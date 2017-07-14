Руководить бизнесом «Транстелекома» в Самаре будет топ-менеджер из Сибири В компании «Транстелеком» сообщили о новом назначении. Директором макрорегиона «Верхневолжский», в который входит Самарская область, назначен Андрей Колесник. До этого топ-менеджер занимался развитием бизнеса компании в макрорегионе «Сибирь». По словам президента ТТК Романа Кравцова, на новой должности Колесник будет реализовать …