настоящий ад. "Колёсики" коляски никуда не 
2 октября 2018, 10:40
В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе

В Самаре из-за огромного провала закрыли участок Московского шоссе

В пятницу, 21  сентября, в Самаре закрыли движение транспорта по правой полосе Московского шоссе перед пересечением с улицей Авроры (въезд в город). Как  сообщило Агенство по содержанию автомобильных дорог общего пользования Самарской области, на этом месте нашли провал на проезжей 
21 сентября 2018, 11:39
Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение по Московскому шоссе в Самаре полностью восстановят к 20:00

Движение транспорта по Московскому шоссе должно быть полностью восстановлено к 20:00 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Самарских коммунальных систем».

Напомним, 30 августа на одной из главных трасс города стартовали аварийно-восстановительные работы на поврежденном участке водопровода. В 13:00 пятницы они завершились, 

31 августа 2018, 03:56
В Сызрани двое подростков разбили три железнодорожных светофора

В Сызрани двое подростков разбили три железнодорожных светофора

В минувшие выходные на железнодорожных путях в Сызрани произошел неприятный инцидент. Неизвестные личности разбили камнями линзы трех светофоров. Правоохранители приступили к расследованию.

Оказалось, что оборудование повредили дети. Мальчишки 10 и 11 лет прогуливались вдоль путей. Им стало скучно, и 
17 января 2018, 02:50
Новости блогов: опасный светофор на перекрестке улиц Димитрова и Стара-Загоры в Самаре

Новости блогов: опасный светофор на перекрестке улиц Димитрова и Стара-Загоры в Самаре

Анонимный пользователь в группе "Услышано Самара" соцсети "ВКонтакте" пожаловался, что на перекрестке улиц Георгия Димитрова и Стара-Загоры установили новые светофоры.

"Хорошие такие, современные. Но почему-то зеленый горит во все стороны - всем машинам и пешеходам одновременно. Неужели так задумано? 
19 декабря 2014, 09:43
Жители Самары по-прежнему испытывают трудности при переходе улицы на перекрестке Спортивной и Красноармейской

Жители Самары по-прежнему испытывают трудности при переходе улицы на перекрестке Спортивной и Красноармейской

И вновь в центре внимания необычный светофор, месяц назад установленный  на пересечении улиц Красноармейской и Спортивной.  Напомним,  регулятор движения загорался зеленым светом для автотранспорта на 113 секунд,  для пешеходов же зеленый человечек маячил всего 17 секунд, заставляя перебегать перекресток  в 

24 ноября 2014, 03:08
Опасный светофор около железнодорожного вокзала Самары

Опасный светофор около железнодорожного вокзала Самары

Растет число звонков в телекомпанию "ТЕРРА" от возмущенных самарцев, проживающих в районе железнодорожного вокзала. Новый светофор,  установленный около месяца назад на перекрестке улиц Красноармейской и Спортивной, лишил их привычного ритма жизни. Теперь движение транспорта разрешено в течение более чем минуты. 

21 ноября 2014, 03:05
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