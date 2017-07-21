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Бункер S

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Материалы по теме:

Алма-Атинскую перекрывают

Алма-Атинскую перекрывают

В Самаре с 21 июля перекрывают улицу Алма-Атинскую. Движение транспорта ограничат на 200-метровом участке от улицы Енисейской в направлении Черемшанской. Это связано с проведением ремонта тепловых сетей. Там также будут проведены работы по благоустройству участка.
«Ограничение движение вводится для обеспечения 
21 июля 2017, 07:09
Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?

Завершить ремонт на трассе Волжский – Курумоч - «Урал» под Самарой планируют через месяц. Рабочие уже уложили верхний слой асфальтового покрытия.  Протяженность дороги – почти четыре километра. Она является частью гостевого маршрута ЧМ-2018. По ней болельщики будут добираться из аэропорта 

20 июля 2017, 01:06
Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня

В четверг, 20 июля, в Самаре откроют новый тоннель, построенный на пересечении Московского и Ракитовского шоссе, сообщили в областном правительстве. Сначала транспорт пустят по направлению «из города». С 22 июля будет открыто движение  «в город».

«При этом для проведения работ будет 

20 июля 2017, 06:00
Для проверки расходов на ремонт Московского шоссе потратят более 800 000 рублей

Для проверки расходов на ремонт Московского шоссе потратят более 800 000 рублей

В Самаре пересчитают стоимость ремонта Московского шоссе. Региональный минтранс объявил конкурс по определению подрядчика, который проведет публичный технологический и ценовой аудит проекта реконструкции главной дороги областного центра, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет об участке от проспекта Кирова 

19 июля 2017, 12:17
Раскопали Маркса: самарский проспект перекрыли до середины сентября

Раскопали Маркса: самарский проспект перекрыли до середины сентября

Движение транспорта по проспекту Карла Маркса в Самаре будет ограничено  как минимум до середины сентября. Речь идет об участке дороги от улицы Санфировой до улицы Авроры. Как сообщили в мэрии, там строят водопровод.

Проезд ограничили с понедельника, 17 июля. 
18 июля 2017, 08:23
В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей

В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей

Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова будут судить за мошенничество. Как сообщает прокуратура Самары, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого и является бизнесмен. По версии следствия в 2015 году между «Самартрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство 

12 июля 2017, 12:43
Самарцев пытаются защитить от трамваев

Самарцев пытаются защитить от трамваев

Блогер verqiz поведал, что в Самаре наконец-то решили "известную городскую проблему опасной тропы вдоль трамвайных путей и забора Ботанического сада". "Раньше пешеходам путь от Московского шоссе до улицы Гая приходилось преодолевать почти по шпалам. Расстояние от рельса до края 
11 июля 2017, 10:02
Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема

Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема

В Самаре со вторника, 13 июня, введут новые ограничения для транспорта на Московском шоссе. Речь идет об участке в районе улицы Луначарского, где строят новую транспортную развязку. Движение «в город» по участку Московского шоссе от проспекта Масленникова до улицы Киевской 
9 июня 2017, 12:07
Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?

Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском 

3 мая 2017, 02:21
Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре

Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре

В распоряжении телерадиокомпании «ТЕРРА» оказались эксклюзивные документы. Чертежи и схемы будущей кольцевой развязки, которая должна в итоге замкнуться на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе. После изучения этих материалов наши эксперты сделали вывод, что проект, стоимость реализации которого, напомним, составляет 

30 января 2017, 09:57
Кольцевую развязку на Московском шоссе построят за 191 млн рублей

Кольцевую развязку на Московском шоссе построят за 191 млн рублей

Стоимость постройки кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского составит 190 миллионов 900 тысяч рублей. Такую цену предложила во время торгов одна из самарских компаний, снизив начальную стоимость контракта всего на полпроцента.

Напомним, в настоящее время конкурсная комиссия в 

13 сентября 2016, 05:16
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