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Алма-Атинскую перекрывают
В Самаре с 21 июля перекрывают улицу Алма-Атинскую. Движение транспорта ограничат на 200-метровом участке от улицы Енисейской в направлении Черемшанской. Это связано с проведением ремонта тепловых сетей. Там также будут проведены работы по благоустройству участка.
«Ограничение движение вводится для обеспечения …
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21 июля 2017, 07:09
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Когда в Самаре начнут перекрывать мост через Сок?
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20 июля 2017, 01:06
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Дождались: первый тоннель на Московском шоссе откроют сегодня
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20 июля 2017, 06:00
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Для проверки расходов на ремонт Московского шоссе потратят более 800 000 рублей
В Самаре пересчитают стоимость ремонта Московского шоссе. Региональный минтранс объявил конкурс по определению подрядчика, который проведет публичный технологический и ценовой аудит проекта реконструкции главной дороги областного центра, говорится в сообщении на портале госзакупок. Речь идет об участке от проспекта Кирова …
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19 июля 2017, 12:17
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Раскопали Маркса: самарский проспект перекрыли до середины сентября
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18 июля 2017, 08:23
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В подземных переходах Самары пропало 4 миллиона рублей
Директора компании «Самаратрансстрой» Сергея Суркова будут судить за мошенничество. Как сообщает прокуратура Самары, утверждено обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантом которого и является бизнесмен. По версии следствия в 2015 году между «Самартрансстроем» и областным минтрансом был заключен контракт на строительство …
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12 июля 2017, 12:43
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Самарцев пытаются защитить от трамваев
Блогер verqiz поведал, что в Самаре наконец-то решили "известную городскую проблему опасной тропы вдоль трамвайных путей и забора Ботанического сада". "Раньше пешеходам путь от Московского шоссе до улицы Гая приходилось преодолевать почти по шпалам. Расстояние от рельса до края …
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11 июля 2017, 10:02
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Новый участок Московского шоссе в районе Луначарского перекроют с 13 июня, появилась схема
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9 июня 2017, 12:07
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Тормозной путь: почему так долго строят новое кольцо на Московском шоссе?
Как стало известно ТРК «ТЕРРА», строительство кольцевой развязки на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе тормозят разногласия между региональным минтрансом и госавтоинспекцией. Для того чтобы начать укладку дорожной одежды, улицу Гагарина планировалось перекрыть еще в начале апреля. А на Московском …
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3 мая 2017, 02:21
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Появились чертежи кольцевой развязки на Московском шоссе в Самаре
В распоряжении телерадиокомпании «ТЕРРА» оказались эксклюзивные документы. Чертежи и схемы будущей кольцевой развязки, которая должна в итоге замкнуться на пересечении улицы Луначарского и Московского шоссе. После изучения этих материалов наши эксперты сделали вывод, что проект, стоимость реализации которого, напомним, составляет …
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30 января 2017, 09:57
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Кольцевую развязку на Московском шоссе построят за 191 млн рублей
Стоимость постройки кольцевой развязки на пересечении Московского шоссе и улицы Луначарского составит 190 миллионов 900 тысяч рублей. Такую цену предложила во время торгов одна из самарских компаний, снизив начальную стоимость контракта всего на полпроцента.
Напомним, в настоящее время конкурсная комиссия в …
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13 сентября 2016, 05:16