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Бункер S

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Цифры. Эфир передачи от 21 июля 2017г 
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Материалы по теме:

Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП

В понедельник, 24 июля, на Московском шоссе образовалась пробка. Движение практически встало из-за ДТП в районе 18-го километра. Проезжую часть перекрыли две столкнувшиеся машины – легковая и «КамАЗ». Авария случилась рано утром. В социальных сетях происшествие обсуждают самарские автомобилисты и 
24 июля 2017, 09:13
В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов

В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов

Проезд по Волжскому шоссе на участке, примыкающем к Московскому шоссе, перекрыли на месяц, сообщили в мэрии Самары. В связи с этим с 22 июля изменилась схема движения автобусов маршрута №45. Теперь они будут курсировать по следующей схеме:

В направлении 
24 июля 2017, 08:52
Тольятти снова затопило, есть видео

Тольятти снова затопило, есть видео

В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.

Как уже сообщала «ТЕРРА», 
21 июля 2017, 05:44
Ночью в Самаре перекроют другую половину Южного моста

Ночью в Самаре перекроют другую половину Южного моста

В Самаре с 22 июля планируют открыть движение транспорта по левой стороне Южного моста, а правую перекроют. Сейчас на путепроводе идут последние приготовления к этому переходу, передает «Самарская газета».

Как уже сообщала «ТЕРРА», работы на путепроводе «Аврора» 
21 июля 2017, 05:14
Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео

Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. 
21 июля 2017, 12:33
Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля

В Самаре со среды, 26 июля, изменится схема движения на участке Московского шоссе в районе улицы Луначарского. Как уже сообщала «ТЕРРА», там строят новую транспортную развязку.

Движение по направлению «в город» на участке магистрали от проспекта Масленникова до улицы Киевской 
21 июля 2017, 09:01
Полный вперед: Открыто движение по новому самарскому тоннелю

Полный вперед: Открыто движение по новому самарскому тоннелю

Событие грандиозного масштаба. В четверг утром в Самаре открыли движение по новому тоннелю на пересечении Московского и Ракитовского шоссе. Правда, пока в тестовом режиме - движение там идет только в направлении «из города».
Пересечение Московского и Ракитовского шоссе. Въезд в 

20 июля 2017, 05:32
На Ташкентской уложили плитку: есть видео

На Ташкентской уложили плитку: есть видео

В сети появилось новое видео, снятое с воздуха над улицей Ташкентской. Сейчас вдоль трамвайной линии обустраивают пешеходную зону, участки в районе трамвайной остановки выложили плиткой. В кадр попал отрезок Ташкентской от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Напомним, масштабные ремонтные работы 
20 июля 2017, 04:02
Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?

В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят 
20 июля 2017, 10:03
Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

В четверг, 20 июля, в Самаре откроют новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, сообщили в областном правительстве. Сначала транспорт пустят по направлению «из города». С 22 июля будет открыто движение  «в город».

«При этом для проведения работ будет 

20 июля 2017, 06:00
Для проверки расходов на ремонт Московского шоссе потратят более 800 000 рублей

Для проверки расходов на ремонт Московского шоссе потратят более 800 000 рублей

В Самаре пересчитают стоимость ремонта Московского шоссе. Региональный минтранс объявил конкурс по определению подрядчика, который проведет публичный технологический и ценовой аудит проекта реконструкции главной дороги областного центра, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет об участке от проспекта Кирова 

19 июля 2017, 12:17
Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты

В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».

Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
6 июня 2017, 07:57
Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион

Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион "Самара Арена" мешает магазин стройматериалов

Тоннель, по которому без пробок на «Самара Арену» во время мундиаля должны добираться  зрители, строит компания «ВТС-метро». Он будет состоять из 19 секций. Все бетонные работы должны быть завершены к сентябрю. Тормозит работы перенос коммуникаций, и злополучный ангар.

Как 
2 июня 2017, 12:15
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