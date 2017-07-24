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Ад на Московском шоссе: движение встало из-за ДТП
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24 июля 2017, 09:13
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В Самаре перекрыли участок Волжского шоссе и изменилось движение автобусов
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24 июля 2017, 08:52
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Тольятти снова затопило, есть видео
В пятницу, 21 июля, в Тольятти снова прошел ливень и городские улицы затопило. Очевидцы опубликовали видео в социальных сетях. Так на улице Воскресенской водитель внедорожника, ехавший по затопленной дороге, не увидел ямы и застрял.
Как уже сообщала «ТЕРРА», …
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21 июля 2017, 05:44
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Ночью в Самаре перекроют другую половину Южного моста
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21 июля 2017, 05:14
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Под Самарой водитель «десятки» резко затормозил и был раздавлен фурой: появилось видео
Появились фотографии и видео с места смертельного ДТП с участием вазовской «десятки» и фуры Man. Напомним, они столкнулись на мосту через реку Татьянку, неподалеку от озера Орлово. По предварительным данным полиции, водитель легковой машины резко затормозил и вылетел под большегруз. …
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21 июля 2017, 12:33
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Новый участок Московского шоссе перекроют с 26 июля
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21 июля 2017, 09:01
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Полный вперед: Открыто движение по новому самарскому тоннелю
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20 июля 2017, 05:32
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На Ташкентской уложили плитку: есть видео
В сети появилось новое видео, снятое с воздуха над улицей Ташкентской. Сейчас вдоль трамвайной линии обустраивают пешеходную зону, участки в районе трамвайной остановки выложили плиткой. В кадр попал отрезок Ташкентской от улицы Стара-Загоры до Московского шоссе.
Напомним, масштабные ремонтные работы …
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20 июля 2017, 04:02
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Кто ворует цветы в Самаре и Тольятти?
В группе "Жесть Самара/Тольятти" соцети "ВКонтакте" выложили видео, как жители Автограда выкапывают цветы на общественных клумбах! "А ведь была на днях как-то новость, что горожане массово воруют цветы. Вот вам и доказательство. В той же Самаре, например, воришки уносят …
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20 июля 2017, 10:03
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Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня
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20 июля 2017, 06:00
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Для проверки расходов на ремонт Московского шоссе потратят более 800 000 рублей
В Самаре пересчитают стоимость ремонта Московского шоссе. Региональный минтранс объявил конкурс по определению подрядчика, который проведет публичный технологический и ценовой аудит проекта реконструкции главной дороги областного центра, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет об участке от проспекта Кирова …
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19 июля 2017, 12:17
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Стройку тоннеля для трамваев до «Самара Арены» сняли на видео с высоты
В Сети опубликовано новое видео с Московского шоссе, где строят тоннель для трамваев, который будут следовать до стадиона «Самара Арена».
Как уже сообщала «ТЕРРА», тоннель будет состоять из 19 секций. По контракту стоимость работ составит 236 миллионов рублей.
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6 июня 2017, 07:57
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Строительству тоннеля для скоростного трамвая на стадион "Самара Арена" мешает магазин стройматериалов
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2 июня 2017, 12:15