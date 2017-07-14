Кадровые перестановки в самарской теплоэнергетике. Руководителем Безымянской ТЭЦ назначен Виктор Яшин. До этого он работал в должности замдиректора - главного инженера по эксплуатации. В ближайшее время Яшину предстоит заняться крупным проектом по модернизации теплофикационного оборудования станции. К концу декабря «Т Плюс» пообещала перевести ТЭЦ в отопительную котельную. На разработку проекта перевода потратят почти 24 млн рублей. В настоящее время на станции работает 6 турбин, одна газотурбинная установка и 15 котлов. Остановка генерации и переход исключительно на производство тепловой энергии предварительно запланированы на 2018 год. Напомним, Безымянскую ТЭЦ начали возводить в 1938 году для обеспечения электроэнергией строительства Куйбышевского гидроузла в районе Красной Глинки. Ее строили силами заключённых Безымянлага. В связи с надвигающейся угрозой войны госпланы изменились, и задачей будущей ТЭЦ стало снабжение тепло- и электроэнергией строящихся на Безымянке оборонных промпредприятий. В эксплуатацию станцию ввели в 1941 году, она снабжала энергией более 30 заводов, эвакуированных в Куйбышев из других регионов страны.
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Сызрань возглавил Николай Лядин
В понедельник, 3 июля, главой Сызрани был выбран Николай Лядин. Нового руководителя определили на внеочередном заседании гордумы. Кроме Лядина на должность претендовали еще трое: предприниматель из Октябрьска Виктор Русин, депутат Сергей Гришин, председатель местной ТИК Антон Рыжков. Комиссия под председательством …
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3 июля 2017, 05:09
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После гибели Владимира Сафронова в Советском районе назначили нового руководителя
Обязанности главы администрации Советского района Самары, после гибели Владимира Сафронова, временно исполняет его заместитель Сергей Карсунцев, сообщили в городской думе.
Нового руководителя выберут по результатам конкурса. Когда его проведут, скорее всего объявят в июле.
Напомним, Владимир Сафронов трагически …
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21 июня 2017, 03:34
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Всем тихо: что известно о новом начальнике самарского главка полиции Александре Винникове
Новым начальником регионального главка полиции назначен генерал-майор Александр Винников, который до этого занимал аналогичную должность в Магаданской области. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Напомним, прежнего руководителя силового ведомства Сергея Солодовникова отправили в отставку 9 марта. Генерал-лейтенант продержался на …
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19 июня 2017, 06:11
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Руководить бизнесом «Транстелекома» в Самаре будет топ-менеджер из Сибири
В компании «Транстелеком» сообщили о новом назначении. Директором макрорегиона «Верхневолжский», в который входит Самарская область, назначен Андрей Колесник. До этого топ-менеджер занимался развитием бизнеса компании в макрорегионе «Сибирь». По словам президента ТТК Романа Кравцова, на новой должности Колесник будет реализовать …
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19 июня 2017, 11:57
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Очередная коммунальная авария в Самаре: на Безымянке 10 000 человек остались без отопления
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18 февраля 2017, 04:07
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На нескольких улицах Самары отключили горячую воду на три дня
На Безымянской ТЭЦ в Самаре пройдут гидравлические испытания тепловых сетей. О начале очередного этапа сообщили в компании «Предприятие тепловых сетей». В конце апреля аналогичные испытания прошли в Центральной отопительной котельной.
Новый этап затронет жителей Безымянки. Отключение горячей воды запланировано в домах …
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4 мая 2016, 04:11
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В блогах: история строительства Безымянской ТЭЦ в Куйбышеве
Блогер Вадим Кондратьев посвятил пост истории строительства Безымянской ТЭЦ в Куйбышеве. "Ее планировалось построить в 1938 году для обеспечения электроэнергией строительства Куйбышевского гидроузла в районе Красной Глинки. В связи с надвигающейся угрозой войны государственные планы изменились и задачей будущей …
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16 октября 2015, 11:59
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В блогах: ветеран Безымянской ТЭЦ об учебе в годы войны
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23 апреля 2015, 05:48