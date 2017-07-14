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Материалы по теме:

Сызрань возглавил Николай Лядин

Сызрань возглавил Николай Лядин

В понедельник, 3 июля, главой Сызрани был выбран Николай Лядин. Нового руководителя определили на внеочередном заседании гордумы. Кроме Лядина на должность претендовали еще трое: предприниматель из Октябрьска Виктор Русин, депутат Сергей Гришин, председатель местной ТИК Антон Рыжков. Комиссия под председательством 

3 июля 2017, 05:09
После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя

После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя

Обязанности главы администрации Советского района Самары, после гибели Владимира Сафронова, временно исполняет его заместитель Сергей Карсунцев, сообщили в городской думе.

Нового руководителя выберут по результатам конкурса. Когда его проведут, скорее всего объявят в июле.

Напомним, Владимир Сафронов трагически 
21 июня 2017, 03:34
Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове

Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове

Новым начальником регионального главка полиции назначен генерал-майор Александр Винников, который до этого занимал аналогичную должность в Магаданской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, прежнего руководителя силового ведомства Сергея Солодовникова отправили в отставку 9 марта. Генерал-лейтенант продержался на 

19 июня 2017, 06:11
Руководить бизнесом «Транстелекома» в Самаре будет топ-менеджер из Сибири

Руководить бизнесом «Транстелекома» в Самаре будет топ-менеджер из Сибири

В компании «Транстелеком» сообщили о новом назначении. Директором макрорегиона «Верхневолжский», в который входит Самарская область, назначен Андрей Колесник. До этого топ-менеджер занимался развитием бизнеса компании в макрорегионе «Сибирь». По словам президента ТТК Романа Кравцова, на новой должности Колесник будет реализовать 

19 июня 2017, 11:57
Очередная коммунальная авария в Самаре: на Безымянке 10 000 человек остались без отопления

Очередная коммунальная авария в Самаре: на Безымянке 10 000 человек остались без отопления

Сегодня, 18 февраля, примерно в 4 часа утра произошла авария в системе электроснабжения тепловой сетевой компании, которая находится на территории БТЭЦ Самары, передает samru.ru, со ссылкой на пресс-службу ПТС.
 
Из-за сбоя без отопления остались сотни многоквартирных домов. Речь идет 

18 февраля 2017, 04:07
На нескольких улицах Самары отключили горячую воду на три дня

На нескольких улицах Самары отключили горячую воду на три дня

На Безымянской ТЭЦ в Самаре пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. О начале очередного этапа сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей». В конце апреля аналогичные испытания прошли в Центральной отопительной котельной.

Новый этап затронет жителей Безымянки. Отключение горячей воды запланировано в домах 

4 мая 2016, 04:11
В блогах: история строительства Безымянской ТЭЦ в Куйбышеве

В блогах: история строительства Безымянской ТЭЦ в Куйбышеве

Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Безымянской ТЭЦ в Куйбышеве. "Ее планировалось построить в 1938 году для обеспечения электроэнергией строительства Куйбышевского гидроузла в районе Красной Глинки. В связи с надвигающейся угрозой войны государственные планы изменились и задачей будущей 
16 октября 2015, 11:59
В блогах: ветеран Безымянской ТЭЦ об учебе в годы войны

В блогах: ветеран Безымянской ТЭЦ об учебе в годы войны

Блог teplosamara опубликовал воспоминания ветерана Безымянской ТЭЦ Ирины Синдячкиной об учебе в годы войны на химфаке Куйбышевского индустриального института. "Получилось так, что на взрывной специальности учились только девчонки", - цитирует автор. "Когда меня направили на практику на завод № 15 
23 апреля 2015, 05:48
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